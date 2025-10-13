'삼성 해결사' 구자욱, '가을 DNA' 깨울까?

케이비리포트

삼성 구자욱의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)삼성이 치열했던 순위 경쟁을 이겨내고 4위로 시즌을 마칠 수 있었던 이유 중 절반 가량은 구자욱의 반등에서 찾을 수 있다. 홈런왕(50개) 디아즈와 함께 구축한 '쌍포' 체제는 리그 최고의 화력을 보였고 젊은 타자들에게도 자신감을 심어줬다. 구자욱이 한창 부진한 기간에도 "(구자욱은) 결국 수치로 증명하는 선수"라며 박진만 감독이 믿음을 보냈던 이유다.다만 정규시즌의 뜨거움이 가을야구까지 이어지진 못했다. NC 다이노스와의 와일드카드 결정전 2경기, 그리고 SSG와의 준플레이오프 1차전까지 구자욱은 3경기 연속 무안타에 그치며 침묵했다. 하지만 구자욱에 대한 신뢰가 두터운 박진만 감독은 흔들리지 않았다. 박 감독은 "지금 구자욱이 부침은 있지만, 타선에 없어서는 안 될 존재"라며 구자욱을 준PO 2차전 3번 지명타자로 기용했다. 수비 부담을 덜고 타격 집중력을 살리겠다는 판단이었다.감독의 결단은 효과가 있었다. 선발 가라비토가 선취점을 허용하며 0-2로 뒤진 준PO 2차전 4회초 1사 1루, 구자욱은 호투하던 상대 선발 김건우의 패스트볼을 통타해 우중월 2루타를 터뜨리며 경기의 흐름을 바꿨다. 이후 후속 타자인 디아즈의 2타점 적시타가 터지며 승부의 추를 원점으로 돌렸다. 비록 9회말 끝내기 홈런(SSG 김성욱)을 허용하며 2차전 승리를 놓쳤지만 팀 타선의 중심인 구자욱이 침묵을 깬 것은 소중한 수확이었다.