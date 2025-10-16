'세계의 주인' 윤가은 감독 "십 대의 성과 사랑 다루고 싶었다"

▲
영화 <세계의 주인> 스틸컷㈜바른손이앤에이
윤가은 감독은 의뭉스러운 제목으로 시선을 끈 제목의 비하인드를 풀어냈다. "세계의 주인이란 제목은 영화를 만들고 나서 지었다. 주인은 큰 상처를 받았지만 주변의 도움으로 용감하게 헤쳐나가는 인물이다. 다양한 사랑을 경험하면서 앞으로 나아간다고 생각해 지었다. 영문 제목이 'The World of Love'인 것도 주인이 사랑의 세계를 끊임없이 경험했으면 하는 바람으로 지었다"며 중의적 뜻을 설명했다.
<콩나물> <우리들> <우리집>에서 보여준 윤가은 감독이 찾은 보석은 서수빈이었다. 아이에서 청소년으로 성장한 주인공이 차이점이다. 십 대가 고민할 법한 사랑을 주제로 한층 성숙한 내면을 다루고 있다. 전작과는 결이 다른 연출 방식의 변화가 특별한 변곡점이 있을 거란 추측이다.
윤가은 감독은 "이야기를 내가 만들기보다 나를 끌고 가는 모험에 빠져보고 싶었다"며 "이전과 달라진 점이라면 성인 배우들은 대사를 다 외워 오더라. 의견을 주고받으면서 알아가는 게 흥미로웠다. 그날 배우의 상황에 따라 새롭게 다가가는 접근 방식을 취하기도 했다"며 이전 작품과의 차이점을 전했다.
이어 "원안은 건강하고 명랑한 십 대 소녀의 성(性)과 사랑의 리얼리즘을 탐구하고 싶었다. 하지만 이야기를 쓰면서부터는 불편하고 어려운 요소가 침입하게 되더라. 부담스러운 이야기에서 도망쳐 다닌 세월이 길었다. 그렇게 세 번째 장편을 고민하던 중 팬데믹으로 전 세계가 셧다운 되면서 극장의 폐쇄와 영화 제작의 위기 때문에 두려움이 생겨났다. 그때, 풀지 못한 이야기가 떠올라 용기 내었다"라고 덧붙였다.
또 클래식 바흐의 '사냥 칸타타: 양들은 한가로이 풀을 뜯고'를 사용한 이유를 두고 "편집 과정에서 피아노 클래식 중 연습곡 같은 곡을 찾게 되었다. 매일 같은 일상을 살아가는 주인의 루틴과 양들이 한가로이 풀을 뜯는 듯한 평화로움이 비슷해 보였다. 엔딩에서는 변주되는 곡조가 마음에 들다"고 답했다.
마지막으로 주인의 과거가 밝혀지며 응축된 감정이 터지는 세차장 장면에 대해서는 "개인적인 경험에서 비롯되었다. 평소 엄마와 운전 중에 대화를 자주 한다. 차 안은 개인적이고 내밀한 이야기를 하기 최적의 공간이다. 밀폐되어 있으면서도 달리면서 주변 풍경이 달라지니 마음도 환기된다. 또 부담스럽게 서로 얼굴을 마주 보지 않아도 된다. 그래서 엄마 태선과 딸 주인이 차 안에서 대화를 나누길 바랐다"며 "평소 청소도 잘하고 청결한 걸 좋아하는 주인의 성격과 비슷한 설정이다. 답답한 마음이 씻겨 내려가는 효과를 누릴 수 있었고, 내외부의 사운드 차이 효과도 좋아 선택했다"고 설명했다.
굳은 믿음과 낯선 새로움