'오징어 게임'의 그림자를 넘어, 일본식 서바이벌 데스 게임의 미학

넷플릭스 오리지널 시리즈 <아리스 인 보더랜드>의 한 장면.동료가 죽을 때마다 괴로워하고, 다른 이를 살리기 위해 자신을 내던진다. 그에게 생존은 단순히 살아남는 것이 아니라, 사람답게 살아남는 것이다. 그의 곁에는 현실 세계에서 암벽등반을 즐기던 여성 우사기가 있다. 두 사람은 서로의 결핍을 메우며, 게임을 통해 '삶의 의미'를 찾아간다. 이들의 관계는 단순한 로맨스가 아니다. 끊임없이 죽음과 마주하는 공간에서, 사랑이야말로 인간이 끝까지 지켜야 할 유일한 희망임을 보여준다.게임을 클리어할수록 아리스는 깨닫는다. 결국 게임을 만든 것도, 게임을 이기는 것도 사람이다. 인간의 욕망과 두려움이 만들어낸 세계 속에서 그는 한 가지 진실에 다가간다. "죽음을 두려워하지 않을 때, 비로소 삶이 시작된다"는 것이다. <아리스 인 보더랜드>가 던지는 메시지는 단순한 생존의 기술이 아니다, 삶을 대하는 태도에 관한 이야기다.<아리스 인 보더랜드>는 표면적으로는 게임 액션물처럼 보이지만, 그 속에는 일본 사회의 깊은 상처와 트라우마가 숨어 있다. 2011년 동일본 대지진 이후, 일본은 '내일이 존재하지 않을지도 모른다'는 불안을 집단적으로 경험했다. 보더랜드는 그 불안의 시각화다. 끊임없이 흔들리는 대지, 예고 없이 찾아오는 재난, 언제든 사라질 수 있는 일상. 작품 속 세계는 현실과 다르지 않다.또한 시리즈는 흥미로운 대립축을 제시한다. 하나는 현실로 돌아가려는 자들, 또 하나는 이 세계에 남고 싶어 하는 자들이다. 현실로 돌아가도 행복하지 않을 것이라 단정하는 인물들이 있는 반면, 어떤 이는 그럼에도 현실을 선택한다. 이 갈등은 결국 '현실 회피'와 '직면' 사이의 싸움이며, 현대인의 일상에도 그대로 맞닿아 있다.