주전 3명 바뀐 현대건설, '명가 저력' 보여줄까

V리그 출범 직전 겨울리그 5연패를 차지했던 현대건설 힐스테이트는 프로 출범 후 세 번째 시즌이었던 2006-2007 시즌 처음으로 챔프전에 진출했다. 비록 챔프전에서 '쌍포' 김연경과 황연주(한국도로공사 하이패스)가 버틴 흥국생명 핑크스파이더스에게 1승 3패로 패했지만 현대건설은 강혜미, 구민정, 장소연(페퍼저축은행 AI페퍼스 감독)이 동시에 은퇴한 지 3년 만에 챔프전 무대를 밟는 저력을 보여줬다.
하지만 2006-2007 시즌이 끝난 후 V리그에 FA제도가 도입됐고 FA자격을 얻은 현대건설의 이숙자(KBS N 스포츠 해설위원)와 정대영은 나란히 GS칼텍스 KIXX로 이적했다. 주전 세터와 핵심 미들블로커를 잃은 현대건설은 2007-2008 시즌 개막 11연패를 포함해 4승 24패 승률 .143로 최하위를 기록했다. 승부욕이 강한 현대건설의 에이스 한유미(페퍼저축은행 코치)는 거듭된 연패에 경기 도중 눈물을 보이기도 했다.
현대건설은 2007-2008 시즌의 흑역사를 뒤로 하고 3번의 챔프전 우승을 차지한 강팀으로 거듭났지만 지난 시즌이 끝나고 또 한 번 커다란 위기가 찾아왔다. FA 이다현(흥국생명)과 고예림(페퍼저축은행)이 팀을 떠났고 검증된 기량을 가진 외국인 선수와 아시아쿼터도 모두 교체했기 때문이다. 과연 현대건설은 전력이 크게 약해졌다는 평가를 이겨내고 이번 시즌 명문 구단의 자존심을 지킬 수 있을까.
최근 6시즌 승률 .662에 빛나는 강팀