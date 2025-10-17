"소녀시대는 영원하다"... '롤링스톤'이 케이팝 선정하며 한 말

▲
방탄소년단의 '봄날'빅히트 뮤직
최근 <롤링스톤>이 전 세계 음악팬들의 눈길을 끄는 순위표를 올렸다.
바로 지난 8일 발표한 '21세기 최고의 노래 250'(The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far)이다.
<롤링스톤>은 1967년 창간해 올해로 57주년을 맞이한 미국의 권위 있는 음악 저널이다. 여기서 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 뉴진스 등 여러 K팝 그룹들의 노래가 선정됐다.
가장 먼저 방탄소년단 '봄날'이 37위에 올랐다. 2017년 발매된 방탄소년단 정규 2집 리패키지 앨범 '유 네버 워크 얼론'(YOU NEVER WALK ALONE) 타이틀 곡이다.
<롤링스톤은> "20세기 최고의 팝 그룹 중 하나인 방탄소년단의 대표곡"이라며 "상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정은 초월적인 울림을 전했고, 이는 곧 방탄소년단의 세계적 도약으로 이어졌다"라고 설명했다.
그러면서 "이 곡은 2014년 한국에서 304명의 목숨을 앗아가 세월호 참사와 연결되어 있다"라면서 노래 가사인 "이 겨울을 끝내고파 그리움들이 얼마나 눈처럼 내려야 그 봄날이 올까(I wish to end this winter. How much longings must fall like snow/Before that spring day arrives)"를 영어로 번역해 소개했다.
실제로 '봄날' 뮤직비디오에는 바닷가와 버려진 신발과 옷, 노란 리본 등이 세월호 희생자를 추모하는 의미를 담은 것으로 해석되는 장면이 여럿 등장한다. 이를 통해 세월호 참사를 알게 됐다는 해외 팬들도 있다.
<롤링스톤>은 "방탄소년단은 전 세계적으로 더 큰 크로스오버 히트곡을 냈지만, 이 곡만큼 그들 음악의 결속력에 근접하는 노래는 드물다"라고 덧붙였다.
허세 가득한 언니들 '블핑'과 십대 소녀들 '뉴진스'
걸그룹 블랙핑크가 2018년 발표한 히트곡 '뚜두뚜두'는 142위를 기록했다.
<롤링스톤>은 "2010년대 미국에서 K팝이 폭발적으로 성장했던 시기에 나온 슈퍼스타 걸그룹 블랙핑크의 '뚜두뚜두'만큼 그 돌풍을 가장 생생하게 느낄 수 있는 곡은 보기 힘들 것"이라고 평가했다.
그러면서 "휘몰아치는 트랩 스네어와 글리치 신스가 어우러진 이 곡은 블랙핑크 네 멤버의 매력을 짜릿하게 보여준다"라며 "리사와 제니는 날렵하면서도 허세 가득한 랩을 선보이고, 로제와 지수는 달콤하면서도 은은하게 위협적인 노래로 분위기를 고조시키며 후렴구를 완성한다"라고 소개했다.
블랙핑크가 2018년 발매한 첫 미니 앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)'의 타이틀곡으로 당시 미국, 영국, 캐나다 등 해외 음악 차트에도 이름을 올렸다.
또 다른 걸그룹 뉴진스의 '하이프 보이'(Hype Boy)는 206위에 자리했다. 이 곡에 대해서는 "틱톡에서 대한민국의 모든 군인을 춤추게 할 정도로 중독성이 강하다"라며 "당시 17세였던 멤버 하니가 공동 작사에 참여해 나이에 걸맞은 불안함과 진정성을 더했다"라고 평가했다.
이어 "신선하고 현대적인 사운드와 함께 로파이한 복고 감성을 자아낸다"라면서 "다섯 명의 십 대 멤버들은 아름다운 하모니를 이루며 3분도 채 되지 않는 짧은 곡에서도 각자의 개성을 드러냈다"라고 강조했다.
특히 "한국어와 영어 가사를 자연스럽게 오가며 'Cause I know what you like boy. You're my chemical hype boy'라는 중독성 강한 후렴구가 박진감을 더한다"라고 덧붙였다.
16년 전 소녀시대가 노래한 '지'... '명불허전'