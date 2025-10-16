박찬욱·봉준호도 도전, 이게 그렇게 어려운 일입니다

박찬욱의 신작 <어쩔수가없다>는 미국 작가 도널드 E. 웨스트레이크의 소설 <액스>를 원작으로 했다. <액스>를 바탕으로 한 영화가 이번이 처음은 아니다. 그리스의 명감독 코스타 가브라스가 지난 2005년 찍은 <액스, 취업에 관한 위험한 안내서>가 앞서 나와 한국에도 개봉한 바 있다. 박찬욱과 코스타 가브라스가 모두 세계 영화계에 분명한 발자국을 새긴 거장이고 보면, 서로 같은 영화를 만들기 위해 이 소설을 원작으로 집어 들었을 리 만무하다.
봉준호 감독이 올해 발표한 < 미키17 >도 소설 원작을 두고 있다. 애드워드 애슈턴의 소설로, 숫자만 바뀐 < 미키7 >이 바로 그 작품이다. 달라진 건 그저 숫자만이 아니다. 영화의 주된 갈등구조를 형성하는 복제인간 사이의 극명한 성격적 대비는 원작 소설엔 없는 것이다. 원작은 개체간의 동일성에 집중했다면 영화는 차이를 대비시킴으로써 극적 효과를 극대화하고 인물을 넘어선 사회적 의제를 영화 가운데 적극 끌어들인다.
박찬욱과 봉준호 같은 거장에게도 이미 있는 원작을 영화로 다시 만드는 일은 도전적 과제가 된다. 봉준호 감독이 앞서 프랑스 만화 < Le Transperceneige(눈을 뚫고 나가는) >의 판권을 산 뒤 결코 멈추지 않는 열차가 파국에 이른 지구 위를 멈추지 않고 운행한다는 설정만을 가져와 적극 변주한 일례는 너무도 유명하다. <설국열차>와 원작 만화와의 동일성을 범상한 이는 거의 알아채지 못할 정도다.
원작의 걸음을 그대로 뒤따르는 충실한 방식이 있는가 하면, 봉준호가 <설국열차>에서 그러했듯 전혀 다른 작품을 만드는 사례도 있다. <어쩔수가없다>나 < 미키17 >처럼 뼈대는 유지하면서도 저만의 해석을 가미하고 특색을 살리는 형태도 여럿이다. 원작 소설이나 만화를 영화로 만드는 데는 그래서 정해진 답이 없다.
