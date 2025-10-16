박찬욱·봉준호도 도전, 이게 그렇게 어려운 일입니다

사이트 전체보기
[김성호의 씨네만세 1192] <백설공주 살인사건>

김성호(starsky216)
25.10.16 09:54최종업데이트25.10.16 09:57
박찬욱의 신작 <어쩔수가없다>는 미국 작가 도널드 E. 웨스트레이크의 소설 <액스>를 원작으로 했다. <액스>를 바탕으로 한 영화가 이번이 처음은 아니다. 그리스의 명감독 코스타 가브라스가 지난 2005년 찍은 <액스, 취업에 관한 위험한 안내서>가 앞서 나와 한국에도 개봉한 바 있다. 박찬욱과 코스타 가브라스가 모두 세계 영화계에 분명한 발자국을 새긴 거장이고 보면, 서로 같은 영화를 만들기 위해 이 소설을 원작으로 집어 들었을 리 만무하다.

봉준호 감독이 올해 발표한 < 미키17 >도 소설 원작을 두고 있다. 애드워드 애슈턴의 소설로, 숫자만 바뀐 < 미키7 >이 바로 그 작품이다. 달라진 건 그저 숫자만이 아니다. 영화의 주된 갈등구조를 형성하는 복제인간 사이의 극명한 성격적 대비는 원작 소설엔 없는 것이다. 원작은 개체간의 동일성에 집중했다면 영화는 차이를 대비시킴으로써 극적 효과를 극대화하고 인물을 넘어선 사회적 의제를 영화 가운데 적극 끌어들인다.

박찬욱과 봉준호 같은 거장에게도 이미 있는 원작을 영화로 다시 만드는 일은 도전적 과제가 된다. 봉준호 감독이 앞서 프랑스 만화 < Le Transperceneige(눈을 뚫고 나가는) >의 판권을 산 뒤 결코 멈추지 않는 열차가 파국에 이른 지구 위를 멈추지 않고 운행한다는 설정만을 가져와 적극 변주한 일례는 너무도 유명하다. <설국열차>와 원작 만화와의 동일성을 범상한 이는 거의 알아채지 못할 정도다.

원작의 걸음을 그대로 뒤따르는 충실한 방식이 있는가 하면, 봉준호가 <설국열차>에서 그러했듯 전혀 다른 작품을 만드는 사례도 있다. <어쩔수가없다>나 < 미키17 >처럼 뼈대는 유지하면서도 저만의 해석을 가미하고 특색을 살리는 형태도 여럿이다. 원작 소설이나 만화를 영화로 만드는 데는 그래서 정해진 답이 없다.

성공한 소설이 드라마로... 어떻게 달라졌나

소설과 만화, 웹툰, 드라마, 애니메이션, 영화에 이르기까지, 하나의 작품을 매체를 옮겨가며 새로이 만드는 이른바 미디어믹스는 일본 문화예술계의 주된 성공방정식이다. 각 매체를 통해 작품을 즐긴 팬이 또 다른 형태의 2차, 3차 창작물에 더 쉽게 주머니를 연다는 점에 착안한 산업적 형태다. 미디어믹스에서도 나름의 경향성이 발견되는데, 주로 원작이 되는 매체와 2차, 3차 제작을 맡는 매체가 선명히 갈라지는 것이 그중 하나다.

한국과 달리 큰 인기를 누리는 일본 출판 장르소설은 만화와 함께 주로 원작을 담당한다. 잘 쓰인 소설이 베스트셀러에 오르면 이를 바탕으로 영화나 드라마가 만들어지는 것이 보통이다. 특히 미디어믹스로 성공사례를 만들어낸 일군의 작가들은 다음 작품도 곧장 영상화되는 경우가 흔하다.

2008년 데뷔한 일본 작가 미나토 가나에도 그 대표주자로 꼽히는 작가다. 2009년 첫 작품을 발표한 이후 17년 간 20편의 작품을 내놨을 만큼 왕성한 집필량을 자랑하는 미나토 가나에는 선명한 장르적 쾌감에 나름의 문학적 완성도까지 갖춘 덕으로 발표한 모든 작품이 한국에 번역돼 소개됐을 만큼 큰 인기를 누렸다. 그녀의 작품 가운데 영화화된 것만 5편, 드라마는 무려 9편이 만들어졌다

데뷔작인 <고백>부터가 출간 즉시 큰 인기를 바탕으로 2010년 동명 영화로 만들어졌다. <혐오스런 마츠코의 일생>의 감독으로 유명한 나카시마 테츠야가 메가폰을 잡았고, <4월 이야기>의 히로인으로 한국에도 알려진 마츠 다카코가 주연을 맡아 호연을 펼쳤다. 미나토 가나에의 또 다른 대표작은 <백설공주 살인사건>이다. 소설은 2012년에 출간됐고 동명 영화가 3년 뒤인 2014년 제작됐다. <고백>에 이어 소설과 영화 모두 한국에 수입돼 소개된 건 이 작품이 누린 커다란 인기를 반증한다. 영화는 전작에 비해 빛을 보지 못하였으나 소설은 한국에서도 장기간 베스트셀러 목록에 오르는 쾌거를 거뒀다.

