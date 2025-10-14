'9월 이달의 감독상' 성남FC 전경준, 1년 만에 증명한 지도력

한국프로축구연맹

9월 이달의 감독상을 받은 성남FC 전경준 감독한국프로축구연맹은 14일 오후 공식 채널을 통해 "성남FC 전경준 감독이 2025시즌 9월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다"라고 발표했다.연맹 측은 "성남은 9월 네 경기에서 3승 1무를 기록하며 무패행진을 달렸다. 그 결과 성남은 9월 한 달간 승점 10점을 얻었는데, 이는 같은 기간 K리그1, 2 구단을 통틀어 최다 승점 및 최고 승률(87.5%)이다"라며 이유를 밝혔다.지난해 9월 전격적으로 사령탑을 잡을 전경준 감독은 부임 후 9경기서 무승 3무 6패라는 아쉬운 기록으로 시즌을 마감하며 고개를 숙였다. 하지만 겨울 전지훈련 기간을 이용해 빠르게 팀의 체계를 완성하는 데 성공했다.화성과의 리그 개막전 승(2-0)을 시작으로 승격 1순위로 꼽히던 인천까지 제압하는 이변을 연출했다. 8경기 무패(4승 4무)로 단독 1위에 올라서기도 했다. 이후 7경기 무승(2무 5패)으로 잠시 흔들렸으나 19라운드(천안·0-0, 무)부터 31라운드(김포·0-0, 무)까지, 13경기 무패 행진(7승 6무)을 질주하면서 다시금 상승 곡선을 탔다.최근 3경기서 서울E(패)·부천(패)·인천(무)에 승리를 거두지 못하면서, 다소 주춤한 모습이지만 분명 최하위권에서 놀던 성남을 다시 정상 궤도로 올려놓은 지도력은 괄목할 만한 성과다. 전 감독의 지휘 아래 가장 눈에 띄게 개선된 부분은 수비력이다.4-4-2 전술 시스템을 도입, 팀 단위 압박 체계와 수비 조직을 구축하는 데 신경 썼다. 핵심 수비수인 베니시오를 중심으로 강의빈·이상민을 돌아가며 중앙을 단단하게 만들었고, 좌측면에는 공격력이 준수한 신재원·정승용을 배치하며 끈끈한 조직 체계를 완성했다.또 최후방에서는 박지민·유상훈이 불안한 모습을 보여주자, 여름 이적시장을 통해 양한빈을 수혈하는 결론을 내리기도 했다. 양한빈은 합류 직후 주전 수문장으로 활약, 20경기서 단 18실점을 내주며 단단한 선방 실력을 선보이고 있다. 그 결과 현재까지 34경기를 치르며 단 30실점(최소 실점 3위)을 기록, 약점을 강점으로 바꾸는 데 성공했다.선수들의 기량도 발전했다. 측면 공격수로 활약했던 신재원을 우측 풀백으로 완벽하게 변신시키면서 기량을 만개시켰고, 이정빈·류준선·박수빈의 잠재력도 끌어올리면서 팀 전력을 강화했다.또 여름 이적시장에서는 핵심 공격수 박지원과 알짜 전력인 정원진이 이탈하면서 고비를 맞았지만, 이를 대처하는 능력도 확실하게 선보였다. 공격에서는 빠른 발을 보유한 박지원이 수원 삼성으로 이적하자, 전남에서 동일한 임무를 수행할 수 있는 레안드로를 품었다. 레안드로는 전반기 전남에서 부진했으나 전 감독 지휘 아래 4도움을 기록하며 에이스로 떠올랐다.이에 더해 중앙 미드필더 자원인 프레이타스를 3선과 측면으로 활용, 공백이 전혀 느껴지지 않을 정도의 놀라운 용병술을 선보이고 있다. 특히 지난 12일, 인천과의 34라운드 맞대결서는 2-1로 뒤진 상황 속 베니시오가 퇴장을 당하자, 측면에 배치하고 있던 프레이타스를 중앙 수비수로 배치하는 승부수를 띄웠고 이를 통해 무승부를 만드는 기염을 토해내기도 했다.이런 전 감독의 지휘 아래 성남은 K리그1 승격에 도전하고 있다. 34라운드가 종료된 시점에서 12승 13무 9패 승점 49점으로 8위에 자리하고 있다. 준플레이오프 마지노선에 자리하고 있는 5위 서울 이랜드와 격차는 단 3점이며 플레이오프 진출권에 있는 3위 부천과 차이는 7점으로 남은 5경기서 충분히 뒤집을 수 있다.단 1시즌 만에 최하위권에 자리하고 있는 성남을 끈끈한 조직력의 팀으로 탈바꿈 시킨 전경준 감독. 그의 지도력을 주목할 필요가 있겠다.