주전 3명 바뀐 현대건설, '명가 저력' 보여줄까

프로 데뷔 후 처음으로 유니폼을 바꿔 입은 김희진은 이번 시즌 이다현의 빈자리를 메워야 한다.지난 시즌 양효진(6억 원)과 정지윤(4억 5000만 원), 김연견 리베로(3억 5000만 원) 같은 고액연봉 선수가 많았던 현대건설은 연봉 상한선을 맞추기 위해 이다현에게 9000만 원의 연봉을 줬다. 이 때문에 FA C등급을 받은 이다현은 보상선수 출혈 없는 자유로운 이적이 가능해졌고 흥국생명과 총액 5억 5000만 원에 계약하며 팀을 떠났다. 현대건설이 자랑하던 미들블로커 '트윈타워'의 한 축이 붕괴된 것이다.챔프전 MVP에 선정됐던 2023-2024 시즌에 비해 지난 시즌 활약이 다소 아쉬웠던 모마와의 재계약을 포기한 현대건설은 새 외국인 선수로 201cm의 장신공격수 카리 가이스버거를 지명했다. 위파위가 부상으로 빠진 아시아쿼터 자리는 일본 출신의 아웃사이드히터 자스티스 야구치가 채운다. 하지만 카리와 자스티스 모두 V리그에 첫선을 보이는 만큼 시즌이 개막해야 진짜 실력을 알 수 있을 것이다.현대건설은 이다현이 흥국생명으로 이적했고 양효진마저 컵대회에서 무릎부상을 당했다(무릎 염좌 진단을 받은 양효진은 다행히 시즌 개막에 맞춰 복귀할 것으로 전망된다). 강성형 감독은 허전해진 미들블로커 자리를 IBK기업은행 알토스와의 트레이드를 통해 영입한 베테랑 김희진으로 메울 예정이다. 김희진은 컵대회 4경기에서 29득점을 기록하면서 성공적인 복귀를 위한 준비를 하고 있다.모마와 위파위, 이다현의 이탈로 공격력 약화가 불가피해진 만큼 현대건설로서는 2025-2026 시즌 정지윤의 역할이 매우 중요하다. 정지윤은 FA 계약 후 첫 시즌 35경기에서 388득점을 기록했지만 리시브 효율은 28.06%로 기대에 미치지 못했다. 자스티스가 기본기가 탄탄한 일본 출신답게 안정된 수비를 보여주더라도 정지윤이 상대의 목적타 서브를 감당하지 못하면 현대건설의 공격력은 반감될 수밖에 없다.팀 내 FA 3명 중 2명이 팀을 떠나는 등 주전 3명이 바뀐 현대건설의 전력이 지난 시즌보다 약화된 것은 분명한 사실이다. 실제로 적지 않은 배구팬들이 이번 시즌 현대건설의 성적을 하위권으로 전망하고 있다. 하지만 현대건설은 강성형 감독 부임 후 네 시즌 동안 한 번도 정규리그 2위 밑으로 떨어진 적이 없는 팀이다. 전력이 다소 약해졌다고 해서 현대건설이 가진 경험과 저력을 결코 무시할 수 없다는 뜻이다.