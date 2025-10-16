"버티면 반드시 웃을 날 온다" 이경실-조혜련이 전하는 인생 조언

▲유퀴즈
이경실 조혜련TVN
"어느 날 박미선 언니에게 전화가 걸려왔다. 언니가 '나 완전 치료 끝났고 그동안 날 위해 기도해줘서 고맙다'고 하더라. 언니가 좋아졌다는 이야기를 가장 먼저 나한테 해준 게 너무 고마웠다. 그때 문득 든 생각이, 제가 방송을 쉬고 있을 때 '경실 언니가 나에게 이런 마음이었겠구나'라는 걸 이해하게 됐다. 그때 너무 고마웠고. '우리는 혼자가 아니라 가족이구나' 싶었다." (조혜련)
"선배가 된다는 게 굉장히 어렵더라. 선배라는 비빌 언덕이 있어야 편하고 좋은데, 후배들한테는 실수할까 봐 참 어렵다. 나도 이제 후배들의 눈치를 보는 위치의 선배가 된 거다. 그래서 요즘 혜련이랑 같이 일을 하는데, 만날 때마다 반갑고 고맙다. 하기 싫을 수도 있는데, '나하고 같이 일해줘서' 너무 고마웠다." (이경실)
10월 15일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 '개그계의 센 언니' 이경실과 조혜련이 출연했다.
이경실과 조혜련은 특유의 입담과 개성을 통하여 여성 희극인으로 오랜 세월 꾸준히 활동해오며 레전드의 반열에 오른 인물들이다.
<유퀴즈> 섭외를 그토록 기다렸다는 조혜련은, "섭외 전화를 받고 '단독으로 나가는구나' 좋아했는데, 이경실 언니가 붙어있더라. 살짝 갈등은 있었지만 요 기회가 아니면 언제 또 올지 몰라서 수락했다"며 너스레를 떨었다. 이경실은 특유의 호탕한 웃음과 함께 "나는 혜련이랑 나간다고 해서 더 좋았다"고 여유있게 받아쳤다.
'고상한 고모-요란한 고모' 이경실과 조혜련의 역사
두 사람은 최근 유튜브 채널 <신여성>을 통하여 변함없는 매운맛 입담과 케미를 과시하고 있다. <놀면 뭐하니>의 한 특집에서 큰 화제를 모은 것이 계기가 되어 시작한 <신여성>은, 본래 멤버였던 박미선이 건강 문제로 휴식기를 가지게 되면서 후배 개그맨 이선민이 대신 합류하여 '2025년 버전 세바퀴'로 불릴 만큼 좋은 반응을 얻고 있다.
이경실은 "댓글 중에 '고상한 고모와 요란한 고모(이경실, 조혜련) 사이에서 눈치보며 가족모임 메뉴 정하는 삼촌(이선민)을 보는 심정'이라고 하던 게 재미있었다"며 웃었다.
조혜련은 1993년 KBS 10기로 처음 데뷔했다. 데뷔 전 지망생 시절에는 대학개그제 1차 예심에서 김국진, 금병완 등과 함께 팀을 이뤄 출전했음에도, 2차에서 오직 본인만 탈락하는 굴욕을 당했던 흑역사가 있다.
"그냥 심사위원들이 저를 뽑을 마음이 없었던 거다. 그때 이영자도 1차에서 탈락했다. 어떤 스타일(요란하고 과장된 개그)들이 떨어졌는지 알겠지 않나. 그 당시에는 유재석, 김용만, 박수홍, 남희석 같은 스타일(스탠딩 개그)들이 합격하더라. 그때 제가 했던 게 '변비약' 몸개그였는데 보자마자 심사위원들이 고개를 돌리며 질색을 했다."
이경실은 1987년 MBC 희극인 1기로 데뷔하여 <웃으면 복이와요>의 '도루묵여사', <체험 삶의 현장>과 <진실게임>등 1980~1990년대 콩트부터 MC까지 다방면에서 활발하게 활동하며 전성기를 구가했다. 한창 때는 일주일에 13개 프로그램에 출연한 적도 있다고.
가까운 사이지만 조혜련은 선배인 이경실에게 너무 자주 지적을 들어서 힘들었던 시기도 있었다고. 이경실은 "지적이 아니라 애정이었다"고 해명하며 "혜련이를 계속 지켜봤는데 잘하더라. '이렇게 하면 더 좋겠다'는 마음에 이런저런 조언을 해줬다"고 밝혔다. 하지만 조혜련은 이경실의 지나친 잔소리 때문에 종종 버거워서 피해다닐 때도 있었다고 솔직히 고백하여 웃음을 자아냈다.
조혜련은 개그계에서 손꼽히는 도전의 아이콘이기도 하다. 유머러스한 측면만 부각되는 여성 희극인의 이미지에 대한 고정관념을 깨고, 다이어트 비디오 출시, 가수 도전, 해외 진출 등 끊임없이 새로운 분야에 도전장을 던졌다. 1970년대 인기 팝송의 영어가사를 한국어 발음으로 리메이크한 조혜련의 대표곡 '아나까나'는, '수준미달'이라는 사유로 방송국에서 한동안 방송금지곡이 되었던 황당한 일화도 있다.
개그계 대표 의리녀 이경실