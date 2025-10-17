음악 없는 무대, 공허함 대신 가능성으로 채운 무용가

"감각이란 무엇인가? 그것은 우리가 함께 공통으로 느낄 수 있는 것인가?"
무용가 김영찬은 자신의 신작 <감각의 분모>를 설명하며 관객에게 질문을 던진다. 이것은 관객에게 향하지만, 실은 그것을 던지는 사람의 몸과 목소리에서도 이미 응답을 시작한다. 그는 이 작품을 통해 감각의 결핍을 바라보는 새로운 시선을 제안하고 있다. 상실된 감각을 회복하려는 의지가 아니라 결핍 그 자체에서 발견되는 또 다른 존재의 방식을 말이다. 그리고 그 가능성은 무대 위 몸의 움직임에서 출발한다.
'2025 아르코 댄스 UP:RISE' 스테이지1에 선정된 <감각의 분모>은 오는 11월 5일, 아르코소극장에서 첫 무대를 선보인다. 공연을 앞두고 지난 16일, 대학로에서 만난 김영찬 안무가의 소감은 간결하지만 울림이 크게 느껴졌다.
"이 공연의 의미는 할 수 있다는 데서 오는 '감사함'입니다. 분명 많은 분들이 지원했을 텐데 그 가운데 선정된 것에 큰 책임감을 느낍니다. 그래서 더 부끄럽지 않게 준비해야 함을 느끼고 있어요."
감각의 결핍, 그리고 신체의 재구성