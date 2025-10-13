술독에 빠져 사는 혁명가의 처절한 딸 구출기

영화

큰사진보기 ▲원배틀애프터어나더 영화

2007년 <데어 윌 비 블러드>부터 함께한 라디오헤드(Radiohead)의 멤버 조니 그린우드의 음악은 본작에서도 하나의 배경처럼 작동한다. 끊어질 듯 끝나지 않는 신경질적으로 계속되는 반복적인 선율은 16년간 이어지는 록조의 끈질긴 추격 같기도 하고, 겨우 숨통만 붙인 채 명맥을 유지하는 프렌치75 잔당의 생명력 같기도 하다. 누구의 배경음이 됐든 끝없는 전투에 참여한 이들의 진을 빼놓는다.



윌라 구출 작전이 뜻한 대로 이뤄지지 않는 상황에서도 세르지오는 '파도를 상상하라'고 말하며 밥을 진정시킨다. 파도를 상상하라는 건 무슨 의미일까. 파도는 멈추지 않는다. 파도를 멈출 방법은 끝없이 지구를 도는 달을 산산조각 내는 것 뿐. 조니 그린우드의 음악처럼 끊어질 듯 잔잔해지는 순간도 있지만 모든 걸 집어삼킬 듯 집채만 한 해일로 변하기도 한다. 그럴 때는 빠르게 뚫고 가는 게 능사가 아니다. 가라앉지 않는 게 먼저다.



'언덕의 강(River of Hill)' 시퀀스는 횡으로 이루어진 커브가 아닌 종으로 연결된 파도로 넘실댄다. 가장 높은 파도에서 윌라는 멈추기를 택한다. 누가 아군이고 적군인지 구분하기 위해. 크리스마스 킬러 머스탱을 타고 질주한다. 록조 대령의 닷지 챌린저를 단번에 따라잡을 만큼 빨랐지만 멈출 줄은 몰랐다. 파도를 닮은 파란색 머스탱에서 튕겨 나온 그는 윌라의 질문에 대답하지 못하고 파도의 정점에서 목숨을 잃는다.



밥은 오래된 닛산 차를 훔쳐탔다. 속도를 낼 수 없었던 밥은 그 덕분에 멈출 수 있었다. 혁명이란 이름의 난폭한 물살에서는 잠시 물러났지만, 바닥까지 가라앉지는 않았던 그의 16년의 삶처럼. 멈추기를 선택한 밥과 윌라가 갖고 있던 각각의 무전기를 통해 퍼진 음악이 하나로 합쳐진다. 목숨을 걸어도 된다고 수없이 말해온 잔잔한 파도 같은 선율이다. 아버지를 밥이라고 불러온 윌라의 입에서 처음으로 아빠(Dad)라는 말이 터진다. 우리의 삶에도 전쟁은 끝이 없겠지만 이제 관객과 밥은 파도를 상상하라는 센세의 말을 이해할 수 있다.

영화 원배틀애프터어나더

원배틀애프터어나더독특한 캐릭터만 이상한 이야기에 동참하지는 않는다. 현재에서 고작 16년 전인 프렌치75의 활동 시점도 곱씹을수록 의문을 자아낸다. 2009년이면 공화당 조지 W. 부시의 집권도 끝나고 민주당의 버락 오바마가 백악관에 들어갈 시점이다. 서브프라임 모기지 사태에서 불거진 월가 점령 시위면 몰라도 불법 이민자에 대한 강경 진압에 군대가 투입되려면 15년은 이르다. 게다가 총기 난사라면 모를까 9·11 이후 미국 본토에서 폭탄을 이용한 대규모 테러 단체가 활동하는 걸 상상하기는 어렵다.영화가 무조건 현실을 반영해야 하는 건 아니지만, 치밀한 세계관 구성에 정통하던 PTA에게서 다소 의아한 선택이다. 이런 의문은 제목을 곱씹으면 해결의 실마리를 찾을 수 있다. "One Battle After Another"는 1969년, 혁명단체 웨더 언더그라운드가 발표한 성명에서 딴 것으로 '끝없는 전쟁'을 의미한다. 불법 이민자와 인종차별 문제 등 동시대 미국의 현안을 다루고 있지만, 그것만으로 좁히기에 끝없는 전쟁이라는 표현이 갖는 부피가 크다.<원 배틀 애프터 어나더>에서는 무결점의 위인이나 치밀한 악의 세력이 아니라 모순과 결합으로 뭉친 캐릭터들이 각자의 욕망에 충실하게 혁명의 주체이자 반동으로 활약한다. 의도적으로 희석된 배경은 특정한 시대나 지역, 지도자의 정치 성향이나 사상이 문제가 아님을 역설적으로 드러낸다. 이런 설정들은 관객의 몰입을 의도적으로 방해하는 핸디캡일 수도 있지만 평범하고 복잡한 경계선의 선과 악인 탓에 동시에 현실로 받아들이기 수월한 장치로 기능하기도 한다.관객들은 밥의 실패뿐인 여정에 동참하며 기이한 공감대를 형성한다. 밥은 록조의 추격에서 딸을 구출하기 위해 옛 동료들과 연락을 취하지만 중요한 암구어를 까먹어 집결지를 가는데 애를 먹는다. 세르지오가 마련한 탈출 루트에서 한 번은 체력 이슈로, 또 한 번은 차에서 맥주를 먹다가 경찰에게 들켜서 낙오된다. 기껏 잡은 록조 사살 기회에서는 스코프가 달린 저격용 총으로도 실패하고, 크리스마스 킬러의 추격은 예상도 못 한 채 윌라의 기지로 모든 문제가 해결된 상황에 도달한다.하지만 감독은 '밥의 혁명을 실패라고 단정할 수 있을까'라는 질문을 던지는 듯하다. 어쨌거나 밥은 인맥으로 집결지를 알아내는데, 동료들 사이에서 전설적인 영웅으로 칭송되고 있다는 점이 과거의 성취를 증명한다. 무엇보다 그는 16년간 홀로 윌라를 키워냈다. 카체이싱 끝에 마주한 언덕에서 출생의 비밀을 알게 된 윌라가 내뱉은 '당신 누구야!'라는 처절한 질문에 '너의 아빠야'라는 대답으로 지금까지 암기하라 강조한 비밀조직의 암구어를 대체한 사건은 혁명을 바라보는 시각의 혁명적 전환이다. 끝없는 전쟁을 끝내지는 못했어도 의지를 이을 다음 세대를 키워냈으니까.