삼성, SSG 꺾고 플레이오프 진출... 17일부터 한화와 격돌

14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 4차전 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기. 5-2로 승리한 삼성 디아즈가 사자 깃발을 들고 기뻐하고 있다.연합뉴스
삼성이 안방에서 이틀 연속 SSG를 꺾고 대전행 티켓을 따냈다.
박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 14일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와의 준플레이오프 4차전에서 홈런 2방을 포함해 장단 5안타를 때려내며 5-2로 승리했다. 와일드카드 결정전에서 NC다이노스를 꺾고 준플레이오프에 진출한 삼성은 준플레이오프에서도 SSG에게 3승 1패로 승리하며 한화 이글스가 기다리고 있는 플레이오프 진출 티켓을 따냈다.
삼성은 에이스 아리엘 후라도가 7이닝 2피안타 2사사구 9탈삼진 무실점 호투로 가을야구 지난 2경기의 아쉬움을 털어냈고 9회에 등판한 김재윤은 3차전에 이어 이틀 연속 세이브를 기록했다. 타선에서는 르윈 디아즈가 6회 적시타에 이어 8회말 결승 투런포를 터트리며 3타점을 쓸어 담았고 5번타자로 출전한 이재현도 홈런을 기록했다. 가을야구의 두 단계를 통과한 삼성은 오는 17일부터 한화를 상대로 3번째 관문에 나선다.
4차전에서도 3회 선취점을 올린 삼성
3차전 경기 초반에 내린 비는 결과적으로 삼성의 편이 됐다. 삼성 선발 원태인이 약 40분의 딜레이에도 7회 2사까지 든든하게 마운드를 지킨 반면에 SSG 선발 드류 앤더슨은 장기인 패스트볼의 위력이 떨어지면서 3이닝 만에 마운드를 내려왔다. 9회초에 터진 고명준의 준플레이오프 3경기 연속 홈런도 삼성의 3차전 승리를 막지 못했다. 그렇게 삼성은 플레이오프 진출을 위한 100%의 확률을 잡았다.
삼성은 4차전에서 2차전에 불펜 등판해 김성욱에게 끝내기 홈런을 맞았던 에이스 후라도가 선발 등판했고 3차전 허리 부상으로 교체된 김영웅이 결장하면서 이재현이 5번으로, 전병우가 9번 3루수로 선발 출전했다. 이에 맞서는 SSG는 가을야구에서만 통산 19번 선발 등판했던 베테랑 좌완 김광현을 선발로 내세웠고 정준재가 8번 2루수, 조형우가 9번 포수로 선발 출전하며 하위 타선에 변화를 줬다.
SSG는 1회 박성한이 9개, 기예르모 에레디아가 6개의 공을 보며 끈질긴 승부를 펼쳤지만 후라도는 삼진 2개를 곁들이면서 1회를 삼자범퇴로 깔끔하게 막았다. 김광현 역시 풍부한 가을야구 경험을 가진 투수답게 1회 투구에서 2탈삼진 무실점을 기록했다. 양 팀 모두 반드시 승리해야 하는 중요한 경기인 만큼 이닝 소화와 완급조절을 고려하지 않고 전력투구를 선보이면서 경기 초반 투수전이 이어졌다.
하지만 삼성은 3차전에 이어 4차전에서도 3회에 선취점을 올렸다. 삼성은 3회말 1사 후 강민호와 전병우의 볼넷으로 만든 1사 1, 2루에서 김지찬이 중전 적시타를 때리며 귀중한 선취점을 뽑았다. 2루 주자가 발이 느린 강민호였지만 이종욱 3루 코치는 과감하게 홈 승부를 지시했고 강민호는 최선을 다한 질주로 첫 득점을 기록했다. SSG는 최지훈이 송구 직전 한 차례 망설인 것이 실점으로 이어졌다.
4회까지 볼넷 하나와 몸 맞는 공 하나만 내주고 삼진 7개를 곁들이며 노히트 투구를 이어간 후라도는 5회 1사 후 김성욱에게 이날 경기 첫 안타를 허용했다. 정준재의 번트로 김성욱을 득점권으로 보낸 SSG는 대타 류효승이 좌측으로 큼지막한 타구를 날렸지만 삼성 좌익수 김헌곤에게 잡히며 득점을 올리는 데 실패했다. 김광현도 5회까지 삼성 타선을 1점으로 막으며 선발투수로서 제 몫을 톡톡히 해냈다.
앞선 2경기 부진을 털어버린 후라도의 역투