'절반의 반등' 강백호, 'FA 100억' 잭팟 가능할까?

KT 위즈

시즌 종료 후 FA가 되는 KT 강백호2025 KBO리그 종료 후 커리어 첫 FA 자격을 취득하는 KT 위즈 프랜차이즈 스타 강백호가 다가올 스토브리그의 최대어로 주목받고 있다. 강백호는 올시즌 크고 작은 부상으로 인해 채 100경기를 채우지 못하며 아쉬움이 컸지만 8월 이후 반등세를 보이자 다시 '100억 원대' 대형 계약 가능성이 제기되고 있다.강백호는 올해 총 95경기에 출장해 타율 0.265, 15홈런, 61타점, OPS 0.825 WAR 1.49(케이비리포트 기준 승리기여도)의 성적으로 시즌을 마감했다. 이는 지난 2021시즌 KT의 첫 통합 우승을 이끌었던 커리어 하이 시즌(OPS 0.972 WAR 6.97)에 비하면 아쉬움이 남을 수밖에 없는 성적이다.가장 큰 원인은 지난 5월 27일 두산 베어스와의 경기에서 주루 플레이 도중 당한 오른쪽 발목 인대 파열 부상이다. 이로 인해 약 두 달간 전력에서 이탈해야 했고 그 공백 여파로 타선이 약화된 KT는 중위권 순위 경쟁에서 치고나갈 동력을 잃고 말았다. 강백호 본인도 시즌 후 개인 SNS를 통해 "개인적으로 정말 아쉬움이 많이 남았던 시즌"이라고 소회를 밝혔다.하지만 강백호의 가치는 8월 이후 반등을 통해 드러났다. 7월 22일 1군 복귀 이후 9경기에서 타율 0.083으로 극심한 부진에 시달렸던 강백호는 8월 시작과 함께 달라진 모습을 보이기 시작했다. 8월 이후 43경기에서 8홈런 34타점, OPS 0.980을 기록하며 전성기 시절 위력을 재현했다. 로하스가 방출되며 타선이 약화된 KT는 올시즌 급부상한 안현민과 강백호가 쌍포를 형성하며 정규시즌 최종일까지 가을야구 경쟁을 이어갈 수 있었다.