아이들 17명 실종 미스터리, 그 뒤에 숨은 '진짜 무기'

영화 <웨폰> 스틸.영화는 초반부터 상징들을 대거 배치한다. 새벽 2시 17분, 17명의 아이들이 두 팔을 벌리고 어둠 속으로 달려간다. CCTV에 포착된 그 이미지는 마치 미사일처럼 보인다. 아처의 꿈 장면에서 구름 속에 거대한 AR-15 소총이 떠오르고 총신에는 217이라는 숫자가 새겨져 있다. 아마도 217은 2022년 미국에서 공격용 무기 금지법이 하원에서 정확히 217표로 통과했다가 상원에서 좌초된 것을 상징할 것이다. 영화는 통과되었지만 실패한 총기 규제를 직접적으로 환기시킨다. 마을 곳곳에 설치된 링 카메라들은 감시 사회의 아이러니를 은유한다. 모든 것이 기록되지만, 정작 벌어진 사고 자체를 막을 수는 없다.이러한 상징들을 곳곳에 뿌려둔 영화는 직접적으로 총기 폭력을 다루지 않는다. 대신 영화 후반부에 밝혀지는 주술적인 존재를 통해 초자연적 악으로 우회한다. 이 선택은 표면적으로는 기껏 깔아둔 오브제들을 해석하기 어렵게 만드는 후퇴처럼 보일 수 있다. 하지만 잭 크레거 감독은 이 영화가 거대한 알레고리에 갇히는 것을 거부한 느낌이다. 이러한 선택이야말로 <웨폰>의 특별한 점이다. 영화는 사회 비평과 장르적 쾌감을 분리하지 않으면서도 획일적인 해석 또한 거부한다.미스테리의 쾌감은 질문이 겹겹이 쌓이는 구조에서 온다. 아이들은 어디로 사라졌는지, 왜 알렉스만 남은 건지, 저스틴은 정말 무고한지, 아처의 집착은 편집증과 통찰력 중 어느 쪽인지. 여러 가지 의문들은 여러 챕터를 통해 퍼즐 조각처럼 밝혀지고 관객은 이 조각들을 통해 완벽한 해답을 찾으려고 한다. 이러한 미스테리적 쾌감은 불안한 침묵과 폭발하는 순간들을 통해 호러 무비의 장르적 쾌감으로 변모한다. 새벽 2시 17분에 팔을 벌리고 달려가는 아이들의 CCTV 영상, 어둠 속에서 울리는 종소리, 사건의 배후가 자리한 집 안에서 마주하는 그로테스크한 광경, 거기에 점프 스케어와 바디 호러적 요소들이 정확한 타이밍에 배치된다.<웨폰>의 진짜 공포는 배후에 밝혀지는 악의 존재가 아니라 분열하는 공동체다. 누군가는 교사를 탓하고, 누군가는 경찰을 의심하고, 누군가는 음모론에 빠진다. 비극 앞에서 공동체는 단결하지 못하고 서로를 향해 칼을 겨눈다. 그러나 영화는 이 메시지를 설교가 아닌 장르 영화의 문법 안에서 완성한다. 사회 비평과 장르적 쾌감은 분리되지 않고 하나의 경험으로 통합된다.