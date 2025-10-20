5만 원짜리 디카로 찍은 할머니, 이 다큐가 주는 울림

▲마침 내 극장포스터 김다영

필사적으로 살아내는 일, 그는 바로 사랑이다



그 사랑이 얼마나 위대한 것인가를 이 짧은 영화가 설한다. 영화의 말미, 김국희 감독은 스스로 할머니의 기대나 그에 대한 책임으로부터 얼마쯤 벗어나 있음을 고백한다. 통상적이라면 일반적인 길, 이를 테면 안정된 곳에 취업하고 좋은 조건을 가진 이와 인연을 맺어 모범적 가정을 이루는 것이 어렵게 저를 기른 할머니에 대한 보답이라 여길 수 있을 테다. 그러나 감독은 세상 더없이 불안정한 업, 영화를 찍는 일에 열과 성을 기울인다. 그건 이기적인 일이다. 저의 꿈만 좇는 일이다.



그러나 바로 이야말로 할머니가 얼마나 성공한 사람인지를 보여주는 건 아닐지. 적어도 사랑에서만큼은 말이다. 할머니를 사랑하여 필사적으로 살아내는 법을 배운 손녀는, 제 삶과 꿈을 굽히지 않는 용기를 갖췄다. 나아가고픈 방향으로 나아가는 삶을 살아내는 힘을 얻었다. 그렇다. 한 인간이 이기적일 수 있기까지, 그러니까 저 자신을 위할 수 있기까지 주변의 지지와 사랑이 중한 역할을 하는 것이다. 김국희에게 할머니가 바로 그런 존재다.



<퍼니스트 홈비디오, 코리아>는 디지털카메라를 활용한 영상에 AI와 전자음성을 적극 더해 독특한 분위기를 자아낸다. 지난 세기를 살아온 잊혀져 가는 존재인 할머니를 앞으로 살아갈 날이 더 많은 20대 청춘인 감독이 기록했단 점이 어딘지 5만 원짜리 디지털카메라와 최신 AI기술의 이색적 만남과 어울리는 듯도 하다.



사라져 가는 것을 그저 사라져가는 대로 내버려두지 않으려는 움직임, 마침 내 극장을 나는 그와 같이 이해한다. 행사를 기획한 김다영은 "시대의 흐름을 거스를 수는 없다고 하지만, 그것이 변명은 아닌지, 현상이 타당한지, 성찰 없이 무조건적으로 시대를 수용하는 것이 옳은지 의문이 들"어 8년 만에 마침 내 극장을 부활시키기로 결정했다고 전했다. 이번 행사의 주제가 '사양되고 핍박받는'인 것도 그와 맥락을 같이하고 있다고 이해한다.



그렇다면 이번 행사에서 <퍼니스트 홈비디오, 코리아>가 상영된 건 참 어울리는 일이다. 디지털 카메라도, 할머니가 구태여 꺼내지 않으려 드는 그녀의 지난 삶도 오늘의 세상에서 사양되어가는 것들이기 때문이다. 당근마켓에서 5만 원을 주고 누군가에겐 쓸모없어진, 그러나 기능은 아직 여전한 디지털 카메라를 구입한 감독은 그를 들어 제게 가장 소중한 사람의 이야기를 담아낸다. 그리고 그를 실제로 얼마간 해낸다. 더는 쓸모없다 여겨지는 것에게서 여전한 쓸모를 발견하는 것, 시들었다 여기는 것으로부터 아름다움을 찾아내는 일, 그것이 이 영화와 이 행사의 지향인 것이다. 박수를 보낸다.

