다섯 아이 키우는 20대 부부, '부모력 '없다는 오은영의 질타

알고보니 부부는 둘다 어린 시절 성장과정에서 가정폭력과 청소년 임신, 부모와의 불편한 관계 등 순탄하지 못한 개인사를 겪었다. 부부의 주변에는 어릴 때부터 신뢰하고 의지할 수 있을만한 어른이 없었고, 오히려 어른에 대한 불신과 적개심만 높아졌다.



오은영은 "부부의 사연에 마음이 아팠다. 앞으로 살아갈 날이 훨씬 더많은 부부에게 어린 시절부터 자연스럽게 배워야 할 가장 기본적인 것들을 제대로 못 배웠기 때문에 살아가는데 굉장히 어려움을 겪고 있다는 생각이 들었다. 부모를 내가 선택할 수 없으니까, 속상하고 억울했을 것이다. 그런데 이제는 성인이고 결혼했고 부모니까, 이제는 자녀를 위해서라도 성숙해지는 법을 배워야 한다"고 당부했다.



사춘기 부부를 위한 최종 힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 먼저 남편에게 "육아에서 도망가지 말고 동참할 것"을 제안하며 "아빠가 아이들을 키울 수 있는 시간은 많이 남아있지 않다. 하지만 아직은 아빠가 노력하고 애쓰면 많은 것들이 바뀔 수 있다. 부디 회피하지 말고 아이와 눈을 맞추고 집중해서 사랑해주면서 먼저 다가가시라"고 진심으로 조언했다.



아내에게는 아이들에게 '짜증스러운 말투'를 버릴 것을 당부했다. 엄마의 짜증은 불편한 감정만 아이에게 전달하고 엄마가 본래 전하고자 했던 내용은 전달이 되지 않는 문제가 발생한다는 것. 마지막으로 부부 공통으로 '어린이는 어린이답게 대할 것'을 조언하며, 첫째에게 육아 부담을 떠넘기는 것이나 아이들에게 과한 훈육을 자제해야 한다고 설명했다.



부부는 쑥쓰러움을 이겨내고 앞으로 서로에게 '여보'라는 호칭을 쓰기로 약속했다. 솔루션을 모두마친 부부는 서로에 대한 고마움과 미안함을 전하며, 이제는 더이상 철없는 사춘기 커플같은 모습이 아닌, 5남매의 자랑스럽고 성숙한 부모로 거듭날 것을 다짐했다.

