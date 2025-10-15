홍명보호, 파라과이에 2-0 승리... 브라질전 충격 딛고 반등

연합뉴스

이강인의 킬패스가 만든 오현규의 추가골14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 오현규가 추가골을 넣은 뒤 도움을 기록한 이강인에 고마움을 표하고 있다.

브라질전보다 다소 안정된 수비 조직력



홍명보호는 지난 9월 A매치 미국-멕시코와의 2연전에서는 스리백 전술을 가동해 1승 1무를 기록하며, 성공적인 미국 원정을 마무리했다. 이번 10월 A매치에서도 홍 감독은 지난 월드컵 아시아 3차예선에서 주로 가동한 포백이 아닌 스리백을 내세우며 눈길을 끌었다.



지난 10일 열린 브라질전은 충격이었다. 후방으로 완전히 내려 앉으며 선수비 후역습을 통해 브라질에 대응했으나 필드골만 5골을 내주며 0-5 대패를 당했다. 브라질의 많은 기동성과 빠른 압박 타이밍에 대한 대처 능력은 크게 미숙했다.



수비에서 공격으로 전환하는 빌드업 체계는 전혀 찾아볼 수 없었고, 90분 동안 슈팅 4개에 그칠만큼 답답함을 보였다. 브라질은 화려한 개인기와 패스워크로 한국의 스리백을 완전히 붕괴시켰다. 특히 측면으로 공이 전달될수록 스리백의 횡 간격이 크게 벌어지며 공간을 노출하는 약점을 보였다.



다음 상대는 파라과이였다. 2026 북중미 월드컵 남미 예선을 6위로 통과하며, 16년 만에 본선 진출 티켓을 획득했다. 이번 남미 예선에서 브라질, 아르헨티나를 홈에서 격파할만큼 다크호스로 평가받고 있다. 앞서 열린 지난 10일 일본과의 평가전에서는 2-2로 비긴 바 있다.



홍 감독은 이번 파라과이전에서 무려 8명을 바꾼 선발 라인업으로 파라과이를 상대했다. 선수 실험적인 측면이 강했으나 손흥민, 황인범, 김민재 등 척추 라인을 형성하는 3명의 키 플레이어는 고정이었다.



이번에도 홍 감독의 선택은 포백이 아닌 스리백이었다. 브라질과 파라과이의 전력차를 감안해야 하는 것은 사실이나 한국도 앞선 경기와 비교하면 조금 더 안정감을 보였다. 압박시 벌어지는 공수 간격의 약점을 근소하게나마 개선한 것은 긍정적이다.



황인범은 브라질전보다 가벼운 몸놀림으로 미드필드에서 엄청난 영향력을 끼쳤다. 그리고 김민재를 스리백의 가운데가 아닌 왼쪽 스토퍼로 기용한 것이 주요 포인트였다. 앞선 경기들에서 후방에 머무르며 커버하는 역할을 맡았다면 이날은 자신의 장점인 앞으로 전진하는 수비를 펼쳤다. 알미론과 마르티네스가 돌아서지 못하게 파워풀한 몸싸움을 시도했다.



물론 수비에서 완벽함을 보였다고 보긴 어렵다. 파라과이는 전방 압박 대신 로우 블록 수비를 펼쳤다. 이러다보니 후방에서 상대의 압박 없이 공을 소유하고 패스를 돌리는 것이 가능했다. 그럼에도 이한범이 전반 두 차례 어이없는 실수를 범하며 실점 위기에 몰린 것은 아쉬움으로 남았다. 홍 감독은 흔들리는 이한범을 빼고, 조유민을 넣으며 빠른 피드백을 보였다. 교체로 들어온 조유민은 이한범보다 견고한 수비로 안정감을 불어넣었다.



후반에는 이강인과 오현규가 가세하면서 분위기를 완전히 바꿨다. 이강인은 특유의 탈압박과 볼키핑 능력을, 오현규는 공간 침투와 피니시 능력으로 추가골을 합작했다.



다시 재가동된 홍명보호의 스리백은 경기를 무실점으로 틀어막았다. 9월과 10월 A매치 4경기에서 모두 스리백을 가동하며 미완성된 수비 조직을 다듬는 데 많은 공을 들이고 있음을 확인할 수 있었다.



10월 A매치 2연전을 마감한 홍명보호는 다음달 볼리비아-가나와 두 차례 평가전을 갖는다.



10월 A매치 축구 대표팀 평가전

(서울월드컵경기장, 한국 서울 - 2025년 10월 14일)

한국 2 - 엄지성 15' 오현규(도움:이강인) 75'

파라과이 0



선수 명단

한국 3-4-3 : GK 김승규 - 이한범(46'조유민), 박진섭, 김민재 - 김문환, 김진규, 황인범(66'원두재), 이명재(87'이태석) - 이동경(46'이강인), 손흥민(46'오현규), 엄지성(66'이재성)



파라과이 4-2-3-1 : GK 힐 - 베니테스, G.고메스, 알데레테(81'레온), 알론소 - 보바디야, 오예다 - 쿠엔카(62'D.곤살레스), D.고메스(53'카쿠), 알미론(81'A.로메로) - R.마르티네스(62'사나브리아)



