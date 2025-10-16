'쌍포'도, 표승주도 없는 정관장의 운명은?

지금은 4시즌 연속 최하위를 기록한 페퍼저축은행 AI페퍼스가 약체 이미지를 독식하고 있지만 그 전까지 V리그 여자부를 대표하는 하위팀은 단연 정관장 레드스파크스(구 KGC 인삼공사)였다. 실제로 정관장은 2016-2017 시즌 정규리그 3위로 플레이오프에 진출한 후 6시즌 연속으로 봄 배구 무대를 밟지 못했다. 과감한 투자도, 최고의 외국인 선수도 정관장을 봄 배구로 이끌기엔 역부족이었다.
하지만 2023-2024 시즌부터 V리그에 아시아쿼터 제도가 도입되면서 정관장의 운명이 달라지기 시작했다. 아시아쿼터 드래프트 전체 3순위로 뽑은 인도네시아 출신의 아포짓 스파이커 메가왓티 퍼티위(마니사 BBK)가 2023-2024 시즌 43.95%의 성공률(4위)로 736득점(7위)을 올리며 정관장을 플레이오프로 견인한 것이다. 정관장은 메가가 득점 3위(802점)에 오른 지난 시즌 13년 만에 챔프전에 진출했다.
하지만 FA 2명이 떠난 현대건설 힐스테이트 못지 않게 정관장에게도 지난 시즌이 끝난 후 많은 변화가 찾아왔다. 주공격수 메가와 외국인 선수 반야 부키리치가 나란히 V리그를 떠났고 FA협상이 불발된 표승주는 현역 은퇴를 선택했기 때문이다. 심지어 정관장은 신인 드래프트에서도 가장 늦은 7순위 지명권을 행사했다. 적지 않은 배구팬들이 이번 시즌 정관장의 성적을 하위권으로 전망하는 이유다.
13년 만에 오른 챔프전에서 흥국생명과 명승부