원작 소설을 영화화하는 자세

<백설공주 살인사건>은 원작을 영화화하는 감독의 자세에 대하여 생각해보게 한다. 소설과 영화, 매체 간의 차이가 한 이야기를 어떻게 달리 표현하도록 하는지를 돌아보게끔 한다. 원작자 미나토 가나에가 주력한 것과 감독 나카무라 요시히로의 결정이 극명하게 대비되는데, 둘 모두 상당한 성취를 거두고 있는 때문이다.

소설은 읽는 내내 다른 작품이 떠올랐다. 아리요시 사와코가 쓴 <악녀에 대하여>. 하나의 사건, 사라진 사람을 둘러싸고 수많은 이의 인터뷰를 통해 진실에 다가서는 구성이 꼭 닮아 있는 때문이다. <악녀에 대하여>는 독자로 하여금 몇 가지 진실을 확인케 한다. 모든 인간이 거짓말을 한다. 다 알지도 못하면서 아는 척을 한다. 쉽게 판단하고 사실을 왜곡한다. 대립하고 양립할 수 없는 증언들은 죽은 이를 악녀라고, 억울하게 악녀로 매도된 선한 여성이라고, 선하기도 악하기도 한 평범한 여자일 뿐이라고 말한다. 그 사이 어디쯤에 있는 진실을 찾아 헤매는 동안, 독자는 이야기를 넘어 우리가 복잡다단한 세상을 얼마나 쉽게 재단하려 드는지를 깨닫게 되는 것이다.

<악녀에 대하여>는 물론 이 같은 양식을 소설 가운데 도입한 첫 사례가 아니다. <백설공주 살인사건>과 유사한 여러 사례가 그러하듯, 이는 천재적 소설가 아쿠타카와 류노스케가 1922년 <덤불 속>에서를 통해 구축한 문학적 전통에 의지하고 있다. 영화팬이라면 이를 원작 삼은 구로사와 아키라의 걸작 <라쇼몽>을 떠올리면 쉽게 이해가 될 테다. 작품 가운데 독자는 진실 그 자체보다도 그를 쫓는 과정에서 더 큰 깨달음을 얻는다. 독자를 헤매도록 하는 것은 무엇이든 쉽게 판단하고 결론짓고 싶어 하는 우리 자신의 욕구다. 요컨대 소설은 독자를 헤매도록 함으로써 진실로 제가 말하려는 것을 납득케 한다.

진실은 얼마나 쉽게 왜곡되고 훼손되는가. 우리가 사실이라 믿는 것이 때로는 상대적 진실일 수 있다. 그럼에도 우리는 오로지 우리 자신의 편의를 위하여 사실을 억지로 판단하고는 한다. 어리석은 일이다.

소설의 승부수, 영화는 달리했다

영화는 소설의 틀을 거의 그대로 따르는 듯 보인다. 영화의 시작점, 한 여성이 한적한 계곡에서 칼에 찔린 주검으로 발견된다. 소설에선 주간지 기자였던 이가 방송국 PD로 등장하여 살인사건을 역으로 추적해 나아간다. 빼어난 미모의 피해자의 회사 입사동기로 사건 이후 종적을 감춘 미키(이노우에 마오 분)를 그가 유력한 용의자로 지목한다.

소설이 그러했듯, 영화 또한 사건을 추적하는 유지(아야노 고 분)가 만나는 이들의 모습을 이어가며 전개된다. 죽은 노리코와 미키를 모두 아는 회사 동료들부터, 미키의 학창시절을 기억하는 이들, 그 친구와 부모에 이르기까지가 모두 인터뷰의 대상이 된다. 유지는 원작과 마찬가지로 제 취재내용을 트위터에 그대로 공개하는데, 자극적 내용이 그대로 온라인을 뜨겁게 달군다.

소설은 크게 세 가지 승부수를 가졌다. 하나는 기자의 말 없이 오롯이 인터뷰이들의 답변 만으로 이야기를 풀어가는 형식에 있다. 주변인 여럿에 이어 마침내 당사자인 시로노 미키의 이야기가 풀려나오고서야 독자는 살인사건을 둘러싼 진상을 이해하게 된다. 두 번째는 살인사건의 진범이 검거된 사실이 공개된 뒤에 나온다. 줄글로 풀어진 소설이 어느순간 부록이란 이름으로 트위터 트윗과 같은 형식의 일본형 커뮤니티 게시글로 이어진다. 사건을 추적한 기자가 직접 올린 글과 그에 대한 반응들이 꼭 그 양식대로 이어지는 가운데, 앞서 질문조차 등장하지 않았던 그의 인간성과 취재방식이 독자에게 충격을 던진다.

