'PS 13홈런' 최정, 이승엽·박병호 넘고 벼랑 끝 SSG 구할까?

SSG 최정의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)정규시즌의 부침은 가을 무대에서도 이어지고 있다. 최정은 삼성 라이온즈 마운드를 상대로 준PO 3차전까지 9타수 2안타 1타점에 그치며 홈런 타자로서의 위력을 보여주지 못하고 있다. SSG가 현재 1승 2패로 시리즈 탈락 위기에 몰린 가장 큰 이유로는 최정을 비롯한 중심타선의 침묵이 꼽히고 있다.다만 최정은 2차전 이후 반등의 기미를 보이고 있다. 2차전 3회말 빗맞은 좌전 적시타로 시리즈 첫 안타와 타점을 신고했고 3차전에서는 삼성 에이스 원태인을 상대로 4회초 선두타자로 나서 준PO 첫 장타인 좌익수 왼쪽 2루타를 터뜨리고 득점까지 기록했다.부상을 당했던 햄스트링 부위에 여전히 자극과 불편함이 남아있음을 토로한 최정은 "다치더라도 플레이하면서 다치자라는 마음으로 계속하고 있다"며 경기 출장과 승리에 대한 강한 의지를 피력했다. 탈락 위기에 몰린 SSG 이숭용 감독 역시 최정을 포함한 중심타선을 4차전에서도 계속 기용하겠다며 믿음을 보내고 있다.