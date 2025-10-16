엘보 카운터 한방에 날아간 권원일의 UFC 진출 꿈

UFC 제공

진흙탕 싸움 속에서 권원일(사진 왼쪽)의 펀치 파워는 급격히 줄어들었다.이로써 권원일의 UFC 진출은 좌절됐다. 화이트 회장은 경기 후 기자회견에서 "권원일은 우리가 유일하게 직전 경기에서 패했음에도 데려온 선수로 ONE챔피언십에서 타이틀전까지 치른 선수다"고 직접 거론했다.이어 화이트 회장은 "우리 매치메이커는 그가 이길 거라고 생각했다. 하지만 경기는 해보기 전까진 모르는 거고 그래서 재밌다"고 소감을 밝혔다.DWCS는 UFC에서 '가장 터프한 직업 면접'이라고 소개하는 오디션 프로그램이다. 전 세계에서 모인 강자들이 UFC 회장 겸 최고경영자(CEO) 데이나 화이트가 바라보는 앞에서 경기를 펼쳐 평가받는다. 화이트 회장의 합격점을 받은 선수는 바로 UFC 계약서를 받는다.보통 승자와 계약하지만, 명승부를 보여줄 경우 패자도 영입한다. 한국에서는 지금까지 시즌3에 유상훈, 시즌8에 고석현, 시즌 9에 황인수, 권원일까지 총 네 명이 도전해 고석현만 UFC에 진출했다.승자 디아스는 UFC의 합격점을 받았다. 화이트 회장은 "완전 놀라웠다. 디아스가 ESPN의 오늘의 톱10 플레이에 들지 못한다면 그건 말도 안 되는 것"이라며 "디아스의 UFC 입성을 발표했다. 디아스는 "또 하나의 꿈이 이뤄졌다. 하나씩 단계를 밟아 더 높이 올라갈 것이다"고 포부를 밝혔다.DWCS 시즌9는 이번 에피소드 10으로 대장정의 막을 내렸다. 총 51경기가 치러져 46명이 UFC 계약을 얻었다.