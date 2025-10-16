사회가 버린 아이들, 포기하지 못하는 교장

스탠턴 우드 학교는 말 그대로 '마지막 기회'의 장소다. 문제아들을 데려와 다시 사회로 돌려보내는 게 목적인 교정 학교. 그러나 아이들이 배워야 할 것은 수학이나 문법이 아니라, '세상 속에서 다시 살아남는 법'이다.그 중심에 선 인물이 교장 스티브다. 그는 따뜻하고 진심 어린 관심으로 아이들을 대하지만, 그의 눈빛엔 늘 피로가 드리워져 있다. 이유는 분명하다. 오래지 않은 과거, 그가 모는 차에 치여 한 소녀가 세상을 떠났고, 그 사고는 그의 삶을 송두리째 무너뜨렸다. 트라우마는 매일 그를 괴롭히고, 그는 그 고통을 잊기 위해 술과 약에 의존한다.그러던 어느 날, 학교에 날벼락 같은 소식이 떨어진다. 재단이 학교 부지를 팔아버린 것이다. 6개월 뒤, 1997년이 되기 전에 학교는 사라진다. 아이들은 갈 곳을 잃고, 교사들은 일자리를 잃을 것이다. 스티브에게 남은 것은 폐허 같은 캠퍼스와 세상에 버려진 아이들뿐이다.그럼에도 그는 마지막까지 아이들을 붙잡으려 한다. 그러나 그것이 과연 올바른 일일까? 영화는 스티브의 무너지는 정신과 그 안에서 피어나는 희망을 섬세하게 교차시키며, '교정'이라는 단어의 윤리적 경계를 묻는다.