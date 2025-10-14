뉴욕의 핫한 레스토랑, 욕망으로 쌓아 올린 사회의 축소판

넷플릭스 오리지널 시리즈 <블랙 래빗>은 미국 뉴욕이라는 화려한 무대 위에서 인간의 욕망과 가족애가 어떻게 엉켜 무너지는지 섬세하게 포착한다. 주인공 제이크(주드 로)는 맨해튼의 중심에서 3층짜리 레스토랑&VIP 라운지 '블랙 래빗'을 운영하며 성공의 정점에 다다른 인물이다. 그는 늘 바쁘고 또 완벽하다. 치열한 경쟁 속에서 손에 넣은 건 명성, 부, 그리고 그 뒤를 쫓는 불안감이다.
그런 제이크 앞에 형 빈스(제이슨 베이트먼)가 나타난다. 언제나 사고를 몰고 다니는 인물로, 이번엔 14만 달러의 빚이라는 시한폭탄을 품은 채 뉴욕으로 귀환한다. 한때 함께 밴드 '블랙 래빗'을 하던 형제가 이제는 레스토랑 '블랙 래빗'의 주인과 문제아로 재회한 셈이다. 빈스의 등장은 곧 제이크의 세계를 송두리째 흔드는 두 번째 위기의 시작이다.
이 시점부터 <블랙 래빗>은 단순한 가족극을 넘어선다. 성공을 위해 모든 걸 통제하려는 동생과 그 모든 질서를 무너뜨리는 형의 대립은 뉴욕이라는 도시의 이중성을 닮았다. 반짝이는 겉모습 뒤에 숨은 부패, 화려한 레스토랑 조명의 그림자 속에서 꿈틀거리는 인간의 욕망과 결핍이 이야기를 몰아간다.
가족, 가장 뜨겁고도 차가운 지옥