킥복싱 세계 챔피언에 도전하는 정연우, 대형 사고 칠까?

상대인 벤자민 톰슨은 호주 쿠마 출신으로, 킥복싱 전적 45전 37승을 자랑하는 호주의 스타 킥복서다. 2019년 세계 킥복싱 협회에서 미들급 타이틀 획득 후 지금까지 챔피언 자리를 유지하고 있다. 기복이 적고 꾸준한 경기력이 강점이다.



이번 대회를 주선한 데이스타 프로모션 장용호 대표는 "격투기 선수 출신으로서 복싱 프로모션과 관련된 다양한 경험을 바탕으로, 선수들이 안전한 절차를 통해 국내외 경기에 출전할 수 있도록 돕고 있다. 이번에 정연우도 대회 5일 전 출국하여 충분한 현지 적응을 통해 자신의 기량을 마음껏 펼쳐 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 최대한 협조하고 있다"고 말했다.



MAXFC 이용복 대표는 "최근 우리 선수들이 세계 입식격투기 씬에서 좋은 활약을 펼치고 있다. 정연우도 자신의 기량을 마음껏 펼쳐 승리하길 바란다. 꼭 세계 챔피언 타이틀을 한국으로 가져왔으면 좋겠다. 많은 응원 부탁드린다"며 파견 소감을 전했다.



정연우는 14일 호주 캔버라 현지에 도착해 훈련중에 있다. 경기는 3분 5라운드 K1 룰로 치뤄진다.



정연우(사진 왼쪽)는 다양하고 빠른 콤비네이션 공격을 주특기로 하고 있다.국내 최대 입식격투기 단체 MAX FC의 미들급 랭킹 1위 정연우(21, 광주양산피닉스짐)가 오는 18일 호주 캔버라 서던 크로스 클럽에서 있을 'ADRENALYN 12' 대회서 MASA & WKBF 미들급 세계 챔피언 벤자민 톰슨(29, AUSTRALIA)의 4차 타이틀 방어전 상대로 결정되었다.정연우는 데뷔 해인 2022년 5월 열린 MAXFC 무제한급 8강 토너먼트에서 결승전까지 오르며 차기 중량급 에이스로 급부상했다. 2022년 11월부터 지금까지 랭킹 1위를 쭉 유지해오고 있는 차세대 에이스로, 중량급에서 볼 수 없는 다양하고 빠른 콤비네이션 공격을 주특기로 하고 있다.원투펀치에 이은 로우킥, 미들킥 혹은 킥으로 시선을 분산시켜 놓은 다음 빠르게 파고들어 안면과 바디에 꽂아 넣는 펀치 연타가 위력적이다.야금야금 상대에게 데미지를 입히는 전략에도 능하지만 한방의 위력도 강력한지라 밀리는 듯싶다가도 날카로운 카운터로 흐름을 뒤집어버린 적도 여러 번이다. 객관적 전력에서 자신보다 강한 상대와 맞붙어도 이변을 기대할 수 있다는 점에서 큰 장점으로 꼽힌다.큰 경기를 앞둔 정연우는 "정말 좋은 기회를 잡았다. 이런 순간은 자주 오지 않는다. 상대인 톰슨은 정말 강한 챔피언으로 알려져 있지만 나 역시 누구와 싸워도 자신 있다는 자신감으로 성장해왔다. 가지고 있는 모든 역량을 폭발시켜 챔피언 벨트를 빼앗을 생각이다"며 자신감을 피력하고 있다.