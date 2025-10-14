다시 뛰는 올리베이라, 클래스는 살아있다

UFC 제공

찰스 올리베이라(사진 오른쪽)는 전체적인 경기력에서 마테유슈 감롯을 압도했다.이제 올리베이라의 시선은 BMF 타이틀전으로 향하고 있다. 그는 UFC 최고 사업 책임자(CBO) 헌터 캠벨을 향해 "찰스 올리베이라와 맥스 할로웨이의 BMF 타이틀전을 만들자"고 외쳤다.BMF 타이틀은 UFC에서 가장 터프한 상남자를 가리는 상징적 타이틀이다. 할로웨이는 지난해 4월 UFC 300에서 저스틴 게이치를 물리치고 챔피언에 등극한 뒤 지난 7월 UFC 318에서 더스틴 포이리에를 상대로 타이틀 방어에 성공했다.할로웨이와의 대결은 복수전이기도 하다. 올리베이라는 10년 전 페더급에서 할로웨이와 맞붙어 식도 부상으로 TKO패했다. 이후 올리베이라는 라이트급으로 체급을 올려 챔피언에 오르는 등 상승세를 달렸다.마침 할로웨이 또한 일리아 토푸리아에게 페더급 타이틀전에서 KO패한 뒤 완전히 라이트급으로 전향했다. 할로웨이와 올리베이라는 각각 라이트급 랭킹 3위, 4위다.할로웨이는 재대결에 긍정적인 반응을 보였다. 할로웨이는 개인 방송을 통해 "난 이미 리우로 가서 '킹 오브 리우(조제 알도)'를 이겼으니 이번엔 내 조건대로 싸우겠다"라며 내년 3월 대결을 요구했다. 할로웨이는 2017년 리우에서 열린 UFC 212에서 조제 알도를 꺾고 UFC 페더급 챔피언에 오른 바 있다.올리베이라도 내년 3월 대결에 찬성했다. 그는 경기 후 기자회견에서 "UFC의 조건도 할로웨이의 조건과 같다"며 "브라질이 아니라면 할로웨이의 집이든 어디든 좋다"고 환영했다.한편 코메인 이벤트에선 UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언을 지낸 밴텀급(61.2kg) 랭킹 6위 '전쟁의 신' 데이비슨 피게레도(37, 브라질)가 15위 '퀵' 몬텔 잭슨(33, 미국)에게 스플릿 판정승을 거뒀다. 피게레도는 테이크다운을 앞세워 잭슨의 6연승 행진을 끊었다. 이로써 피게레도는 2연패를 뒤로 하고 다시 승리 트랙으로 돌아왔다.피게레도는 브라질 홈 관중을 향해 "우리는 여러분의 즐거움을 위해 기꺼이 피를 흘린다. 이게 우리 스포츠의 근본이다"고 말했다. 이어 "타이틀전을 받기 위해선 더 열심히 노력해야 한단 걸 안다. (UFC 밴텀급 챔피언) 메랍 드발리쉬빌리와 싸우고 싶다"고 목소리를 높였다.