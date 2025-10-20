5만 원짜리 디카로 찍은 할머니, 이 다큐가 주는 울림

독립영화, 그중에서도 다큐멘터리는 한국 영화산업의 한 극단이 처한 척박한 상황을 고스란히 보여준다. 한 해 제작되는 다큐멘터리 가운데 극장에서 개봉을 하는 건 극소수에 불과하다. 지난해 한국 독립예술영화가 개봉에 이른 비율은 전체 제작 편수 대비 67.1%에 불과하다. 전년 대비 15%p 가량 감소한 수치다. 극영화에 비해 다큐가 처한 상황은 훨씬 더 심각하다.
2024년 단 하루라도 극장에 걸린 다큐는 모두 62편, 이 중 한국 작품은 39편이다. 이 중 한국 독립 다큐 가운데 주목할 만한 영화로 판단해 '씨네만세'를 통해 소개한 작품이 여럿이다. 이를테면 <되살아나는 목소리> <잠자리 구하기> <양지뜸> <조선인 여공의 노래> <판문점> <생츄어리> <면접교섭> 등은 하나 같이 한국 독립다큐의 기대작으로, 다큐 깨나 보는 이들 사이에서 각각 상당한 명성을 얻은 영화들이다.
그러나 이들 영화가 얼마만큼 상영됐는지를 돌아보면 그저 민망할 뿐이다. 영진위 자료를 찾아보면 <되살아나는 목소리>는 당시 전국 극장 전체 상영횟수 1만 4645회 중 45회, <잠자리 구하기>는 1만 5021회 중 27회, <조선인 여공의 노래>는 1만 9760회 중에서 52회만 상영기회를 얻었다. <생츄어리>는 1만 8147회 중 75회, '뉴스타파'란 팬층 두터운 매체가 제작한 <판문점> 정도가 1만 7165회 중 95회를 상영해 나은 편이다. 2024년 가장 성공한 독립다큐라 불린 <수카바티: 극락축구단>은 2만 243회 중 96회 상영됐다. 반면 <면접교섭>은 2만 501회 가운데 단 9회 상영됐다. 가장 심각한 경우는 <양지뜸>으로 1만 7779회 중 단 5회만 상영기회를 얻었다. 모두가 개봉일 당일 기록이다.
지난해 극장에 많이 걸린 다큐들을 돌아보면 사정을 더 자세히 알 수 있겠다. 중국 태생 팬더곰 푸바오가 주연으로 등장한 <안녕, 할부지>는 개봉일 3251회 상영되며 당일 전국 극장 상영횟수 중 20%를 넘게 차지했다. 한국에서 팔리는 다큐의 한 축을 형성한 다음의 작품군 <임영웅: 아임 히어로>와 <오빠, 남진>은 각 1000회와 200회 차 상영을 훌쩍 넘겼다. 또 다른 흥행축이라 해도 좋을 정치다큐, 그중 성공작인 <길 위에 김대중>도 500회 차 상영을 넘어섰다. 이쯤이면 되는 다큐와 되지 않는 다큐가 어느 지점에서 갈라지는지를 알 만도 하다.