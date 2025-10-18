법보다 '이것' 먼저, 통닭집 사장의 특별한 협상법

tvN

"초코 우유 좋아해요? 이거 내가 마시려고 산 건데 먼저 목 좀 축이고 조금만 남겨줘요. 당신 밤새 일하느라 아무것도 못 먹고 지금 속 쓰리잖아요."

"최소한의 존중 그것 좀 보여 달라는 거잖아."(3회)

"이상현 때문이 아니야. 이상현 어머니. 큰아들까지 죽고 3년 만에 막둥이마저 잃으면. 죄는 공소시효 지나면 없어져. 근데 자식 잃은 부모 마음은 공소시효가 없더라." (3회)

독특한 방식으로 갈등을 중재하는 신사장의 이야기를 담은 '신사장 프로젝트' 포스터우리는 '도덕' 혹은 '윤리'라고 하면 법과 원칙을 잘 지키는 것을 먼저 떠올린다. 법을 잘 지키고 사회적으로 통용되는 원칙들을 잘 따르면 대체로 그 사람은 윤리적이고 괜찮은 사람이라는 평을 받는다. 그런데 정말 법과 원칙을 잘 지키는 것만이 '도덕적'인 것일까?캐럴 길리건은 이런 질문을 품고 도덕성 발달을 연구한 심리학자다. 길리건은 당시 학계를 지배하고 있던 콜 버그의 '도덕성 발달 이론'(원칙과 법을 얼마나 자발적으로 따르는지에 따라 도덕성 발달의 수준을 구분함)이 남성, 그러니까 소년들만을 대상으로 연구된 것임에 의문을 품었다. 이에 길리건은 소녀들을 대상으로 도덕성 발달을 연구했는데, 소녀들의 도덕성 발달에는 콜 버그의 이론이 잘 적용되지 않았다. 길리건에 따르면 소녀들은 법과 원칙을 적용하기 전에 '맥락'과 상대방의 '마음'을 먼저 살피곤 했다. 예를 들면, 가난한 아이가 배가 고파서 빵을 훔쳤다면, 소년들은 '절대 해서는 안되는 일'이라고 비난하지만, 소녀들은 '빵을 훔친 행위는 문제지만, 가난하고 배고픈 상황을 고려해서 비난 받아서는 안 된다'고 답한다는 것이다.길리건의 이런 발견은 '도덕적' 혹은 '윤리적'이라는 게 단지 법과 원칙만 따르는데 머물지 않고 맥락 속에서 한 사람이 처한 상황을 고려해야 함을 알게 했다. 그리고 이러한 발견은 상대방의 입장을 헤아리고 공감하며 돌보는 것이 윤리의 기준이 되어야 한다는 '돌봄의 윤리'를 탄생시켰다.나는 재이가 바로 이 '돌봄의 윤리'를 실천하는 인물이라는 생각이 들었다. 재이는 법과 원칙보다는 맥락과 상대방의 마음을 이해하는데 기반해 판단하기 때문이다. 그는 종종 "협상을 할 때는 상대방을 이해하는 게 먼저"라고 말하고, 실제로 이를 실천한다.먼저, 1회 빌라 옥상에서 자살을 시도하는 세입자에게 다가가 그는 능청스럽게 이렇게 말한다그리곤 세입자를 나무라는 집주인에게 함께 욕을 해준다. 경찰들이 특공대까지 대동하고 몰려와도 꿈쩍도 않던 이 세입자는 재이가 마음을 알아주자, 순순히 옥상에서 내려온다. 자살은 안된다고 원칙만 말하기보다 맥락을 이해하고 공감하는 게 우선됐기에 가능한 일이었다.2~3회에는 시에서 폐수를 방치해 암으로 형을 잃은 상현(강승호)이 시장을 상대로 인질극을 벌인다. 재이는 이 사건에 투입되는데, 이때 재이는 인질이 아닌 '인질범' 상현 편에서 협상을 한다. 그러면서 처음 요구한 것이 정성들인 따뜻한 국밥이다. 경찰이 국밥을 플라스틱 용기에 담아오자 뚝배기에 담아 다시 가져오라며 이렇게 말한다.이후 재이는 인질을 구하고, 경찰 몰래 상현과 그 어머니를 해외로 탈출시킨다. 며칠 후 이를 알고, 한때 동료였던 경찰 영수(최덕문)가 따져 묻자 이번에는 이렇게 항변한다.이는 당사자뿐 아니라 가족의 마음까지 헤아리고 공감하는 '돌봄'에 기반한 협상임을 잘 보여주는 부분이었다.하지만, 죄질이 나쁜 범죄자와 협상할 때는 가차 없는 모습을 보이기도 한다. 7회에는 보육원에 살다가 자립한 아들 승무(이종현)에게 접근해 전세 사기를 치는 엄마 미숙(정애연)의 이야기가 나온다. 이에 재이는 승무를 찾아가 "방법을 찾아야지. 그 돈 찾을 때까지는 포기하지도 말고 용서해도 안돼"(7회) 라고 말해주고, 미숙과 함께 사기 친 일당을 '가차없이' 협박한다. 마피아에게 썼던 수법이라며, 인질처럼 묶어두고 고용량 비타민과 수면제를 투입해 잠들게 해 경찰에 넘긴다. 아마도 이는 피해자 입장에 크게 공감했기 때문일 듯하다. 이런 방식까지 동의가 되진 않지만, 속이 좀 시원해지긴 했다.