15년 만에 뭉친 쎄시봉 콘서트, 마지막이라 더 애틋하다

쎄시봉 라스트 콘서트염동교
'웨딩케익'과 '하얀손수건'이 흐르자 추억이 스르륵 깨어났다. 올림픽대로 타고 외할머니 댁 가던 길 카 오디오 카세트 테이프로 들었던 트윈폴리오의 베스트 앨범. 약 15년 만에 함께 공연한다는 송창식-윤형주 듀오의 목소리가 눈앞에 들려오자 유년기에 느꼈던 서정미가 사르르 되살아났다.
한국 포크 뮤직의 산실
1963년 서울 무교동에 열렸던 음악감상실 쎄시봉. 여기에서 통기타 치고 노래 부르며 한국 포크 신을 주름 잡았던 송창식-윤형주-김세환-조영남이 최초로 함께 무대에 선 '쎄시봉 The Last Concert'의 역사적 현장에 가족 단위의 청중이 삼삼오오 모여들었다. 마찬가지로 쎄시봉에 출입하며 네 사람과 각별한 인연을 지닌 MC 이상벽이 진행을 맡았고, 네 사람 모두 통기타를 멘 채 합주한 오프닝과 피날레 사이로 각 구성원의 개별 순서가 구성되었다.
"단 몇 개월 차인데도 막내라 서러웠다"라며 농을 던진 김세환의 목소리와 미소는 여전히 부드럽고 소년 같았다. '긴머리 소녀'와 '사랑하는 마음', '토요일 밤에' 같은 히트곡을 메들리로 부른 그는 나훈아의 '홍시' 속 어머니를 향한 그리움에 젖다가 이내 영화 <친구>(2001)에 흐른 로버트 파머의 'Bad Case of Loving You'에선 선글라스를 착용한 채 열혈 로커로 변신했다.
"쎄시봉 막내"의 소개와 함께 등장한 윤형주는 청산유수 같은 스토리텔링과 노래로 "형주 오빠"를 외치던 그 예전 소녀들 가슴을 설레게 했다. 육촌 지간인 시인 윤동주와의 인연을 부연한 '두 개의 작은 별'과 대천해수욕장 노래비를 홍보한 '조개 껍질 묶어'에서 경력에 관한 이야기 보따리가 술술 풀렸다. 직접 녹음한 트랙을 여러 개 겹쳐 화성을 쌓은 사이먼 앤 가펑클의 'Scarborough Fair'에서 화양연화 공연을 향한 열정과 노력을 읽었다.
사총사 중에서도 군계일학의 음악성을 보유한 송창식은 단 몇 곡에서도 독보적인 존재감을 드러냈다. 독특한 리듬의 '한번쯤'과 고전적인 분위기의 '우리는', 많은 이들의 눈시울을 붉게 한 '어느 60대 노부부 이야기'에서 가요계 거장의 풍모를 드리웠다. 늘 송창식이 "대한민국의 기타 함춘홉니다"라고 소개하는 기타리스트 함춘호의 조력이 톡톡했다.