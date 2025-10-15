시선공포증 가진 천재 쇼콜라티에로 변신한 한효주

디즈니플러스 화면 캡처

한효주는 <무빙>에서 애틋한 멜로연기와 강한 엄마 연기를 동시에 보여주며 시청자들의 호평을 받았다.한효주는 2021년 tvN 드라마 <해피니스>에서 경찰특공대 전술요원 윤새봄 역을 맡아 많은 액션 장면들을 직접 소화하는 열연을 펼쳤다. 다만 2022년에 개봉한 <해적:도깨비 깃발>은 866만 관객을 동원했던 전편의 후광을 잇지 못하고 133만 관객에 그쳤다. 그렇게 <뷰티 인사이드>를 끝으로 영화에서 약 7년 동안 흥행작을 만들지 못한 한효주는 2023년 '영화 같은 드라마' <무빙>으로 아쉬움을 달랬다.한효주는 <무빙>에서 안기부 블랙요원 김두식(조인성 분)의 아내이자 김봉석(이정하 분)의 엄마,그리고 초인적인 오감능력을 가진 전직 국가 안기부 요원이었던 남산 도까스 사장 이미현을 연기했다. <무빙>은 시청자들로부터 디즈니 플러스 역대 최고의 오리지널 한국 드라마라는 호평 속에 큰 사랑을 받았고 한효주도 이정하, 조인성, 류승룡 등 상대 배우들과 뛰어난 호흡을 보여주며 <무빙>을 빛냈다.2024년 주지훈, 이희준 등과 디즈니플러스 드라마 <지배종>에 출연한 한효주는 올해 넷플릭스로 자리를 옮겨 16일 공개되는 <로맨틱 어나니머스>에 출연한다. <로맨틱 어나니머스>는 < 퐁당퐁당 LOVE >를 연출했던 김지현 PD가 각본을 쓰고 영화 <너의 췌장을 먹고 싶어>를 만든 츠키카와 쇼 감독이 연출한 한일 합작 드라마로 지난 9월 부산국제영화제 '온 스크린' 부문에 초청돼 2회분이 선공개 됐다.한효주는 <로맨틱 어나니머스>에서 천재적인 실력을 가진 쇼콜라티에(초콜릿 아티스트)지만 지나치게 소극적인 성격으로 극심한 '시선 공포증'을 겪으며 자신의 정체를 숨기고 살아가는 이하나 역을 맡았다. <로맨틱 어나니머스>는 일본 배경의 드라마인 만큼 제과 대기업 2세 후지와라 소스케를 연기하는 남자 주인공 오구리 슌을 비롯해 작품 속에서 대부분의 캐릭터를 일본 배우들이 연기한다.평소 모국어로 연기를 잘하던 배우들도 다른 언어로 연기를 하면 어색하게 느껴지는 경우가 적지 않다. 일본 감독이 만들고 일본 배우들이 대거 출연하는 <로맨틱 어나니머스>에서 한효주도 극 중 대사의 90% 이상을 일본어로 소화해야 한다. 이에 한효주는 드라마 촬영 기간 동안 일본 도쿄에 살면서 이하나 캐릭터에 녹아 들었다. 과연 한효주의 이 같은 노력들은 시청자들에게도 잘 전달될 수 있을까.