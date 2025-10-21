매 맞고 죽는 여자들... 한국 사회가 죄스럽다

인류학자 김현경의 저술 <사람, 장소, 환대>를 읽고 있다. 쉽게 뜨지 않는 시선으로 오래 머물러 고민한 흔적이 역력한 문장이 여럿이다. 명저라 불리는 데는 과연 이유가 있구나, 감탄하며 한 장 한 장을 아쉽게 넘긴다. 사람과 장소, 환대를 하나하나 정의하며 사람이 사람으로서 존재하기 위하여 환대하고 환대받는 장소가 얼마만큼 중요한지를 깨닫는다. 동시에 환대하지 못하고 환대받지 못하는 영토가 여전히 내 나라 안에 남아 있음을 깨우친다.
김현경에 따르면 인간과 사람은 전혀 다른 개념이다. '인간이라는 것은 자연적 사실의 문제이지, 사회적 인정의 문제가 아니'지만, '사람임은 일종의 자격이며, 타인의 인정을 필요로 한다'는 것이다. 요컨대 이 글을 쓰는 나와 읽는 독자 모두가 생물학적 '인간'인 동시에 사회적 존재인 '사람'으로 존재한다. 중요한 건 인간과 사람의 구분이 아니다. 사람이 되기 위하여 필요한 요건, 타인의 '인정'이다.
한 사람이 사람일 수 있기 위해선 다른 이의 인정이 필요하다. 아버지의 인정을 받지 못한 태아라면 누가 죽여도 상관없는 핏덩이인 나라가 있었다고 전한다. 법과 제도, 또 시민들이 동등한 인격으로 존중하지 않는 노예며 노비는 물건과 다름없이 여겨진 문화 또한 곳곳에서 발견된다. 때로는 특정한 인종이, 성별이, 또 다른 구분이 사람과 사람 아닌 인간의 구분점이 됐다.
오늘날 이와 같은 구분은 적어도 현대국가의 법률로써 존중되지 못한다지만, 정말로 그러한가. 여전히 인정받지 못하는 이가, 그리하여 사람으로 살지 못하는 이가 우리 사회 안에 존재하지는 않는가. 김현경의 글을 빌려와 내가 묻고자 하는 것이 바로 이것이다.