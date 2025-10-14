MZ 세대가 불교에 '열광'하는 진짜 이유

▲벌거벗은세계사
불교의 창시자로 꼽히는 부처의 본명은 '가우타마 싯다르타(석가모니)'로 기원전 5세기경 인도의 샤카족이라는 부족 국가에서 출생했다. 샤카족의 왕자였던 싯다르타는, 어머니가 상아 6개가 돋아난 흰 코끼리가 몸속으로 들어오는 태몽을 꾼 후 태어났다고 한다.
탄생설화에 따르면, 싯다르타는 태어나자마자 두 발로 걷고 말을 했다고 한다. 싯다르타가 걸은 일곱 걸음마다 땅에서 연꽃이 피어나 만개했으며, 하늘로 손가락을 뻗으며 '천상천하 유아독존 삼계개고 아당안지(天上天下 唯我獨尊 三界皆苦 我當安之, 하늘과 땅에서 오직 나만이 존귀하니, 온 세상의 모든 고통을 내가 마땅히 평안케 하리라)'고 선언했다고 한다.
샤카족의 지도자였던 싯다르타의 부친은 아들이 수행자의 길보다는 성군이 되기를 희망했다. 하지만 29세가 된 싯다르타는 호화로운 궁궐밖을 나와서 세상의 어둡고 참혹한 모습을 처음으로 접하게 되자 큰 충격을 받았고, '무엇을 위하여 살아야 하는 것인지' 깊은 고민에 빠지게 된다. 싯다르타는 늙음과 병듦, 죽음을 넘어설 수 있는 길을 찾아야겠다고 결심하고, 몰래 궁궐을 빠져나와 머리를 삭발하고 본격적인 수행자의 길에 나서게 된다.
고대 인도에서는 삶과 죽음이 끊임없이 순환한다는 윤회(輪廻) 사상을 믿었다. 인간이 현재 삶에서 한 행동은 다음 삶에 영향을 주며, 그 과정 자체가 고통의 연속이었기에 '윤회의 고리를 어떻게 끊을 수 있느냐'가 수행자들의 화두였다. 싯다르타는 훌륭한 스승을 찾아가 명상을 배우거나, 욕망과 집착을 없애기 위하여 스스로 몸을 혹사시키는 다양한 고행을 시도하기도 했다.
오랜 수행 끝에 싯다르타가 찾아낸 새로운 길은, 중도(中道)였다. 쾌락과 고행의 양극단을 벗어나 조화로운 몸과 마음의 상태를 통하여 올바른 길을 찾을 수 있다는 게 싯다르타가 얻은 해답이었다.
35세의 싯다르타는 보리수 아래서 깊은 명상을 하다가, 윤회의 원인은 바로 나라는 '자아'에 있고, 욕심과 분노,어리석음 같은 잘못된 믿음을 버리면 번뇌와 윤회에서 벗어날 수 있다는 결론에 도달했다. 깨달음을 얻게 된 싯다르타는 이때부터 '진리를 깨달은 성인'을 의미하는 부처(붓다)로 거듭난다.
부처는 자신과 고행을 함께했던 다섯 명의 수행자들에게 자신이 깨달은 진리를 이렇게 전했다고 한다.
"인간의 삶은 고통이며, 그 원인은 집착과 욕망에 있다. 집착과 욕망을 버리면 고통이 소멸한다. 고통을 벗어나는 8가지 길은 올바른 견해, 올바른 생각, 올바른 말, 올바른 행동, 올바른 생활, 올바른 노력, 올바른 마음, 올바른 집중이다."
부처의 설법을 듣고 깨달음을 얻은 수행자들은 그의 제자가 되어 '승가'라는 공동체를 결성하게 되고, 평생 부처의 가르침에 따라 살아가기로 다짐한다. '우리가 아는 '불교'가 탄생하는 순간이었다. 불교의 어원은 '깨달음을 얻은 자'를 의미하는 '붓다'를 한자로 옮긴 것이다.
당시 고대 인도를 지배하던 종교는 브라만 교였다. 철저한 계급사회였던 인도에서, 브라만교는 제사를 통하여 삶의 복을 받고 내세에 구원을 얻는 것을 목표로 했다. 제사는 종교적 권한을 독점한 상류층인 사제 계급의 전유물이었다. 하지만 부처는 '누구든지 수행을 통하여 윤회를 벗어날 수 있다'는 파격적인 주장을 내놓으며 신분제에 반감을 가진 대중들의 열렬한 지지를 얻게 된다. 수많은 사람들이 잇달아 불교에 귀의하며 교세는 빠르게 확산된다.
80세가 된 부처는 세상을 떠나게 되자 "모든 것은 변하고 사라지는 법이다. 게으르지 말고 부지런히 정진하라"는 유언을 남기고 세상을 떠난다. 부처의 죽음은 '생사의 고통과 윤회에서 벗어나 번뇌가 완전히 소멸한 상태'가 되었다는 의미에서 대반열반(大般涅槃)으로 불렸다.
