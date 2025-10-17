"소녀시대는 영원하다"... '롤링스톤'이 케이팝 선정하며 한 말

빅히트 뮤직

큰사진보기 ▲소녀시대 '다시 만난 세계' 뮤직비디오의 한 장면 SM엔터테인먼트

가장 눈길을 끄는 곡은 소녀시대의 '지'(Gee)다. <롤링스톤>은 K팝이 지금처럼 세계적인 인기를 얻기 훨씬 전인 2009년에 나온 이 곡을 170위에 올려놓으면서 남다른 통찰력을 보여줬다.



그러면서 "한국인들은 2007년 데뷔한 소녀시대에게 곧바로 '국민 걸그룹'이라는 타이틀을 안겨줬다"라면서 "달콤한 팝 싱글 '지'는 귀여운 애교(aegyo)로 사람들의 마음을 사로잡는 매력을 의미한다"라고 소개했다.



이어 "스네어 드럼과 80년대 스타일의 신시사이저는 노래의 파티 분위기를 돋보이게 하며, 처음부터 끝까지 중독성 있는 멜로디를 만들어낸다"라면서 "좋아하는 사람에게 '너무 짜릿해서 몸이 떨려'라고 노래하고 활기 넘치는 '지'라는 가사가 이어진다"라고 설명했다.



특히 "귀여운 소년들은 왔다가 사라지지만, 소녀시대는 영원하다"라며 16년 전 곡을 선정한 것은 현재 K팝의 세계적 위상에 <롤링스톤>이 보내는 헌정이기도 하다.



소녀의 첫사랑을 노래한 '지'는 당시 국민적인 인기를 끌면서 멤버들의 댄스와 의상까지 엄청난 센세이션을 일으켰다. 미국의 또 다른 음악 저널 <빌보드>는 2017년 발표한 '21세기 K팝 최고의 후렴구 10'에서 이 곡을 1위에 선정하기도 했다.



<롤링스톤>이 소개한 250곡



1위는 미국의 '힙합 대모' 미시 엘리엇이 2001년 소개한 '겟 유어 프리크 온'(Get Ur Freak On)이 차지했다. <롤링스톤>은 "21세기 팝의 활기차고 창의적이며 멋진 모든 것이 이 곡에 담겨 있다"라고 극찬했다.



비욘세의 '크레이지 인 러브'(Crazy in Love)가 3위, 테일러 스위프트의 '올 투 웰'(All Too Well)이 5위, 라디오헤드의 '이디오테크'(Idioteque)는 8위, 브리트니 스피어스의 '톡식'이 9위 등 당대를 대표하던 명곡들이 10위권 내에 올랐다.



<롤링스톤>은 21세기 음악을 '끊임없는 변화'로 정의하면서 언제 어디서든 음악을 들을 수 있을 정도로 빠르게 변화했다면서 "음악도 새로운 사운드가 끊임없이 나오고, 다양하고 실험적인 음악이 넘쳐난다"라고 강조했다.



그러면서 레게, K팝, 드릴, 컨트리 등 전 세계 음악을 선정했다면서 "이 순위표의 기준은 인기나 방송 횟수가 아니라 음악적인 탁월함과 독창성"이라며 "이 곡들은 우리가 무한한 가능성과 끊임없는 혁신의 시대에 살고 있음을 깨닫게 한다"라고 소개했다.



무엇보다 아티스트가 아닌 노래를 위한 리스트이기 때문에 같은 아티스트의 노래를 중복해 선정하는 것은 최대한 피했다면서 "21세기 음악의 혼란스러운 매력을 이 곡들에 담아내고 싶었다"라고 의미를 부여했다.

