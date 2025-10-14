'9월 이달의 감독상' 성남FC 전경준, 1년 만에 증명한 지도력

▲
9월 이달의 감독상을 받은 성남FC 전경준 감독한국프로축구연맹
한국프로축구연맹은 14일 오후 공식 채널을 통해 "성남FC 전경준 감독이 2025시즌 9월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다"라고 발표했다.
연맹 측은 "성남은 9월 네 경기에서 3승 1무를 기록하며 무패행진을 달렸다. 그 결과 성남은 9월 한 달간 승점 10점을 얻었는데, 이는 같은 기간 K리그1, 2 구단을 통틀어 최다 승점 및 최고 승률(87.5%)이다"라며 이유를 밝혔다.
전경준 감독의 '지도력'
지난해 9월 전격적으로 사령탑을 잡을 전경준 감독은 부임 후 9경기서 무승 3무 6패라는 아쉬운 기록으로 시즌을 마감하며 고개를 숙였다. 하지만 겨울 전지훈련 기간을 이용해 빠르게 팀의 체계를 완성하는 데 성공했다.
화성과의 리그 개막전 승(2-0)을 시작으로 승격 1순위로 꼽히던 인천까지 제압하는 이변을 연출했다. 8경기 무패(4승 4무)로 단독 1위에 올라서기도 했다. 이후 7경기 무승(2무 5패)으로 잠시 흔들렸으나 19라운드(천안·0-0, 무)부터 31라운드(김포·0-0, 무)까지, 13경기 무패 행진(7승 6무)을 질주하면서 다시금 상승 곡선을 탔다.
최근 3경기서 서울E(패)·부천(패)·인천(무)에 승리를 거두지 못하면서, 다소 주춤한 모습이지만 분명 최하위권에서 놀던 성남을 다시 정상 궤도로 올려놓은 지도력은 괄목할 만한 성과다. 전 감독의 지휘 아래 가장 눈에 띄게 개선된 부분은 수비력이다.
4-4-2 전술 시스템을 도입, 팀 단위 압박 체계와 수비 조직을 구축하는 데 신경 썼다. 핵심 수비수인 베니시오를 중심으로 강의빈·이상민을 돌아가며 중앙을 단단하게 만들었고, 좌측면에는 공격력이 준수한 신재원·정승용을 배치하며 끈끈한 조직 체계를 완성했다.
또 최후방에서는 박지민·유상훈이 불안한 모습을 보여주자, 여름 이적시장을 통해 양한빈을 수혈하는 결론을 내리기도 했다. 양한빈은 합류 직후 주전 수문장으로 활약, 20경기서 단 18실점을 내주며 단단한 선방 실력을 선보이고 있다. 그 결과 현재까지 34경기를 치르며 단 30실점(최소 실점 3위)을 기록, 약점을 강점으로 바꾸는 데 성공했다.
선수들의 기량도 발전했다. 측면 공격수로 활약했던 신재원을 우측 풀백으로 완벽하게 변신시키면서 기량을 만개시켰고, 이정빈·류준선·박수빈의 잠재력도 끌어올리면서 팀 전력을 강화했다.
또 여름 이적시장에서는 핵심 공격수 박지원과 알짜 전력인 정원진이 이탈하면서 고비를 맞았지만, 이를 대처하는 능력도 확실하게 선보였다. 공격에서는 빠른 발을 보유한 박지원이 수원 삼성으로 이적하자, 전남에서 동일한 임무를 수행할 수 있는 레안드로를 품었다. 레안드로는 전반기 전남에서 부진했으나 전 감독 지휘 아래 4도움을 기록하며 에이스로 떠올랐다.
이에 더해 중앙 미드필더 자원인 프레이타스를 3선과 측면으로 활용, 공백이 전혀 느껴지지 않을 정도의 놀라운 용병술을 선보이고 있다. 특히 지난 12일, 인천과의 34라운드 맞대결서는 2-1로 뒤진 상황 속 베니시오가 퇴장을 당하자, 측면에 배치하고 있던 프레이타스를 중앙 수비수로 배치하는 승부수를 띄웠고 이를 통해 무승부를 만드는 기염을 토해내기도 했다.
이런 전 감독의 지휘 아래 성남은 K리그1 승격에 도전하고 있다. 34라운드가 종료된 시점에서 12승 13무 9패 승점 49점으로 8위에 자리하고 있다. 준플레이오프 마지노선에 자리하고 있는 5위 서울 이랜드와 격차는 단 3점이며 플레이오프 진출권에 있는 3위 부천과 차이는 7점으로 남은 5경기서 충분히 뒤집을 수 있다.
단 1시즌 만에 최하위권에 자리하고 있는 성남을 끈끈한 조직력의 팀으로 탈바꿈 시킨 전경준 감독. 그의 지도력을 주목할 필요가 있겠다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기