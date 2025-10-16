"버티면 반드시 웃을 날 온다" 이경실-조혜련이 전하는 인생 조언

▲유퀴즈이경실 조혜련 TVN

2004년 이경실과 조혜련이 함께 호흡을 맞춘 <여걸파이브>는 당시만 해도 드물었던 '여성 버라이어티 예능'의 선구적인 프로그램으로 꼽히며 큰 인기를 누렸다. 하지만 이경실 개인적으로는 힘든 시간을 보내던 시기이기도 했다.



이경실은 "<여걸파이브>를 하고 있을 때가 개인적으로는 이혼을 하던 시기였다. 프로그램 콘셉트상, 남자 게스트에게 적극적으로 애정공세를 펼쳐야 하는데, 하면서도 방송을 진심으로 하기 어려웠다"며 말 못할 고충을 전했다.



또한 비슷한 아픔을 겪었던 조혜련은 이혼 이후 슬럼프를 겪고 있을 때 이경실에게 많은 도움을 받았다는 일화를 고백했다.



"코미디언의 개인적인 삶이 슬프거나 어두우면 안 된다는 강박관념이 있었다. 그래서 이혼같은 일들을 노출할 수 없었다. 이혼 후 방송활동을 멈추고 중국에서 지낼 때 경실 언니가 연락이 와서 굉장히 마음 아파하며 '그렇게 힘들어하지 말고 돌아와'라고 이야기해줬다. 이혼을 하게 되니까 그렇게 잔소리해서 거리를 뒀던 언니가 떠오르더라."



고민하던 조혜련은 하필이면 치질 수술 전날 이경실에게 연락하여 병원에서 개인적인 고민을 솔직히 털어놓고 상담했다고. 이경실은 이혼을 먼저 경험한 인생선배로서 누구보다 진솔한 조언을 들려줬다.



"제가 그 길을 걸어왔지만 같은 길(이혼)을 걸으라고 이야기하고 싶지 않았다. '지금 그 결정을 내리면 모든 총알은 다 네가 받게 되어 있어'라고 이야기해줬다. 아니나다를까. 조혜련이 총알을 다 맞더라. 속사정을 다 알기에 더욱 마음이 아팠다."



조혜련에게는 개인적으로 인생에서 가장 어려운 시기이기도 했지만, 한편으로 자신을 진심으로 걱정해주는 언니의 진심을 확인한 시간이기도 했다. "언니가 정말로 나를 생각해주는구나라는 생각이 들었다. 늘 내 옆에서 지켜주고 돌봐주는 건 경실 언니였다."



개그계 대표 의리녀로 꼽히는 이경실은 강인한 이미지와 별개로, 항상 후배와 동료들의 일에 늘 발벗고 나서는 것으로 유명하다. 그녀의 가까운 지인들은 어려울 때 가장 생각하는 사람으로 항상 이경실을 꼽기도 한다.



한편으로 조혜련은 이경실과 같이 있으면 비슷하게 강인하고 자기주장이 강한 성격 때문에 친하지만 피곤할 때도 있다고 솔직히 고백했다.



"저와 언니 에너지가 둘 다 되게 크다. 둘이 있으면 힐링보다는 '전쟁터'가 된다. 서로가 서로를 늘 불안해한다. 둘이 서로에게 가장 많이 하는 말이 '가만 있어봐'다. 그래서 '가만 안 두겠어'라는 유행어도 나온 거다."



이경실과 조혜련은 벌써 30년째 든든한 선후배이자 언니-동생으로 끈끈한 관계를 이어오고 있다.조혜련은 인생의 동반자로서 이경실에 대한 애틋한 마음과 존경심을 전했다.



"경실 언니를 선배로 생각을 안 하고 나한테 늘 잔소리하는 언니로만 생각했었다. 그런데 선배더라. 내가 코미디언을 꿈꿀 때 이미 당당하고 멋지게 현역에서 활약하고 있던 그 선배가 지금 내 옆에 계시고 나와 함께 일하고 있는 거였다. 내가 무슨 이야기를 하고 무슨 행동을 해도 그냥 웃어줄 준비가 되어 있는 언니가 있어서 너무 든든하다. 난 이경실이 최고다. 앞으로도 언니가 하자면 하고, 나아가자면 나아가겠다. 항상 언니 옆에 있겠다. 사랑한다."



마지막으로 이경실은 인생의 파도를 겪어본 인생선배로서 들려주고 싶은 진솔한 조언을 전했다.



"저도 제 인생이 이렇게까지 될 줄은 몰랐다. 참 산전수전 공중전을 다 겪었다. 시청자들이 보기에는 '그만 나올 만한데 또 나오네?' 이런 생각도 할 것 같다. 그런 분들께는 죄송하지만, 자신있게 이야기할 수 있는 게 저는 나름대로 참 열심히 살았다. 후배나 젊은 친구들이 포기하는 모습을 볼 때면 정말 가슴이 아프다. 저도 정말 힘든 시기가 있었는데, 그 순간만 넘기면 반드시 웃을 날이 오더라. 부디 버티시라, 버티는 수밖에 없다. 열심히 버티면 반드시 웃을 날이 오니까 조금만 파이팅하자."

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기