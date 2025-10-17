연애예능에서 '왕따' 논란, "사과하라" 뿔난 시청자들

연애예능에서 '인기녀'가 됐다는 이유로, 특정 출연자를 향한 질투와 뒷담화, 왕따로 몰아가는 상황에 시청자들이 크게 분노했다. 10월 16일 방송된 ENA-SBS Plus <나는 솔로 그후, 사랑은 계속된다>에서는 '나솔민박-황금 38 특집'의 마지막 이야기가 그려졌다.
나솔민박에서 여러 남성들의 관심을 한몸에 받았던 '최고 인기녀' 23기 옥순은, 여성 출연자들에게 자신도 모르는 사이에 질시와 견제의 대상이 됐다. 최종선택 당일날, 출연자들이 모두 한 자리에 모인 상황에서, 미스터 한, 11기 영숙, 23기 순자 등은 23기 옥순을 바로 옆에 두고서 돌아가면서 뼈있는 이야기를 주고받으며 서운함을 드러냈다. 모든 이야기를 다 듣고 있던 23기 옥순은 불편한 기색을 감추지 못했다.
11기 영숙과 23기 순자, 24기 옥순은 모두 23기 옥순이 여러 남성들을 오가며 노선을 분명히 정하지 않는다며 불만을 품고 있었다. 미스터 한에게 마음이 있었던 11기 영숙은 아쉬움의 눈물을 쏟아내기도 했다. 11기 영숙과 23기 순자는 소곤거리며 대화를 나누다가 "(23기 옥순이) 미스터 권에게 여지를 주고 있었다"라는 이야기가 나왔다.
더 이상 참지못한 23기 옥순은 결국 대화에 끼어들며 "두 사람은 (데이트 상대) 선택을 할 때마다 왜 자꾸 나한테 어디로 갈거냐고 물어보는지 궁금했다"고 속내를 털어놓았다. 23기 순자는 "언니만 정리하면(노선을 정하면) 끝난다고 했지 않나"고 답했다. 23기 옥순은 "그건 너의 이야기다. 나의 상황은 모르지 않냐. 나는 남자들에게 행동을 불분명하게 한 적이 한번도 없다"고 반박했다.
23기 옥순은 제작진과의 인터뷰에서 "저 때문에 여자들이 아무도 못 움직이고 있다고 하더라. 제가 결정을 안해서. 저도 복잡하고 정신없는 순간들의 연속이었는데, 그때마다 저의 선택을 물어보는게 스트레스가 쌓였다. '곧 알게 되잖아, 왜 물어봐?'라고 생각이 들었다"며 원치않는 주변의 관심과 오해에 답답함을 호소했다.
23기 옥순은 23기 순자, 11기 영숙과 일대일 대화를 나누며 오해를 풀고 자신의 입장을 해명하기 위하여 노력했다. 하지만 23기 옥순을 향한 뒷말은 여전히 끊이지 않았다. 24기 옥순은 미스터 한과의 대화에서 지속적으로 23기 옥순을 깎아내리는 험담을 늘어놓았다.