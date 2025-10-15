'압도적 활동량' 김문환, 파라과이전 승리의 최대 수확

연합뉴스

14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 오현규가 추가골을 넣은 뒤 도움을 기록한 이강인에 고마움을 표하고 있다.미친 활동량으로 공·수 양면에서 좋은 모습을 선보인 김문환. 파라과이전의 최대 수확이었다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 남자 축구 대표팀은 14일 오후 8시 서울월드컵경기장서 열린 파라과이와 10월 A매치 평가전서 2-0 승리를 챙겼다.지난 10일 브라질에 0-5 완패를 당하면서 고개를 숙였던 대표팀은 이번 파라과이와의 맞대결을 앞두고 변화를 가져갔다. 경기 전날 공식 기자회견을 통해 홍 감독이 "지난 경기 때 많은 양을 뛴 선수들도 있고 몇 명은 로테이션을 할 생각"이라고 밝혔고, 실제로 김민재·황인범·손흥민과 같은 핵심 자원들을 제외하면 무려 8명의 선수가 선발 명단에서 바뀌는 결론을 냈다.파라과이는 직전 일본전서 득점을 기록한 핵심 공격수 미겔 알미론을 비롯해 디에고 곤잘레스·다미얀 보바디야·오마르 알데레테와 같은 주력 자원들이 대거 출격하면서 총력전을 예고했다. 그렇게 시작된 경기서 전반적인 흐름은 대표팀이 주도했고, 전반 14분에는 엄지성이 오른발 슈팅으로 선제골을 만들면서 기선 제압에 성공했다.이후에도 파라과이의 역습을 잘 통제하면서 분위기를 가져왔고, 전반 43분에는 김승규가 1대 1 상황서 마르티네스의 슈팅을 막아내면서 안정적으로 전반을 마쳤다. 후반에는 이강인·조유민·오현규를 투입하며 변화를 준 대표팀은 계속해서 골문을 두드렸지만, 이렇다 할 장면을 만들지는 못했다. 오히려 후반 24분 상대 프리킥이 골대를 맞으며 안도의 한숨을 내쉬었다.위기를 넘긴 대표팀은 후반 30분 이강인의 전진 패스를 받아 오현규가 골키퍼를 제치고 침착하게 추가 득점을 완성하며, 승기를 확실하게 잡았다. 이후 안정적으로 경기 운영에 성공, 파라과이의 공세를 막아내며 승리를 기록했다.이처럼 남미 복병 파라과이를 상대로 홈에서 승리를 기록한 대표팀은 직전 경기서 노출한 약점을 조금이나마 극복한 모습을 보여줬다. 7월 동아시안컵서부터 3차 예선서 사용했던 4백을 대신해 3백(3-4-2-1) 전술을 들고나왔던 홍 감독은 미국(승)-멕시코(무)를 상대로 경쟁력을 선보였으나 10월 첫 경기였던 브라질전서 아쉬움이 가득한 장면들만 연출됐다.브라질의 강력한 압박에 후방 빌드업 과정에서 실수가 반복됐고, 수비에서는 무려 5실점을 헌납하며 흔들렸다. 수비만 아쉬웠던 게 아니었다. 3백은 후방에 중앙 수비수가 세 명이나 배치되는 구조적인 특징을 가지고 있는 가운데 측면에 배치된 윙백의 역할이 매우 중요하다. 4백보다 높은 위치에서 수비는 물론, 우수한 공격 능력까지 요구된다.브라질과의 맞대결에서는 이태석-설영우가 각각 임무를 담당했으나 수비·공격에서 합격점을 받지 못했다. 윙백에 대한 아쉬움이 남은 상황 속 홍 감독은 파라과이전서 김문환·이명재를 택한 모습이었고, 특히 우측 수비를 맡은 김문환이 미친 활약으로 눈도장을 찍는 데 성공했다. 기존 장점인 빠른 발을 통해 측면 공격에서도 영향력을 발휘했고, 수비도 안정적이었다.또 왕성한 활동량을 바탕으로 측면은 물론, 중앙에서도 빌드업 연결 고리 역할을 톡톡하게 해냈다. 전반 초반 실수가 연이어 나오며 흔들리는 모습이었지만, 김문환은 이를 곧바로 털어내고 압도적인 실력을 선보였다. 전반 20분과 21분에는 상대 역습을 차단해 냈으며, 특히 전반 38분에는 강력한 전방 압박을 통해 볼을 잘라내는 장면은 이날 경기의 압권이었다.후반에도 활약은 이어졌다. 후반 8분에는 김진규와의 좋은 호흡으로 기회 창출에 성공했으며, 후반 12분에도 정확한 원터치 패스로 오현규에 슈팅 기회를 제공하는 모습이었다. 풀타임으로 경기장을 누빈 김문환은 패스 성공률 82%, 기회 창출 1회, 수비적 행동 4회, 롱패스 성공률 100%, 볼 회복 5회, 태클 성공 2회, 지상 볼 경합 성공 3회로 펄펄 날았다.한편, 파라과이전 승리로 끝낸 대표팀은 소집 해제 후 오는 11월 A매치 일전을 준비하게 된다.