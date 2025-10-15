'싱어게인4' 귀환... 치열해진 화요 오디션 예능 승자 될까?

사이트 전체보기
[리뷰] JTBC <싱어게인4> 여전한 실력자 대거 등장... <우리들의 발라드>와 피할 수 없는 대결

JTBC 간판 오디션 예능 <싱어게인4>가 돌아왔다. 지난 14일 첫 회를 시작으로 네 번째 시즌에 돌입한 <싱어게인> 시리즈는 그동안 이승윤, 이무진, 홍이삭 등 쟁쟁한 실력파 가수들을 발굴하면서 꾸준히 사랑 받은 바 있다.

이미 데뷔를 했거나 한때 우리들의 사랑을 받고 기억 속에서 잠시 사라졌던 음악인 혹은 무명 가수들에게 두 번째 기회를 부여하면서 <싱어게인>은 여타 음악 오디션 예능과는 차별화된 매력을 뽐내왔다.

약 1년 9개월 만의 귀환을 알린 <싱어게인4>는 예상대로 1회부터 "이 사람이 나왔어?"라는 반응이 쏟아질 만큼 화제의 출연자, 숨은 재야의 고수들이 속속 등장하면서 눈길을 사로 잡았다. 이전과는 다른 방송 환경을 맞이하게 된 <싱어게인4>는 또 한번의 인기 몰이를 이어갈 수 있을까?

"이 사람이 왜 나와?"

JTBC '싱어게인4'
JTBC '싱어게인4'JTBC

다양한 장르를 아우르는 오디션 예능답게 <싱어게인4>에선 우리에겐 친숙한 인물들이 속속 도전장을 내밀어 시선을 집중시켰다. 2000년대 인디 음악을 대표하는 밴드(마이앤트메리)의 프론트맨으로 활약해온 19호 가수(토마스쿡), 역시 마니아들의 사랑을 받아온 팀(디어클라우드)의 보컬 70호(NINE9)의 등장을 두고 심사위원석에선 "어거 반칙 아니냐?"라는 웃음 섞인 반응이 나올 정도였다.

1980년대 대학가요제 출신으로 인기를 모았던 4호 가수의 등장은 반가움을 안겨줬다. 비록 과거와는 달라진 음색으로 '너를 사랑하고도'를 열창한 전유나는 아쉽게 3어게인 획득에 그쳐 탈락하고 말았지만 음악에 대한 열정 만큼은 예전 그대로였다. 2000년대 초반을 풍미했던 '베르사유의 장미'로 재도전에 나선 69호(네메시스 보컬 노승호) 역시 탈락 위기에 놓였지만 김이나의 슈퍼 어게인 사용으로 다음 라운드 진출에 성공했다

'찐무명조'의 숨은 실력자들은 속속 올어게인을 받으며 기성 가수들을 위협했다. 저돌적인 기타 연주에 가슴이 뻥뚫리는 가창력을 선보인 19호, 섬세한 감성으로 도입부만으로 듣는 이를 사로 잡은 61호는 8명 심사위원의 지지 속에 올어게인을 획득해 이번 시즌 다크호스로 떠올랐다.

'숨듣명' 아이돌 출신의 재도전

JTBC '싱어게인4'
JTBC '싱어게인4'JTBC

그런가 하면 과거 아이돌 그룹의 멤버로 활약했지만 이런 저런 사정 속에 꿈을 잠시 미뤄왔던 참가자들이 속속 2라운드 진출권을 획득했다. 재미난 가사로 잠시 주목 받았던 '귓방망이'로 활동했던 배드키즈 출신 43호 가수(니카)는 그루브 있는 '인생은 나쁜X'로 올어게인을 확득했다. 이전 시즌에서 심사위원 규현을 펑펑 눈물 쏟게 만든 'Heaven' 김현성의 부인이라는 사실이 알려지면서 더욱 놀라움을 안겨줬다.

그런가 하면 혼성그룹 남녀공학, 걸그룹 파이브돌스 출신의 뮤지컬 배우 67호 (서은교)는 그 시절 내적 댄스를 일으켰던 '숨듣명(숨어서 듣는 명곡)' 중 하나으로 손꼽히는 '이러쿵 저러쿵'을 혼자서 소화해 임재범으로부터 "숨 막히게 듣다가 명 짧아지는 노래인 것 같다"라는 극찬을 들었다.

이밖에 65호, 37호 등 이른바 '찐무명'조에 속한 참가자들 또한 좋은 평가 속에 1라운드를 무사히 통과, 기성 인지도 높은 참가자들과 대결을 펼치게 되었다. 여전한 실력자들의 강력한 존재감과 더불어 임재범, 김이나 등 심사위원들의 인상깊은 평가 속에 <싱어게인4> 첫회는 제법 흥미로운 내용으로 꾸며질 수 있었다.

치열해진 화요 오디션 경쟁... 공정성 확보의 과제

JTBC '싱어게인4'
JTBC '싱어게인4'JTBC

일단 <싱어게인4>의 출발은 무난해 보였다. 반가움을 안겨주는 친숙한 인물의 출연부터 기대를 뛰어 넘는 무명 참가자들의 약진은 앞선 시즌 못잖은 실력자들이 이번에도 넘쳐나고 있음을 증명한 셈이었다. 다채로운 목소리의 매력이 오디션 예능의 풍성함을 채우는 핵심 요소임을 감안하면 <싱어게인4>의 귀환에 당위성을 부여하는 듯했다.

반면 이전과는 달라진 방송 환경은 <싱어게인4>의 성공을 마냥 낙관할 수 없게 만들기도 한다. 방영 시간대는 다소 차이가 있지만 매주 화요일 밤은 이미 또 다른 음악 오디션 프로그램인 SBS <우리들의 발라드>가 확실한 지지층을 형성하면서 자리를 잡은 상황이다.

20대 이하 젊은 신예 vs. 기성 또는 무명 가수라는 세대 및 장르 등의 차이는 분명 존재하지만 2시간 이상의 시간을 할애하는 오디션 예능이 잇달아 같은 요일 방영되고 있음을 감안하면 <싱어게인4> vs. <우리들의 발라드>의 대결 구도는 이제 피할 수 없는 운명이 된 셈이다.
JTBC '싱어게인4'
JTBC '싱어게인4'JTBC

시즌이 거듭되면서 제기되는 심사의 공정성 논란도 <싱어게인4>가 넘어서야 할 문턱 중 하나다. 짝수 심사위원 구성에 따른 동점자 처리 논란, 특정 심사위원의 고집에 가까운 평가 등은 이 프로그램에 대한 불신을 야기하기도 했다.

소위 '탑백귀'로 불리는 일반 시청자 현장 평가로 <우리들의 발라드>가 공정성 시비를 상당 부분 해소한 대 반해 <싱어게인4>은 소수의 심사위원 의존+변함없는 인원 숫자 등으로 인해 여전히 불안감을 안겨준다. 새로운 스타 발굴 못잖게 신뢰할 수 있는 오디션이라는 이미지를 심어줄 수 있을지 여부는 이번 시즌의 성패에 큰 영향을 끼칠 전망이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