사춘기부부김상혁-강효민 부부는 어린 나이에 결혼하여 무려 오남매를 키우고 있는 결혼 7년차 동갑내기 20대 커플이었다. 부부는 아내가 결혼 전에 얻은 아들 두명, 현재 남편과의 사이에서 낳은 딸 세 명으로 다복한 가정을 꾸렸다. 하지만 부부는 '부모와 어른의 역할'에 대한 책임감과 이해도가 부족하여 시행착오를 겪고 있었다.부부의 일상이 영상으로 공개됐다. 다섯 남매를 키우는 부부는 맞벌이를 했지만, 육아는 아내가 홀로 전담하고 있었다. 아내가 이른 아침부터 아이들의 등원 준비에 정신없이 고군분투할 동안, 남편은 느지막이 일어나 본인의 출근 준비에만 집중하며 아내의 육아를 전혀 도와주지 않았다.심지어 남편은 칭얼거리는 셋째 딸에게 말을 안 듣는다는 이유로 무섭게 야단을 쳤고 가벼운 손찌검까지 하면서 험악한 분위기를 형성했다. 딸은 결국 울음을 터뜨렸고, 아이들은 숨죽이며 아빠의 눈치를 봐야 했다.남편은 일을 마치고 퇴근한 후에도 일부러 밖에서 시간을 때우며 집에 빨리 들어가지 않았다. 남편은 "육아 도와주기가 엄청 힘들다. 그래서 핑계대고 늦게 들어간다. 집에 들어가기 스트레스 받는다. 아내가 혼자 아이들을 보느라 엄청 힘들 것"이라는 속내를 밝히며 아내와 패널들을 모두 경악하게 했다. 남편은 집안에서도 아이들의 행동이 마음에 들지 않으면 대뜸 욕설을 하며 "휴대폰을 부숴버릴까보다"라고 위협적인 폭언을 하기도 했다.오은영은 "남편은 일상에서 아이들을 훈육할 때 필요한 것을 '어떻게 가르칠까'를 생각하기보다는, '내 말을 듣게하는 것'이 중요하다. 이건 가르침이 빠진 '복종'을 의미한다. 아이들에게는 그저 '꿇으라면 꿇으라고'라는 말로 들린다. 그걸 아이가 듣고 싶을까?"라며 폭력적인 남편의 훈육방식을 지적했다.아내의 출근시간이 되어 남편이 육아의 바통을 이어받을 차례가 됐지만, 정작 남편은 아내가 나가자마자 큰아들에게 어린 동생들을 맡겨놓고 드러누워 잠을 자는 기행을 이어갔다. 아이들이 엄마를 찾으며 칭얼대기 시작하자, 남편은 영상통화로 일하고 있는 아내에게 아이의 우는 모습을 전송하며 집으로 빨리 돌아오도록 압박하기도 했다. 결국 아이가 걱정된 아내는 직장에 양해를 구하고 조기에 퇴근하여 집으로 되돌아와야 했다.아내가 귀가하자 남편은 그저 육아에서 해방되었다고 좋아하며 웃음을 터뜨렸다. 아빠나 어른이라기보다는 그저 철없는 사춘기 형같은 가벼운 모습에 패널들은 "아빠 같지가 않다"며 쓴웃음을 지었다.남편은 고된 업무 때문에 육아를 도와줄 여력이 없다고 변명했다. 하지만 차를 좋아하는 남편은 아내가 늦은 시간까지 아이들을 케어하고 재우느라 고생하는 시간에도, 밖으로 나와 혼자만의 취미생활인 세차에 흠뻑 빠졌다.아내는 마치 어린 아들이 엄마를 찾듯이, 남편이 사소한 일에도 자신을 찾는다고 밝혔다. 이에 남편은 "아내가 없으면 불안하다"라는 속마음을 털어놓았다.오은영은 "부모로서의 역할을 하는 것이 '부모력'인데, 남편의 부모력은 채점이 불가능한 수준"이라고 진단하며 "아이는 부부가 함께 키우는 거지 돕는 게 아니다. 남편은 내가 양육을 함께해야겠다는 생각 자체가 많지 않다. 마음가짐과 부모로서의 개념이 매우 부족한게 남편의 가장 큰 문제점"이라고 분석했다.남편은 "아이들보다 자동차가 더 소중하냐"는 돌발 질문에 당연히 '아니다'라고 대답하지 못하고 놀랍게도 머뭇거렸다. 기가 막힌 오은영은 "아이들이 '아빠는 우리보다 자동차가 더 소중하다'고 생각하게 되는건 너무 슬픈 일이지 않나. 그런데 남편에게는 육아보다 세차가 우선순위가 되고 있다. 여기서 남편이 깊은 깨달음을 얻지 못한다면 아이들은 너무 섭섭해할 것"이라고 경고했다.20대 젊은 부부의 철없는 행동은 이뿐만이 아니었다. 주말에 부부가 둘 다 늦잠을 자는 동안, 일찍 일어나 배고프다고 칭얼대는 동생에게 우유를 챙기는 것은 첫째의 몫이었다. 하지만 예민해진 아내는 기분이 나빠질 때마다 애꿎은 첫째에게 물병을 던지고 소리를 지르는 등, 신경질적인 짜증을 부리며 '화풀이 대상'으로 삼았다.아침식사 시간에도 부부는 별 것 아닌 사소한 일로 갑자기 고성을 지르며 싸움을 벌이자 아이들은 당황하여 부모의 눈치를 봐야했다. 그 와중에도 일찍 철이 들어버린 첫째가 오히려 부모를 중재하고 어른스러운 행동으로 분위기를 풀려고 노력하는 모습에 패널들은 기특하면서도 짠하다는 반응을 보였다.부부는 이미 중학생 시절부터 오랫동안 친구로 지내왔던 탓에, 거친 막말과 행동이 포함된 심한 장난을 주고받는게 습관이 되어있었다. 그리고 철없는 부모의 경솔한 언행은 지켜보던 아이들에게도 그대로 노출되고 있었다.오은영은 담담하게 "아이들에게 부모가 왜 그렇게 중요한 존재일까?"라는 질문을 던졌다. 한번도 생각을 해본 적이 없었다는 부부는 한참 머뭇거리며 끝내 대답하지 못했다.오은영은 "아이를 잘 가르치고 지도하려면 상황에 맞게 해야 한다. 좋은 마음으로 동생을 챙기려고 애쓴 첫째에게 돌아온 건, 지나친 엄마의 짜증과 분노였다. 아이가 얼마나 자존심이 상하고 무안했겠나. 돌아오는 게 질책뿐이라면, 더 이상 도와주고 싶지 않을 것"이라고 지적했다.또한 오은영은, 부부의 언행이 부모나 어른의 모습이라기보다는, 사춘기의 노는 언니나 형들의 언어에 가깝다고 지적했다. 패널들은 부부에게 '부모로서 맞는 언행'에 대하여 진지한 고민이 필요하다고 조언했다.부부는 둘다 쉽게 욱하는 '불같은 성격'이라는 공통점을 가지고 있었다. 남편은 운전대면 잡으면 돌변하여 쉽게 욕설을 하고 난폭 운전을 일삼으며 분노를 쉽게 가라앉히지 못했다.또한 아내는 층간소음문제로 항의하는 아랫집 이웃과 갈등을 빚고 있었다. 아내는 다른 어른들이 자신의 아이들이 잘못하여 혼을 내기라도 하면 "내가 어릴 때 아이를 낳아서 무시하나?"라는 생각이 든다며, 외부의 반응에 이성적이기보다는 그저 방어적이고 적대적인 반응으로 일관했다. 부부는 이러한 서로의 성격을 이해하지 못하면서도, 정작 본인의 문제나 결함에 대해서는 전혀 인정하지 않고 있었다.