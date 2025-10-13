15년 만에 뭉친 쎄시봉 콘서트, 마지막이라 더 애틋하다

염동교

쎄시봉 라스트 콘서트'웨딩케익'과 '하얀손수건'이 흐르자 추억이 스르륵 깨어났다. 올림픽대로 타고 외할머니 댁 가던 길 카 오디오 카세트 테이프로 들었던 트윈폴리오의 베스트 앨범. 약 15년 만에 함께 공연한다는 송창식-윤형주 듀오의 목소리가 눈앞에 들려오자 유년기에 느꼈던 서정미가 사르르 되살아났다.1963년 서울 무교동에 열렸던 음악감상실 쎄시봉. 여기에서 통기타 치고 노래 부르며 한국 포크 신을 주름 잡았던 송창식-윤형주-김세환-조영남이 최초로 함께 무대에 선 '쎄시봉 The Last Concert'의 역사적 현장에 가족 단위의 청중이 삼삼오오 모여들었다. 마찬가지로 쎄시봉에 출입하며 네 사람과 각별한 인연을 지닌 MC 이상벽이 진행을 맡았고, 네 사람 모두 통기타를 멘 채 합주한 오프닝과 피날레 사이로 각 구성원의 개별 순서가 구성되었다."단 몇 개월 차인데도 막내라 서러웠다"라며 농을 던진 김세환의 목소리와 미소는 여전히 부드럽고 소년 같았다. '긴머리 소녀'와 '사랑하는 마음', '토요일 밤에' 같은 히트곡을 메들리로 부른 그는 나훈아의 '홍시' 속 어머니를 향한 그리움에 젖다가 이내 영화 <친구>(2001)에 흐른 로버트 파머의 'Bad Case of Loving You'에선 선글라스를 착용한 채 열혈 로커로 변신했다."쎄시봉 막내"의 소개와 함께 등장한 윤형주는 청산유수 같은 스토리텔링과 노래로 "형주 오빠"를 외치던 그 예전 소녀들 가슴을 설레게 했다. 육촌 지간인 시인 윤동주와의 인연을 부연한 '두 개의 작은 별'과 대천해수욕장 노래비를 홍보한 '조개 껍질 묶어'에서 경력에 관한 이야기 보따리가 술술 풀렸다. 직접 녹음한 트랙을 여러 개 겹쳐 화성을 쌓은 사이먼 앤 가펑클의 'Scarborough Fair'에서 화양연화 공연을 향한 열정과 노력을 읽었다.사총사 중에서도 군계일학의 음악성을 보유한 송창식은 단 몇 곡에서도 독보적인 존재감을 드러냈다. 독특한 리듬의 '한번쯤'과 고전적인 분위기의 '우리는', 많은 이들의 눈시울을 붉게 한 '어느 60대 노부부 이야기'에서 가요계 거장의 풍모를 드리웠다. 늘 송창식이 "대한민국의 기타 함춘홉니다"라고 소개하는 기타리스트 함춘호의 조력이 톡톡했다.