마지막은 이 소설의 가장 주된 장치가 된다. 작중 화자이자 이야기를 매조지하는 듯 보인 시로노 미키의 증언조차 왜곡되고 불완전 할 수 있다는 점이 바로 그것이다. 시로노 미키가 불만을 드러내는 제 대학교 동창의 이야기와 그 의도는 그녀가 생각하는 것과는 전혀 다른 것이다. 다른 누구보다 시로노 미키를 위하여 증언한 이가 정작 그녀에겐 시기심 많은 못된 친구쯤으로 표현된다. 이를 가만히 짚어보자면 소설은 정말이지 모두가 불완전한 채로 타인을 쉽게 재단한다는 사실을 보이고 있는 것이 아닌가. 그를 감안하자면 죽은 노리코조차 누명을 벗은 주인공 시로노 미키의 생각과는 다른 이일 가능성이 있는 것이다. 이를 알고 나면 소설은 전혀 다른 작품으로 읽힌다.

같은 줄거리, 전혀 다른 작품

겉으로 보면 같은 줄거리의 영화지만 <백설공주 살인사건>은 소설과는 전혀 다른 길을 걷는다. 감독 나카무라 요시히로의 철저한 구상에 따른 것이다. 소설과 달리 영화는 그 매체적 특성상 취재하는 PD의 모습을 감추기가 쉽지 않다. 응답하는 이의 답변만으로 모든 신을 구성한대도, 소설의 두 번째 승부수가 되는 기자의 커뮤니티 게시글을 영상화하기 어려운 것이다. 그리하여 영화는 처음부터 PD의 존재를 감추지 않는다. 그의 천박한 성향부터, 취재를 진행하는 방식까지를 하나하나 그대로 내보인다.

세 번째 승부수인 모두가 거짓말을 한다는, 심지어 당사자인 시로노 미키조차 거짓을 전한다는 설정 또한 거부한다. 대신 시로노 미키와 그녀의 초등학교 동창 간의 우정을 강조하여 원작에 없던 결말을 추가한다. 그녀와 동창이 어린 시절 멀리 떨어진 두 집 제 방에서 각기 촛불을 켜고 보내던 신호를 모든 일이 해소된 뒤 재현하는 것이 그것이다. 이를 통하여 원작 소설에선 끝끝내 무엇도 확신할 수 없던 것이 우정의 복원과 신뢰의 회복이란 명확한 주제의식으로 뒤바뀌는 것이다. 심지어 시로노 미키가 제 고향을 찾은 PD와 우연히 마주치는 장면까지 삽입하여 천박한 언론과 그에 의해 위기에 빠졌던 선한 피해자의 구도를 확인케 한다. 일종의 권선징악적 효과를 거두는 장치다.

한편으로 영화 <백설공주 살인사건>은 저널리즘이란 어떠해야 하는지를 되짚게 한다. 계약직 PD의 자극적 취재와 그를 보도한 프로그램의 성의 없는 사과, 심지어 당사자를 마주하고도 그를 알아보지 못하는 마지막 장면은 언론이 얼마만큼 저열해질 수 있는지 그 양상과 정도를 내보인다. PD가 제가 진행한 취재와 맞지 않는 보도를 거리낌 없이 내어놓고, 제 기사와 그것이 미치는 파급을 저열하게 즐기며, 어떠한 책임도 회피하는 모습은 아무리 너그럽게 보아도 저널리즘에 입각한 것이 못된다. 한편으로 사실을 검증하지 않고 자극적인 내용만을 부각해 보도하는 언론사는 어쩌면 PD 개인보다도 비겁하고 못됐다. 일본 뿐 아니라 한국 언론현실 가운데서도 이와 같은 모습을 찾아볼 수 있다는 건 오늘 한국의 관객에게 영화가 소구력을 발하는 이유가 된다.

<백설공주 살인사건>은 그 줄거리에 있어 소설과 영화가 대체로 같은 모양을 가졌으나, 결정적 승부수가 극명히 대비되는 별개의 작품이다. 감독은 소설과 영화의 매체적 차이를 고려해 독자의 사고를 적극 의도한 열린 결말을 두 인물의 우정을 강조하고 저널리즘의 폐해를 지적하는 선명한 작품으로 탈바꿈시켰다. 이를 통해 원작과 같은 이야기를 하고 있음에도 형식적으로는 전혀 다른 영화가 되었단 점을 주목할 만하다. 요컨대 소설과 영화 모두 그 작가들은 진정 작가라 불릴만한 이라는 걸 확인케 한다. 같은 이야기로도 다른 메시지를 전할 수 있다. 같은 메시지라도 다른 승부수를 가질 수 있다. 원작과 미디어믹스된 결과물을 함께 접하는 건 그를 알아보는 일이기도 한 것이다.
김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다.
