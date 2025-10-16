엘보 카운터 한방에 날아간 권원일의 UFC 진출 꿈

▲
권원일(사진 오른쪽)의 거리 싸움은 후안 디아스에게 위협이 되지 못했다.UFC 제공
'프리티 보이' 권원일(30)이 스피닝 백 엘보에 실신패 하며 UFC 진출의 꿈이 좌절됐다.
권원일(14승 6패)은 지난 15일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있었던 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌9 에피소드10' 밴텀급(61.2kg) 경기에서 '페가호소' 후안 디아스(27, 페루)에게 2라운드 4분 58초 스피닝 엘보 카운터에 맞아 쓰러졌다. 라운드 막판 왼손 훅을 평소보다 깊숙히 던졌다가 상대의 노림수에 걸리고 말았다.
권원일은 경기 초반부터 높은 페이스로 디아스를 압박했다. 복싱이 장기인 권원일과 끈적끈적한 난타전이 장기인 디아스가 맞붙어 치열한 타격전이 이어졌다. 라운드 종료 1분 전 디아스가 테이크다운 전략을 사용하며 경기 양상이 바뀌었다. 디아스는 클린치를 잡았다가, 백포지션을 잡고 점프해 권원일을 그라운드로 끌고 내려갔다.
1라운드에 재미를 본 디아스는 계속해서 테이크다운을 시도했다. 라운드 중반까지 디아스가 끈적끈적하게 권원일에게 레슬링 싸움을 걸며 두 차례 테이크다운에 성공했다. 권원일은 다시 스탠딩 포지션을 회복해 반격에 나섰다.
장기인 보디 펀치가 몇 차례 들어가기도 했지만 치열한 그래플링 공방 후라 움직임은 느려졌다. 이때 궤적이 큰 왼손 훅을 던졌고, 디아스가 스피닝 백 엘보 카운터를 맞혀 경기는 그대로 끝났다.
디아스는 승리 후 "코치의 지시에 따라 이 기술을 정말 열심히 연습했다. (경기 직전에도) 대기실에서 연습했다"고 설명했다. 이어 "권원일은 계속해서 압박했지만 1라운드에도 이걸 성공시킬 수 있단 생각이 들었고, 결국 2라운드에 해냈다"고 덧붙였다.