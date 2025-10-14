프리티 보이 권원일, UFC 입성 성공할까?

UFC 제공

권원일은 회피 능력이 워낙 좋아 얼굴을 거의 맞지않기 때문에 '프리티 보이'라는 별명이 붙었다.권원일은 체급 내에서 신체조건이 좋은 편이다. 이를 바탕으로 원거리에서 타격 압박을 활용해 경기를 풀어나가는 파이팅 스타일을 선호한다. 좋은 동체시력에 더해 뒷손 스트레이트가 빠르고 묵직한 데다 리치까지 길기 때문에 상대의 공격이 나올 시 받아치는 카운터를 잘 활용한다.국내 선수들의 고질적인 약점으로 꼽히는 스텝의 부재도 없다. 전·후진과 사이드, 각을 먹는 스텝 등을 능숙히 활용해 거리 싸움에 우위를 점하고 케이지에 몰린 상대를 빠져나가지 못하게 가둬주는 플레이에 능하다.킥 활용 능력 역시 수준급이다. 바디킥과 헤드킥, 프론트킥 등을 자유롭게 구사한다. 근접전 상황에서도 앞손훅과 바디샷을 능숙하게 활용하며, 특히 간장에 정확히 꽂히는 바디샷이 위력적이라 어지간한 상대는 케이지에 몰리면 빠져나가지 못하고 그대로 KO패 당하기 일쑤다.이에 맞설 상대 디아스(14승 1무 1패)는 별명대로 끈적끈적한 진흙탕 싸움을 펼치는 스타일의 선수다. 어렸을 때부터 킥복싱과 레슬링을 수련해 MMA 전 영역에서 고른 실력을 갖추고 있다. 지난해 멕시코에 신설된 UFC 퍼포먼스 인스티튜트(PI)에서 훈련하고 있다.권원일은 디아스에 대해 "맷집과 체력이 뛰어나지만 발이 느리다. 이 부분을 적극 공략할 생각이다"라고 평가하는 한편 인상적인 모습을 보여 UFC 파이터가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.현지 도박사들은 약 6 대 4로 권원일의 우세를 전망하고 있다. 권원일이 멋진 경기력을 보여주며 승리한다면 지난해 고석현에 이은 한국 두 번째 DWCS 계약자이자, 26번째 UFC 코리안 파이터가 될 수 있다.권원일이 출전하는 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌 9 에피소드 10은 오는 10월 15일 오전 9시부터 UFC 파이트패스에서 생중계된다.