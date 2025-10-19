스무 살에 찾아온 IMF, 결국 아버지는 동대문 가게를 접었습니다

1997년 11월 22일은 대한민국 건국 이래 가장 치욕스러운 날 중 하나로 기억되고 있다. 한국전쟁의 아픔을 이겨내고 '한강의 기적'을 이루며 개발도상국의 모범으로 꼽히던 한국이 외환보유고가 바닥나면서 국제통화기금, IMF에 구제금융을 신청하게 된 것이다. IMF를 비롯한 여러 국제기구들을 통해 350억 달러의 지원을 받게 된 한국은 2001년 8월 IMF 관리 체제가 종료될 때까지 사실상 '경제 식민지'나 다름 없었다.
IMF 구제금융 신청은 'IMF 사태'로 불릴 정도로 대한민국 경제에 엄청난 영향을 끼쳤다. 한 때 4대재벌로 불리며 대한민국 재계를 호령 했던 대우그룹이 외환위기의 직격탄을 맞으며 2001년 해체됐고 재계 14위였던 한보철강도 1997년 부도가 나면서 최종 해체됐다. 외환위기 이후 '정리해고'라는 용어가 본격적으로 등장하면서 많은 가장들이 직장을 잃었고 자영업자의 폐업률도 급격히 늘어났다.
이후 20년이 훌쩍 넘는 많은 세월이 흘렀고 대한민국은 다시 빠르게 성장했다. 하지만 사람들의 가슴 속에는 여전히 나라가 망할지도 모른다는 걱정에 휩싸였던 IMF 시대의 생생한 기억이 남아있다. 그 기억을 소환한 드라마가 있으니, 지난 11일 첫 방송을 시작한 tvN 드라마 <태풍상사>다. <태풍상사>는 IMF 시대의 중소기업을 배경으로 한 오피스 성장 드라마다.
IMF 시대를 극복해가는 초보 상사맨의 이야기