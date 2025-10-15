'싱어게인4' 귀환... 치열해진 화요 오디션 예능 승자 될까?

JTBC

JTBC '싱어게인4'다양한 장르를 아우르는 오디션 예능답게 <싱어게인4>에선 우리에겐 친숙한 인물들이 속속 도전장을 내밀어 시선을 집중시켰다. 2000년대 인디 음악을 대표하는 밴드(마이앤트메리)의 프론트맨으로 활약해온 19호 가수(토마스쿡), 역시 마니아들의 사랑을 받아온 팀(디어클라우드)의 보컬 70호(NINE9)의 등장을 두고 심사위원석에선 "어거 반칙 아니냐?"라는 웃음 섞인 반응이 나올 정도였다.1980년대 대학가요제 출신으로 인기를 모았던 4호 가수의 등장은 반가움을 안겨줬다. 비록 과거와는 달라진 음색으로 '너를 사랑하고도'를 열창한 전유나는 아쉽게 3어게인 획득에 그쳐 탈락하고 말았지만 음악에 대한 열정 만큼은 예전 그대로였다. 2000년대 초반을 풍미했던 '베르사유의 장미'로 재도전에 나선 69호(네메시스 보컬 노승호) 역시 탈락 위기에 놓였지만 김이나의 슈퍼 어게인 사용으로 다음 라운드 진출에 성공했다'찐무명조'의 숨은 실력자들은 속속 올어게인을 받으며 기성 가수들을 위협했다. 저돌적인 기타 연주에 가슴이 뻥뚫리는 가창력을 선보인 19호, 섬세한 감성으로 도입부만으로 듣는 이를 사로 잡은 61호는 8명 심사위원의 지지 속에 올어게인을 획득해 이번 시즌 다크호스로 떠올랐다.