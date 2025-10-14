사이트 전체보기
김형욱의 넷플릭스 오리지널 리뷰 뉴욕의 핫한 레스토랑, 욕망으로 쌓아 올린 사회의 축소판

김형욱(singenv)
25.10.14 16:19최종업데이트25.10.14 16:19
넷플릭스 오리지널 시리즈 <블랙 래빗>은 미국 뉴욕이라는 화려한 무대 위에서 인간의 욕망과 가족애가 어떻게 엉켜 무너지는지 섬세하게 포착한다. 주인공 제이크(주드 로)는 맨해튼의 중심에서 3층짜리 레스토랑&VIP 라운지 '블랙 래빗'을 운영하며 성공의 정점에 다다른 인물이다. 그는 늘 바쁘고 또 완벽하다. 치열한 경쟁 속에서 손에 넣은 건 명성, 부, 그리고 그 뒤를 쫓는 불안감이다.

그런 제이크 앞에 형 빈스(제이슨 베이트먼)가 나타난다. 언제나 사고를 몰고 다니는 인물로, 이번엔 14만 달러의 빚이라는 시한폭탄을 품은 채 뉴욕으로 귀환한다. 한때 함께 밴드 '블랙 래빗'을 하던 형제가 이제는 레스토랑 '블랙 래빗'의 주인과 문제아로 재회한 셈이다. 빈스의 등장은 곧 제이크의 세계를 송두리째 흔드는 두 번째 위기의 시작이다.

이 시점부터 <블랙 래빗>은 단순한 가족극을 넘어선다. 성공을 위해 모든 걸 통제하려는 동생과 그 모든 질서를 무너뜨리는 형의 대립은 뉴욕이라는 도시의 이중성을 닮았다. 반짝이는 겉모습 뒤에 숨은 부패, 화려한 레스토랑 조명의 그림자 속에서 꿈틀거리는 인간의 욕망과 결핍이 이야기를 몰아간다.

가족, 가장 뜨겁고도 차가운 지옥

넷플릭스 오리지널 시리즈 <블랙 래빗>의 한 장면.
<블랙 래빗>의 중심에는 단연 '가족'이라는 불편한 진실이 있다. 제이크는 빈스에게 질려 있으면서도, 그를 내치지 못한다. "형이니까" "가족이니까"라는 이유로 제이크는 다시 한번 형의 문제를 짊어진다.

시리즈는 두 형제가 어린 시절 공유했던 기억과 상처를 천천히 꺼내 놓는다. 그 속에는 서로를 '구원'하면서도 동시에 '파괴'하는 관계의 본질이 숨어 있다. 빈스는 제이크에게 짐이자 거울이고, 제이크는 빈스에게 미움이자 구원의 끈이다. 둘의 관계는 단순한 가족애로는 설명되지 않는다. 사랑과 증오가 공존하는 중독에 가까운 의존이다.

주드 로와 제이슨 베이트먼의 연기는 이러한 복잡한 감정의 결을 정교하게 살려낸다. 주드 로는 성공의 껍질 속에 숨은 불안과 분노를 절제된 표정으로 드러내며, 제이슨 베이트먼은 무너질 듯 버티는 인간의 위태로움을 특유의 음울한 눈빛으로 표현한다. 두 배우의 정반대의 에너지가 부딪히며 만들어내는 긴장은 이 시리즈의 가장 큰 볼거리다.

고급의 허상, 뉴욕의 민낯

넷플릭스 오리지널 시리즈 <블랙 래빗>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 시리즈 <블랙 래빗>의 한 장면.넷플릭스

이 시리즈의 또 다른 주인공은 단연 '뉴욕'이다. 세계 최고의 도시, 자본과 예술, 욕망이 뒤섞인 그곳에서 블랙 래빗은 단순한 레스토랑이 아니라 마치 축소된 미국처럼 기능한다. 고급 레스토랑의 번쩍이는 샹들리에 아래에는 피로와 불안, 탐욕이 들끓고 있다.

주방에선 요리사들이 욕설과 피땀으로 하루를 버티고, 홀에선 손님들의 시선이 오너의 명예를 평가한다. "고급 레스토랑을 운영하는 건 명예가 아니라 전쟁이다"라는 대사가 시리즈의 핵심을 관통한다. 제이크가 쌓아올린 성공은 불안정한 욕망의 탑에 불과하다. 겉으로는 완벽하지만, 안으로는 이미 무너져 내리고 있는 것이다.

<블랙 래빗>은 그 위선을 정면으로 비춘다. '맛있는 요리'보다 중요한 건 '누가 먹느냐'이며, 고급스러움이란 본질이 아닌 돈으로 포장된 허상이라는 사실을 드러낸다. 레스토랑의 주방이 곧 사회의 축소판이라면, 그 안에서 벌어지는 욕망의 게임은 우리가 사는 세상의 축소판이기도 하다.

이 시리즈는 단순한 범죄 스릴러를 넘어, 자본주의의 그림자와 가족의 덫을 동시에 조명한다. 제이크가 레스토랑을 지키려 애쓰는 모습은 성공을 지키려 발버둥 치는 현대인의 자화상이다. 우리는 모두 각자의 '블랙 래빗'을 품고 살아가는 것이다. 겉은 고급스럽고 세련되어 보이지만, 속은 불안과 욕망으로 들끓는 우리 자신 말이다.

<블랙 래빗>은 눈부신 도시의 불빛 속에서 인간이 얼마나 쉽게 탐욕과 사랑 사이에서 길을 잃는가를 보여준다. 주드 로와 제이슨 베이트먼이라는 두 배우의 강렬한 연기, 뉴욕의 찬란하면서도 냉정한 풍경, 그리고 '가족이 곧 굴레'라는 뼈아픈 주제의식이 어우러져 보는 이를 끌어당긴다.

이 시리즈는 화려한 미식 세계의 이면을 통해 우리 시대의 모순된 욕망을 이야기한다. 성공과 사랑, 책임과 배신이 교차하는 이 세계에서 블랙 래빗은 단순한 장소가 아니라 사람의 욕망이 가장 적나라하게 드러나는 무대다.
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com과 contents.premium.naver.com/singenv/themovie에도 실립니다.
김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