K팝 방탄소년단 소녀시대 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤현 (yoonys21) 내방 구독하기 반갑습니다 이 기자의 최신기사 다카이치, 야스쿠니 참배 보류 "외교적 영향 고려"

방탄소년단의 '봄날'최근 <롤링스톤>이 전 세계 음악팬들의 눈길을 끄는 순위표를 올렸다.바로 지난 8일 발표한 '21세기 최고의 노래 250'(The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far)이다.<롤링스톤>은 1967년 창간해 올해로 57주년을 맞이한 미국의 권위 있는 음악 저널이다. 여기서 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 뉴진스 등 여러 K팝 그룹들의 노래가 선정됐다.가장 먼저 방탄소년단 '봄날'이 37위에 올랐다. 2017년 발매된 방탄소년단 정규 2집 리패키지 앨범 '유 네버 워크 얼론'(YOU NEVER WALK ALONE) 타이틀 곡이다.<롤링스톤은> "20세기 최고의 팝 그룹 중 하나인 방탄소년단의 대표곡"이라며 "상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정은 초월적인 울림을 전했고, 이는 곧 방탄소년단의 세계적 도약으로 이어졌다"라고 설명했다.그러면서 "이 곡은 2014년 한국에서 304명의 목숨을 앗아가 세월호 참사와 연결되어 있다"라면서 노래 가사인 "이 겨울을 끝내고파 그리움들이 얼마나 눈처럼 내려야 그 봄날이 올까(I wish to end this winter. How much longings must fall like snow/Before that spring day arrives)"를 영어로 번역해 소개했다.실제로 '봄날' 뮤직비디오에는 바닷가와 버려진 신발과 옷, 노란 리본 등이 세월호 희생자를 추모하는 의미를 담은 것으로 해석되는 장면이 여럿 등장한다. 이를 통해 세월호 참사를 알게 됐다는 해외 팬들도 있다.<롤링스톤>은 "방탄소년단은 전 세계적으로 더 큰 크로스오버 히트곡을 냈지만, 이 곡만큼 그들 음악의 결속력에 근접하는 노래는 드물다"라고 덧붙였다.걸그룹 블랙핑크가 2018년 발표한 히트곡 '뚜두뚜두'는 142위를 기록했다.<롤링스톤>은 "2010년대 미국에서 K팝이 폭발적으로 성장했던 시기에 나온 슈퍼스타 걸그룹 블랙핑크의 '뚜두뚜두'만큼 그 돌풍을 가장 생생하게 느낄 수 있는 곡은 보기 힘들 것"이라고 평가했다.그러면서 "휘몰아치는 트랩 스네어와 글리치 신스가 어우러진 이 곡은 블랙핑크 네 멤버의 매력을 짜릿하게 보여준다"라며 "리사와 제니는 날렵하면서도 허세 가득한 랩을 선보이고, 로제와 지수는 달콤하면서도 은은하게 위협적인 노래로 분위기를 고조시키며 후렴구를 완성한다"라고 소개했다.블랙핑크가 2018년 발매한 첫 미니 앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)'의 타이틀곡으로 당시 미국, 영국, 캐나다 등 해외 음악 차트에도 이름을 올렸다.또 다른 걸그룹 뉴진스의 '하이프 보이'(Hype Boy)는 206위에 자리했다. 이 곡에 대해서는 "틱톡에서 대한민국의 모든 군인을 춤추게 할 정도로 중독성이 강하다"라며 "당시 17세였던 멤버 하니가 공동 작사에 참여해 나이에 걸맞은 불안함과 진정성을 더했다"라고 평가했다.이어 "신선하고 현대적인 사운드와 함께 로파이한 복고 감성을 자아낸다"라면서 "다섯 명의 십 대 멤버들은 아름다운 하모니를 이루며 3분도 채 되지 않는 짧은 곡에서도 각자의 개성을 드러냈다"라고 강조했다.특히 "한국어와 영어 가사를 자연스럽게 오가며 'Cause I know what you like boy. You're my chemical hype boy'라는 중독성 강한 후렴구가 박진감을 더한다"라고 덧붙였다.