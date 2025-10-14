"재밌다" vs "어렵다"... 우직함으로 꽃피운 '믹스팝'의 결실

▲정규 1집 'Blue Valentine'을 발표한 엔믹스 JYP엔터테인먼트

그동안 엔믹스는 "잘한다", "재밌다"라는 긍정적인 반응과 동시에 "어렵다"라는 양극단의 평가를 받아왔다. 보컬 및 퍼포먼스 능력을 겸비한 올라운드 플레이어로서 엔믹스는 늘 인상 깊은 라이브 무대를 연출해왔고 동시에 깨방정 이미지의 예능감까지 갖춘 보기 드문 집단으로 인식됐다.

이와 달리 2개 이상의 이질적인 장르와 음악을 결합시킨 믹스팝의 낯선 풍경은 엔믹스표 음악에 대한 일종의 선입견으로도 작용했다. 늘 완성도 높은 작품을 들고 나와도 가벼운 분위기의 노래를 선호하는 이들에겐 후순위 선택지로 밀릴 수밖에 없었던 것.



어느덧 데뷔 4년차가 되면서 케이팝의 든든한 허리 역할을 맡고 있는 엔믹스로선 이와 같은 분위기의 조성이 결코 달가울 리 없었을 것이다. 그럼에도 고집스러울 만큼 엔믹스는 믹스팝이라는 자신들의 개성을 십분 발휘한 장르를 포기하지 않았다.

평론가들의 호평이 이어진 < Fe304:Fast Forward >의 뒤를 잇는 < Blue Valentine >는 그래서 더 큰 의미를 갖고 있다. 무모할 수도 있지만 팀의 방향성 만큼은 한결같이 유지해온 집념은 연이은 수작 음반 발표와 더불어 멋진 꽃송이 마냥 만개하기 시작했다. 첫번째 정규 음반이 주는 무게감까지 이겨내면서 '믹스팝 장인'은 그렇게 한번 더 훌륭한 성장을 거듭할 수 있었다.

