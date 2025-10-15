'싱어게인4' 귀환... 치열해진 화요 오디션 예능 승자 될까?

▲
JTBC '싱어게인4'JTBC
그런가 하면 과거 아이돌 그룹의 멤버로 활약했지만 이런 저런 사정 속에 꿈을 잠시 미뤄왔던 참가자들이 속속 2라운드 진출권을 획득했다. 재미난 가사로 잠시 주목 받았던 '귓방망이'로 활동했던 배드키즈 출신 43호 가수(니카)는 그루브 있는 '인생은 나쁜X'로 올어게인을 확득했다. 이전 시즌에서 심사위원 규현을 펑펑 눈물 쏟게 만든 'Heaven' 김현성의 부인이라는 사실이 알려지면서 더욱 놀라움을 안겨줬다.
그런가 하면 혼성그룹 남녀공학, 걸그룹 파이브돌스 출신의 뮤지컬 배우 67호 (서은교)는 그 시절 내적 댄스를 일으켰던 '숨듣명(숨어서 듣는 명곡)' 중 하나으로 손꼽히는 '이러쿵 저러쿵'을 혼자서 소화해 임재범으로부터 "숨 막히게 듣다가 명 짧아지는 노래인 것 같다"라는 극찬을 들었다.
이밖에 65호, 37호 등 이른바 '찐무명'조에 속한 참가자들 또한 좋은 평가 속에 1라운드를 무사히 통과, 기성 인지도 높은 참가자들과 대결을 펼치게 되었다. 여전한 실력자들의 강력한 존재감과 더불어 임재범, 김이나 등 심사위원들의 인상깊은 평가 속에 <싱어게인4> 첫회는 제법 흥미로운 내용으로 꾸며질 수 있었다.
치열해진 화요 오디션 경쟁... 공정성 확보의 과제