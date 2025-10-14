"재밌다" vs "어렵다"... 우직함으로 꽃피운 '믹스팝'의 결실

▲
엔믹스 'SPINNIN' ON IT' 뮤직비디오의 한 장면JYP엔터테인먼트
신보 발매 10일전 뮤직비디오 공개를 시작으로 기대감을 높인 수록곡 ''SPINNIN' ON IT''은 타이틀곡 못잖은 강렬한 인상을 심어줬다. 유튜브 한국 인기 뮤직비디오 순위 Top3에 진입하는 선전을 펼치고 있다.
거친 질감의 베이스와 파괴력 있는 드럼 비트를 전면에 앞세웠다. 동시에 멤버들의 탁월한 가창력과 고난이도의 안무가 단숨에 케이팝 팬들을 사로 잡았다. 그동안 발표했던 주요곡의 인상적인 사운드가 절묘하게 접합되면서 엔믹스표 믹스팝의 고급스러운 업그레이드가 병행된 것이다.
뒤이어 울려퍼지는 'Phoenix' 역시 조금도 한눈 팔 여지를 주지 않으면서 몰입감을 키운다. 라틴 팝 형식 속에 일렉트로닉 사운드의 힘을 빌어낸 음성 변조를 적절히 활용하고 속도감 있는 멜로디의 전개로 정규 음반의 전반부를 확실하게 뒷받침한다.
EDM 형식을 적절히 녹여낸 'Reality Hurts'까지 소위 전반부 4연타에 이르는 강력한 파괴력이 신보의 완성도를 높였다면 마지막을 장식하는 'O.O' Part1&2는 엔믹스의 초심을 되돌아보게 한다. 데뷔 싱글 < AD MARE >의 타이틀 곡으로 활용되었던 2개의 악곡을 분리, 개별 수록곡으로 다시 선보이는 흥미로운 실험을 통해 정규 음반이 주는 의미를 더욱 뜻깊게 만들었다.
비로소 결실 맺는 엔믹스표 믹스팝