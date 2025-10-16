상상할 수 없었던 여성의 삶, 쾌활했던 반장은 왜 그랬을까

㈜바른손이앤에

,영화 <세계의 주인>의 한 장면.오래 알고 지냈던 한 이성 친구와 몇 년 전 나눈 대화가 기억났다. "네가 생각하는 것보다 훨씬 더 많이, 아니 어쩌면 대부분의 여자라면 겪는 일일걸?" 이 한 마디가 적확하게 와닿진 않았던 것 같다. 잊고 지냈던 그 말은 이후 여러 여성을 다룬 드라마나 영화를 보며 어렴풋이 간접 경험했던 여성의 삶은 결국 오롯이 상상할 수도 없고, 나의 경험이 될 수 없기에 그저 이해해볼 수 있다는 생각으로 눙치곤 했던 것 같다.오는 22일 개봉하는 영화 <세계의 주인>이 놀라운 이유는 한 고교생의 시선과 그 주변 사람들로 끊임없이 상상하게 하고 기어코 이들이 하고 싶은 말을 아주 정확하게 그것도 효과적으로 전달하고 있기 때문이다. 학급 반장에 교우 관계도 좋고 운동과 연애에 두루 왕성한 대문자 E 성향의 주인(서수빈)이를 통해 말이다.평범해 보이는 주인의 고민은 무엇일까. 연애는 매번 한 달 이상을 넘기기 힘들고, 집을 나간 채 은둔해 있는 아빠(김석훈)와는 연락이 잘되지 않고, 상한 마음을 술로 달래는 엄마 태선(장혜진)는 다소 위태로워 보인다. 정기적으로 나가는 봉사활동, 태권도 학원, 그리고 친구들과의 수다가 주인의 숨 쉴 구멍이다.사실 이런 이야기만으로 영화가 완성될 수 없다고 생각하던 찰나, 놀라운 전개가 이어진다. 감독은 친구들과 관계가 전부라고 생각하는 고교생의 세계를 더욱 들여다본다. 특별한 사건이나 사고를 묘사하는 게 아니라 주인의 의도와 달리 틀어지고, 변모하는 관계에 천착하며 이 소중한 개인들이 어떻게 절망하고 또 희망을 갖기도 하는지를 점층적으로 전달하는 식이다.무난해보이는 주인의 세계가 흔들리는 건 한 흉악범죄자의 석방 소식이 알려지면서부터다. 동네 이웃으로 이사 올 수도 있다는 소식에 학교는 뒤숭숭해지고 그에 따라 주인을 둘러싼 공기도 달라지게 된다. 석방 반대 서명을 펼치는 방송반 친구 수호(김정식)에게 심통을 부리는 주인을 바라보다 보면 어느새 이들의 삶이 내 가족, 친구, 지인의 일임을 체험하게 된다.