14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 엄지성이 골을 넣고 세리머니하고 있다.홍명호보가 브라질전 참패의 충격에서 벗어났다. 남미의 강호 파라과이를 상대로 무실점 승리를 거두고 분위기를 바꾸는 데 성공했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 14일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 A매치 평가전에서 파라과이에 2-0으로 승리했다.이로써 한국은 이번 10월 A매치를 1승 1패로 마감했다.한국은 3-4-3 포메이션을 가동했다. 김승규가 골문을 지키고, 이한범-박진섭-김민재가 스리백을 형성했다. 중원 투 볼란치는 김진규-황인범로 구성됐으며, 좌우 윙백은 이명재와 김문환이 자리했다. 이동경-손흥민-엄지성은 전방 스리톱에 배치됐다. 앞선 브라질전과 비교해 8명이 바뀐 라인업이었다.파라과이는 4-2-3-1로 나섰다. 올란도 힐이 골문을 지킨 가운데 알란 베니테스-구스타보 고메스-오마르 알데레테-주니오르 알론소가 포백을 맡았다. 중원은 다미안 보바디야-브라이안 오예다, 2선은 우고 쿠엔카-디에고-미겔 알미론으로 구성됐으며, 원톱은 롤란도 마르티네스가 포진했다.경기 초반부터 한국은 불안함을 보였다. 전반 2분 상대 진영에서 길게 넘어온 패스를 이한범과 김승규가 서로 미루는 상황이 발생했다. 그 틈을 타 고메스가 빠르게 압박을 가했고, 김승규가 걷어낸 공이 고메스의 몸에 맞고 옆으로 빗나갔다.이후 안정세로 접어든 한국은 후방에서 지공을 통해 점유율을 높여가기 시작했다. 파라과이의 수비를 무너뜨린 것은 전반 15분이었다. 황인범이 화려한 개인기로 볼을 지켜냈고, 왼쪽 측면으로 빠르게 패스를 전개했다. 측면에서 이명재의 크로스를 알론소가 걷어냈지만 엄지성의 발 아래로 공이 떨어졌다. 엄지성은 지체하지 않고 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.파라과이는 조금씩 라인을 올리며 공격에 나섰으나 한국의 강하고 터프한 수비에 고전했다. 박진섭과 김민재가 번갈아가며 파라과이 원톱 마르티네스를 압박해 공을 지켜내지 못하도록 했다.전반 중반까지는 이명재와 엄지성을 활용하는 왼쪽 공격이 위력을 떨쳤다면 중반 이후에는 김문환과 이동경의 오른쪽이 위력을 발휘했다. 김문환이 터치 라인으로 벌리면 이동경이 중앙으로 좁혔고, 반대로 이동경이 터치 라인으로 벌릴 경우 김문환이 앞으로 전진하거나 오른쪽 하프 스페이스로 이동하며 유기적인 호흡을 과시했다.한국은 전체적인 주도권에서는 파라과이를 앞섰으나 슈팅 기회 창출은 많지 않았다. 전반 29분 모처럼 상대 진영까지 전진한 이동경이 왼발 슈팅으로 골문을 노렸지만 크게 벗어났다.한국은 전반 43분 또 다시 치명적인 실수로 위기를 맞았다. 이한범이 압박에 대응하지 못하며 공을 빼앗겼다. 하지만 마르티네스의 슈팅을 김승규 골키퍼가 가까스로 막아내며 실점하지 않았다. 전반전은 한국의 1-0 리드로 종료됐다.홍 감독은 후반 시작과 동시에 3명의 교체 카드를 꺼냈다. 손흥민, 이한범, 이동경 대신 오현규, 조유민, 이강인을 투입했다.후반 9분 김진규의 패스에 이은 엄지성의 오른발 인사이드 슈팅이 골키퍼 정면으로 향하고 말았다. 후반 12분에는 오현규의 하프 발리슛이 완전히 빗맞으며 골문 위로 떠올랐다. 후반 16분 탈압박에 성공한 황인범이 과감하게 왼발슛을 시도했지만 벗어났다.파라과이는 후반 17분 디에고 곤살레스, 안토니오 사나브리아를 넣으며 공격진을 바꿨다. 한국도 후반 21분 원두재, 이재성이 황인범과 엄지성을 대신해 그라운드를 밟으면서 변화를 가져갔다.파라과이가 라인을 올리고 전방 압박의 강도를 높이면서 기회를 잡았다. 후반 24분 곤살레스가 감아찬 프리킥이 골대를 맞아 튕겼고, 흘러나온 공을 사나브리아가 빈 골문을 조준해 헤더로 연결했으나 골대 상단을 스쳐 지나갔다. 후반 25분에는 김민재가 헤더로 걷어낸 공을 잡은 알미론이 슈팅으로 시도했지만 벗어났다.다소 밀리는 흐름을 바꾼 것은 이강인의 존재감이었다. 후반 30분 이강인이 측면에서 2명을 제쳐낸 뒤 중앙으로 끌고나왔다. 이후 수비 뒷공간으로 로빙 패스를 찔렀다. 쇄도하던 오현규가 골키퍼를 제치고 빈 골문으로 밀어넣었다.한국은 좀더 수비 라인을 내리고 안정적으로 경기를 운영했다. 후반 43분 이명재 대신 이태석이 들어갔다. 종료 직전까지 파라과이의 파상공세를 잘 막아낸 한국은 결국 실점 없이 경기를 마감했다.