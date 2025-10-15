시선공포증 가진 천재 쇼콜라티에로 변신한 한효주

배우 조인성의 첫 고정 예능이었던 tvN의 <어쩌다 사장>은 차태현과 조인성이 시골 슈퍼를 운영하면서 벌어지는 소소한 에피소드를 담은 예능 프로그램이다. <어쩌다 사장>은 시즌1의 강원도 화천편, 시즌2의 전남 나주시 공산편에 이어 시즌3에서는 미국 캘리포니아주의 소도시 마리나에 위치한 '아세아 마켓'에서 촬영을 진행했다. <어쩌다 사장3>는 시리즈 중 최초로 해외 촬영을 시도한 시즌이었다.
해외에서 진행되는 만큼 아무래도 사장들에게는 언어 문제가 큰 걸림돌이었는데 박경림과 박인비처럼 영어에 능숙한 알바생들이 많은 활약을 했다. 특히 시즌2에도 출연했던 배우 한효주는 시즌3의 첫 알바생으로 다시 등장해 유창한 영어 실력으로 현지 손님들과 자연스럽게 소통하며 큰 도움을 줬다(한효주는 <어쩌다 사장>의 두 사장 차태현, 조인성과 디즈니플러스 드라마 <무빙>에 함께 출연했다).
한효주는 영어 뿐 아니라 일본 손님들과 일본어로 대화를 나누기도 했다. 실제로 한효주는 두 편의 일본 영화에서 주연을 맡으며 일본어를 공부했고 그 덕에 <어쩌다 사장3>에서 일본어 실력을 뽐낼 수 있었다. 올해로 배우 데뷔 20주년을 맞는 한효주는 이번엔 드라마에서 일본어 실력을 보여줄 예정이다. 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개되는 한일 합작 드라마 <로맨틱 어나니머스>에 출연하게 된 것이다.
영화와 드라마 넘나들며 부지런히 활동