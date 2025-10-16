"영화 '건국전쟁' 아니었으면 '망국전쟁'도 안 나왔을 것"

▲유튜브 방송 '매불쇼-시네마 지옥'에 신작을 소개하고 있는 전찬일 영화평론가 유튜브 매불쇼

전찬일 평론가는 한국영화에서 꽤 잘나가는 비평가로 평가받으며 유튜브 방송 등에서도 주목받고 있는 중이다. 역사 문제를 집중적으로 파고들게 된 계기를 묻는 질문에 그는 이렇게 답했다.



"어릴 때부터 습관적 크리스천이었는데 한경직 목사가 있던 영락교회의 청년부가 서북청년단의 중심이었다는 것을 최근에 안 거예요. 그 사실을 알고 나서 너무너무 분노와 충격이 일었어요. 왜냐하면 오래 개신교를 신앙생활을 해왔는데 아무도 그걸 가르쳐주지 않았고 그 정점에 있는 사람이 전광훈이나 김장환 같은 이들이잖아요. 결국에 우리가 그동안 살아오면서 역사 교육을 얼마나 제대로 받지 못해 왔는가를 절감하게 된 것이지요.



그리고 영화 평론가의 삶이라는 거는 사실 말과 글로 살아온 거잖아요. 영화 공부를 수십 년을 하면서도 크게 비평과 이론과 역사에서 나는 비평가로 평론가의 삶을 살아왔지만, 그 큰 영화 연구의 세 분야 중에 가장 관심 있고 애정 가지고 열심히 공부한 게 사실은 역사 분야였습니다. 이것이 이제 현실 역사까지 끌어들이다 보니까 대한민국의 역사 왜곡 현실에 대한 평상시 문제의식이 이렇게 결합이 된 것이고요. 평론가는 말과 글을 중심으로 하는데 내가 조금 더 행동하는 실천적인 삶을 살아야겠다는 어느 정도의 자각이 어느 날 생겼어요. 그래서 예를 들면 올해 같은 경우 세월호 참사도 그동안은 계속 마음으로만 연대했지만 올해 단원고를 처음 갔던 것이고. 팽목항은 몇 년 전에 갔다 왔고요.



최근에는 반민특위 기념사업회에도 가입해서 문화위원장으로 활동하고 하는 것도, 이제는 나이 60대 중반을 바라보면서 남들은 뒷선으로 물러날 때 내가 조금 더 적극적으로 하자는 자각이 생기면서입니다. 지속적으로 역사 콘텐츠를 만들고 역사 투쟁하는 데에 남은 삶을 바치겠다고 생각한 것이지요."



전찬일 평론가는 앞으로 만들고 싶은 영화에 대해 "백범 연대기, 도산 안창호 연대기, 반민특위 관련된 연대기 등을 지속적으로 영화를 포함한 다채로운 콘텐츠로 만들고 싶고, 예를 들면 반민특위 관련해서는 김상덕 위원장의 삶에 굉장히 관심이 크고, 그 아들이 반미특위 기념사업회 이사장으로 90세를 넘긴 김정륙 선생이라며 그분 돌아가시기 전에 결실을 내고 싶다"고 덧붙였다.

