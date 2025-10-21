매 맞고 죽는 여자들... 한국 사회가 죄스럽다

▲마침 내 극장포스터 마침 내 극장

환대하지 못하는 죄스런 사회의 초상



지난 한 해 한국 남성과 베트남 여성의 이혼은 1215건에 이른다. 그럼에도 이를 다룬 보도는 '국적 따면 무쓸모? 한국男-베트남女 이혼 건수 크게 증가' 따위의 제목을 달아, 저열한 편견이며 고정관념을 감추지 않고 드러낸다. 한두 건이 아니다. 이것이야말로 한국 언론의 수준이며, 한국의 수준이다.



후안 마이의 편지글에서 드러나듯, 국제결혼이란 한 사람만 바라 보고 제가 살던 문화와 관계를 모두 등진 채 건너오는 용감한 결정이다. 맞이하는 이는 건너오는 이를 부부로, 사람으로 맞이할 책임을 가진다. 그것이 사람을 사람이게 하는 인정이고, 사회가 가져야 할 환대에의 의무가 된다. 후안 마이의 남편은 그녀에게 사람의 자리를 내주지 않았다. 아내의 자리도 물론 주지 않았다. 그 결과로써 후안 마이는 아내로서도, 사람으로서도 살아낼 수 없었다. 마침내 한국이란 사회를 등지고자 했다. 그러나 그조차도 이루지 못하였다.



글 서두에 언급한 책에서 김현경은 환대를 '타자에게 자리를 주는 행위'라 정의한다. 환대를 통하여 타자는 비로소 한 사회의 구성원이 된다. 권리의 주체로 인정받는다. 인간이란 날 때부터 사람이 아니다. 사회적 환대에 의하여 사람으로 거듭난다. 내가 환대를 통해 사람일 수 있기에, 나 또한 다른 이를 환대해야 할 의무를 갖는 것이다.



<편지>는 확인케 한다. 한국이 제게 건너온 이에게 환대에의 의무를 다하지 않았음을. 사람을 사람으로 인정하지 않고 있음을. 한국의 시민들이 제 나라를 찾은 이가 사회에서, 일터에서, 공론장에서, 심지어는 가족 안에서까지 사람의 자리를 부여받지 못하고 있는 사실을 외면해왔음을. 나는 이를 죄라고 여긴다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기