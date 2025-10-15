"AI가 영화계 일자리 잠식? 오히려 기회가 될 것"

㈜포엔터테인먼트

"권 감독 말대로 실사와 AI 영상 합성은 어디에도 참고 자료가 없기에 우리가 만들어내야 하는 상황이었다. 결과적으로 찾은 방법이 촬영장에 AI 담당자와 CG 담당자가 상주하면서 구현 가능 여부를 판단하는 것이었지. 주로 AI를 활용해 이미지를 만들어내고 나머지를 CG와 VFX로 만진다는 걸 그렇게 정하게 됐다. 촬영 방식이 그래서 크게 다르지 않았다. 그린 스크린을 배경에 둔 채 연기하고 나중에 CG를 합성하는 방식이 아닌 현장서 배우들에게 시선을 잡아줄 그린볼만 띄우고 직접 연기하게 한 것만 빼고 말이다." (강윤성 감독)

"촬영하면서 스턴트 연기는 곧 불필요할 수 있겠구나 싶었다. 와이어에 사람을 매달고 날리는 건 AI를 통해 충분히 사실적으로 구현할 수 있으니. 하지만 적은 제작비로 작품이 많이 만들어지면 그 인력들이 직장을 잃는 게 아니라 다른 쪽으로 이동할 수 있다고 본다. 지금은 영화 자체가 안 만들어지는 게 가장 큰 문제잖나. AI에 대한 너무 큰 두려움을 가질 필요가 없다는 것이다." (강윤성 감독)

"생각으로 AI는 마법과도 같은 면이 있다. 내 생각, 구상이 영화화되기 위해 결국 자본이 있어야 하나 우울한 시기를 보내던 차에 AI를 발견했다. 자본에 구애받지 않고 짧은 영상을 만들며 투자도 받게 됐다. 물론 영화 자체에 대한 기본 공부가 있었기에 가능한 일이었다. 단편을 만들고, 공모에도 참여하는 노력과 경험이 있었기에 지금처럼 AI 연출이 가능할 수 있었다. 저 또한 창작자의 영역을 AI가 해낼 것이라 보지 않는다. 설사 AI가 감정 연기를 한들 대중이 원치 않을 것이다. 하지만 기존 CG 등이 해왔던 분야는 창작이 아닌 방법론에 해당하기에 AI로 충분히 대체할 수 있을 것이다." (권한슬 감독)

영화의 본질, 더 파고 들어야



<중간계>는 지난 5월 촬영을 시작해 개봉까지 약 5개월이 걸렸다. AI로 작업한 게 약 800여 컷이라고 한다. 권한슬 감독은 "이걸 CG 작업으로 했다면 1년은 걸렸을 텐데 할리우드 스튜디오가 참여해도 주어진 시간에 다 소화 못했을 것"이라 강조했다. 동시에 그 또한 "AI든 다른 방식이든 그런 제작 방법보단 콘텐츠의 본질이 더 중요해지는 시기가 올 것"이라며 "누구나 다 콘텐츠를 만들 수 있는 때라면 무엇을 만드냐를 생각해야 한다"고 덧붙이기도 했다.



그래서 더욱 영화의 본질을 생각해야 한다는 게 두 감독의 주장이었다. <중간계>에 사용된 AI 프로그램만 수십개라지만, 단순히 명령 프롬프트만 넣어서 구현한 게 아니라 렌즈 크기, 심도값, 앵글 등 전문 촬영 용어를 적확하게 입력했어야 했다고 한다. 배우들의 애드리브, 순간적인 감정 연기와 맥락에 맞는 표현은 AI라 하더라도 쉽게 구현할 수 없는 영역인 셈이다.



일례로 건달 캐릭터로 분한 이무생은 캐스팅 자체도 파격이었지만 일부 장면에서 번뜩이는 애드리브로 극중 효과를 더하기도 했다. <중간계> 언론 시사 후 잠시 만났던 그는 기자에게 "제 캐릭터 결에 맞는 표현을 생각하면서 애드리브를 했다"고 귀띔하기도 했다.



상업영화 중 첫 시도라지만, <중간계> 전반부에 해당하는 이번 작품이 어느 정도 흥행해야 후반부가 만들어질 수 있는 여건이다. 손익분기점은 약 20만 명 수준. 강윤성 감독은 "생각하시는 것보다 영화시장 분위기가 상당히 좋지 않은 현실인데 누구 하나가 잘돼서 살아남는 게 아니라 많은 영화 작업이 활발하게 이뤄지는 게 필요하다"라며 "<중간계>를 공개하는 것도 미약하게나마 그런 활력을 만드는 데에 일조하고 싶은 마음 때문임을 알아달라"고 전했다.



