프리티 보이 권원일, UFC 입성 성공할까?

15일, DWCS 시즌 9 에피소드 10에서 후안 디아스와 격돌

김종수(oetet)
25.10.14 17:30최종업데이트25.10.14 17:30
권원일(사진 왼쪽)과 후안 디아스의 페이스오프
권원일(사진 왼쪽)과 후안 디아스의 페이스오프

'프리티 보이' 권원일(30)이 UFC 입성에 도전한다.

밴텀급(61.2kg) 파이터 권원일은 오는 15일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌 9 에피소드 10 제5 경기에서 멕시코 단체 룩스 파이트 리그(LFL) 밴텀급 챔피언 '페가호소' 후안 디아스(27, 페루)와 맞붙는다.

권원일은 14일 61.2kg으로 밴텀급 일반 경기 계체를 통과했다. 디아스는 61.7kg으로 체중계를 내려왔다. 두 선수는 악수를 하며 선전을 다짐했다.

DWCS는 UFC의 오디션 프로그램으로 2017년 첫 선을 보였다. 단판 승부를 벌여 데이나 화이트(56, 미국) UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)의 마음을 사로잡으면 UFC와 계약할 수 있다.

지금까지 아홉 시즌을 통해 UFC 웰터급(77.1kg) 챔피언 잭 델라 마달레나를 포함 총 328명의 선수가 UFC와 계약했다. 이번 시즌에선 지금까지 45경기가 펼쳐져 41명이 UFC와 계약했다. 승자의 계약률은 86.67%다. 경기에 졌어도 명승부를 보여준 두 선수도 계약서를 받았다.

권원일(14승 5패)은 이번 경기를 앞두고 "마지막 꿈을 향한 도전의 첫 발"이라는 소감을 밝혔다. 모든 종합격투기(MMA) 선수의 목표는 UFC 챔피언이 되는 거고, 권원일도 마찬가지다. 그는 싱가포르 기반의 단체 ONE 챔피언십에서 한 차례 타이틀에 도전한 바 있는 강자다.

6년간 ONE 챔피언십에서 깔끔한 복싱 실력을 뽐내며 9승 전부 KO로 일궈냈다. 회피 능력이 좋아 얼굴을 거의 맞지 않기 때문에 '프리티 보이'란 별명도 얻었다.

권원일은 회피 능력이 워낙 좋아 얼굴을 거의 맞지않기 때문에 '프리티 보이'라는 별명이 붙었다.
권원일은 회피 능력이 워낙 좋아 얼굴을 거의 맞지않기 때문에 '프리티 보이'라는 별명이 붙었다.

권원일은 체급 내에서 신체조건이 좋은 편이다. 이를 바탕으로 원거리에서 타격 압박을 활용해 경기를 풀어나가는 파이팅 스타일을 선호한다. 좋은 동체시력에 더해 뒷손 스트레이트가 빠르고 묵직한 데다 리치까지 길기 때문에 상대의 공격이 나올 시 받아치는 카운터를 잘 활용한다.

국내 선수들의 고질적인 약점으로 꼽히는 스텝의 부재도 없다. 전·후진과 사이드, 각을 먹는 스텝 등을 능숙히 활용해 거리 싸움에 우위를 점하고 케이지에 몰린 상대를 빠져나가지 못하게 가둬주는 플레이에 능하다.

킥 활용 능력 역시 수준급이다. 바디킥과 헤드킥, 프론트킥 등을 자유롭게 구사한다. 근접전 상황에서도 앞손훅과 바디샷을 능숙하게 활용하며, 특히 간장에 정확히 꽂히는 바디샷이 위력적이라 어지간한 상대는 케이지에 몰리면 빠져나가지 못하고 그대로 KO패 당하기 일쑤다.

이에 맞설 상대 디아스(14승 1무 1패)는 별명대로 끈적끈적한 진흙탕 싸움을 펼치는 스타일의 선수다. 어렸을 때부터 킥복싱과 레슬링을 수련해 MMA 전 영역에서 고른 실력을 갖추고 있다. 지난해 멕시코에 신설된 UFC 퍼포먼스 인스티튜트(PI)에서 훈련하고 있다.

권원일은 디아스에 대해 "맷집과 체력이 뛰어나지만 발이 느리다. 이 부분을 적극 공략할 생각이다"라고 평가하는 한편 인상적인 모습을 보여 UFC 파이터가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

현지 도박사들은 약 6 대 4로 권원일의 우세를 전망하고 있다. 권원일이 멋진 경기력을 보여주며 승리한다면 지난해 고석현에 이은 한국 두 번째 DWCS 계약자이자, 26번째 UFC 코리안 파이터가 될 수 있다.

권원일이 출전하는 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌 9 에피소드 10은 오는 10월 15일 오전 9시부터 UFC 파이트패스에서 생중계된다.

