연애예능에서 '왕따' 논란, "사과하라" 뿔난 시청자들

▲나솔사계23기옥순 ENA

한편으로 23기 옥순은 나솔민박에서 인간관계로 인하여 상처받게 된 심경도 솔직하게 토로했다. "여자들은 여자들만의 관계가 있다. 제가 남초 집단에서만 살았다 보니까 그런걸 잘 못한다. 여자들은 '내가 싫었겠구나' 싶었다. 이제라도 제 의도는 그런게 아니었다고 이야기를 했는데, 반응이 '그걸 이제와서 왜 이야기해'라는 표정이었다. 쉽지않구나. 사람과의 관계에서 제가 성숙함이 부족하다는걸 느꼈다"고 스스로를 자책하며 눈물을 흘렸다.



최종선택의 시간이 찾아왔다. 11기 영숙과 미스터 김 23기 옥순과 미스터 강, 24기 옥순과 미스터 나, 25기 옥순과 미스터 윤까지 무려 4쌍의 최종커플이 탄생하며 나솔민박은 막을 내렸다.



본방이 끝나고 제작사인 '촌장엔터테인먼트'에서 진행한 나솔민박의 실시간 온라인 라이브 방송이 유투브에서 방영됐다. 개인사정으로 불참한 몇몇 출연자를 빼고 대부분의 멤버들이 참석했다. 나솔 역대 출연자인 10기 돌싱 영식이 특별 MC로 나섰다.



하지만 최종회 내내 23기 옥순을 향한 노골적인 왕따몰이와 험담에 크게 분노한 시청자들은, 시작부터 댓글창에 가해자로 지목된 출연자들을 향하여 "사과하라"는 반응들로 도배를 이뤘다. 라방은 어색하고 아슬아슬한 분위기로 진행됐다.



가장 앞장서서 23기 옥순에 대한 험담과 선동을 주도했던 24기 옥순은 정작 라방에는 불참했다. 영상통화로 연결된 24기 옥순은 좋지못한 여론을 의식한 듯, 라방에 불참한 사유와 방송에서 보여준 행적에 대하여 머뭇거리며 제대로 설명하지 못했다. 최대 피해자였던 23기 옥순에 대한 사과도 끝내 없었다.



MC 영식은 심상치 않은 댓글 반응을 의식한듯 분위기를 풀기 위하여 몇몇 출연자들에게 재차 '사과 타임'을 권유했다. 미스터 한과 23기 순자, 11기 영숙 등이 각자 오해가 있었다며 해명의 시간을 가졌다. 하지만 주로 자신의 입장에 대한 변명에 그쳤을 뿐, 정작 23기 옥순을 향하여 제대로 사과한 사람은 아무도 없었다. 누리꾼들의 반응은, '사과도 사과 같지 않다'며 비판이 더욱 거세졌다.



오히려 해명을 하던 23기 순자가 "23기 옥순 언니가 첫날부터 저의 전 남친 이야기를 해서 감정이 쌓인 상태였다"라는 발언을 하자 23기 옥순의 표정은 다시 굳어졌다. 또한 26기 순자는 뜬금없이 "저희는 왕따를 시킨 적이 없다. 시청자들이 너무 과대해석을 하시는데, 사과할 일이 없는데 사과를 하라고 하니까, 23기 옥순이 직접 해명해달라"고 요구하며, 피해자인 23기 옥순의 입장을 전혀 배려하지않는 발언으로 분위기를 더욱 싸늘하게 만들었다.



어렵게 말문을 연 23기 옥순은 "방금 23기 순자가 또 오해의 소지가 있는 이야기를 해서 솔직히 속이 상했다. 하지만 그걸로 또 일일이 해명을 하고 싶지 않다"고 밝혔다.



최종 현커(현재 커플)을 밝히는 시간이 찾아왔다. 11기 영숙과 미스터 김, 24기 옥순과 미스터 나, 25기 옥순과 미스터 윤 등은 모두 나솔민박 이후 실제 커플로는 이어지지 못했다고 고백했다. 11기 영숙은 현재 좋은 관계를 이어가고 있는 다른 이성이 있다고 밝혔다.



최종커플중 유일하게 현커로 남은 것은 바로 미스터 강과 23기 옥순이었다. "최종커플 이후 교제를 시작하여 아직까지 잘 만나고 있다"는 미스터 강의 고백에 일제히 박수가 쏟아졌다. 미스터 강은 "꼭 하고 싶었던 말이 있다. 저에게 제일 소중한 사람이 저의 잘못된 말과 행동으로 힘들게 만든 것 같아서 방송을 보며 미안했다. 잘못한 만큼 옆에서 오래오래 사랑하며 지켜주고 싶다"면서, 장난기 없이 진지하게 23기 옥순을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.



미소를 되찾은 23기 옥순은 "방송에서 오빠를 너무 채근하고 다그치는 모습만 보인 것 같아서 반성하고 미안했다. 짧은 시간이었지만 진심을 다해 임했다. 관심있게 지켜봐주시고 애정과 조언을 보내주신 모든 분들께 감사하다. 앞으로 더 건강하고 단단한 사람이 되겠다"는 소감을 전했다. 어려움을 이겨내고 결국 사랑을 지켜낸 미스터 강과 23기 옥순의 훈훈한 해피엔딩에, 누리꾼들에게도 응원의 목소리가 쏟아졌다.



