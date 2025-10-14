'PS 13홈런' 최정, 이승엽·박병호 넘고 벼랑 끝 SSG 구할까?

▲
통산 500홈런-10시즌 연속 20홈런 기록을 달성한 SSG 최정
SSG 랜더스의 상징, 최정에게 있어 2025시즌은 고난의 연속이었다. 부상과 부진으로 10년 연속 100경기 출장이 무산된 최정은 정규시즌의 아쉬움을 만회하고자 가을야구를 고대했다. 하지만 소속팀 SSG가 준플레이오프(5전 3선승제)에서 1승 2패로 시리즈 탈락 위기에 몰리면서 최정의 어깨는 더욱 무거워졌다.
최정의 2025시즌은 시작부터 꼬였다. 지난 3월 시범경기 기간 중 훈련을 받다가 오른쪽 햄스트링 부분 손상(그레이드1)을 당한 최정은 개막 엔트리 합류가 불발됐다. 한 달 이상의 치료와 재활 끝에 5월 2일에야 비로소 1군에 복귀했지만, 시즌 내내 부상 후유증으로 예전같은 폭발력을 보이진 못했다.
그 결과, 2025시즌 최정은 총 95경기에 출장해 타율 0.244(340타수 83안타), 23홈런, 63타점, OPS 0.842에 그쳤다. 지난 5월 13일, KBO리그 사상 최초로 통산 500홈런 고지에 올랐고 10년 연속 20홈런이라는 대기록도 달성했지만 2009시즌 이후 처음으로 장타율이 4할대(0.482)로 떨어지는 등 최정이라는 이름값에 미치지 못하는 성적이었다.