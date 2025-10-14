'컵대회 우승' 기업은행, V리그까지 상승세 잇는다

한국배구연맹

큰사진보기 ▲기업은행은 2016년 이후 9년 만에 컵대회 우승을 차지하며 V리그 개막 직전 팀 사기가 최고조에 올랐다. 한국배구연맹

기업은행은 작년 FA시장에서 이소영과 이주아를 영입하느라 연봉 상한선에 여유가 없었다. 따라서 올해는 아웃사이드히터 육서영과 총액 3억 원, 미들블로커 김채연과 1억3000만원에 재계약하면서 FA시장 움직임을 마감했다. 대신 창단 멤버이자 프랜차이즈 스타 김희진을 현대건설로 보내고 도로공사와의 현금 트레이드를 통해 최근 6시즌 연속 리베로 부문 베스트7에 선정된 임명옥 리베로를 영입했다.



기업은행은 지난 5월에 열린 외국인 선수 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 얻었다. 하지만 기업은행은 지난 시즌 득점 2위(910점)에 올랐던 빅토리아와의 재계약을 선택했다. 아시아쿼터로는 193cm의 신장을 가진 호주 출신의 아웃사이드히터 알리사 킨켈라를 지명했다. 다만 V리그에서 활약했던 장신 아시아쿼터 아웃사이드히터들의 활약이 기대에 미치지 못해 킨켈라에 대한 시선도 아직은 반신반의다.



기업은행은 2021년 12월 조송화 세터와 계약을 해지한 이후 세터 문제로 고전하다가 최근 두 시즌 동안 아시아쿼터를 세터로 활용했다. 이번 시즌엔 아시아쿼터로 공격수 킨켈라를 지명했기 때문에 국내 세터들이 경기 운영을 담당해야 한다. 기업은행은 세터들 중 가장 경험이 많은 김하경 세터를 중심으로 2년 차 유망주 최연진과 컵대회 결승에서 깜짝 활약을 선보인 박은서 세터가 뒤를 받칠 전망이다.



지난 시즌 36경기에서 372득점을 기록하며 국내 선수들 중 득점 7위에 올랐던 육서영은 데뷔 첫 FA 계약 후 컵대회에서 MVP에 선정되면서 최고의 컨디션으로 시즌을 맞게 됐다. 지난 시즌을 통해 공격력은 리그 정상급이라는 사실을 증명했던 만큼 지난 시즌 29.3%에 그쳤던 리시브 효율을 더 끌어올린다면 육서영은 이번 시즌에도 충분히 기업은행의 붙박이 주전 아웃사이드히터로 활약할 수 있다.



모든 종목이 마찬가지지만 특히 여자배구는 흐름과 분위기가 매우 중요한 종목이다. 그런 점에서 9년 만에 컵대회 우승을 차지하며 자신감을 한껏 끌어올린 기업은행은 최고의 분위기 속에서 시즌을 시작할 수 있다. 고질적인 세터 문제가 재발하거나 지난 시즌처럼 시즌 중반 이후 자멸했던 대형 실수를 반복하지 않는다면 배구팬들은 내년 봄 기업은행을 포스트시즌 무대에서 보게 될 확률이 높을 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 기업은행은 2016년 이후 9년 만에 컵대회 우승을 차지하며 V리그 개막 직전 팀 사기가 최고조에 올랐다.기업은행은 작년 FA시장에서 이소영과 이주아를 영입하느라 연봉 상한선에 여유가 없었다. 따라서 올해는 아웃사이드히터 육서영과 총액 3억 원, 미들블로커 김채연과 1억3000만원에 재계약하면서 FA시장 움직임을 마감했다. 대신 창단 멤버이자 프랜차이즈 스타 김희진을 현대건설로 보내고 도로공사와의 현금 트레이드를 통해 최근 6시즌 연속 리베로 부문 베스트7에 선정된 임명옥 리베로를 영입했다.기업은행은 지난 5월에 열린 외국인 선수 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 얻었다. 하지만 기업은행은 지난 시즌 득점 2위(910점)에 올랐던 빅토리아와의 재계약을 선택했다. 아시아쿼터로는 193cm의 신장을 가진 호주 출신의 아웃사이드히터 알리사 킨켈라를 지명했다. 다만 V리그에서 활약했던 장신 아시아쿼터 아웃사이드히터들의 활약이 기대에 미치지 못해 킨켈라에 대한 시선도 아직은 반신반의다.기업은행은 2021년 12월 조송화 세터와 계약을 해지한 이후 세터 문제로 고전하다가 최근 두 시즌 동안 아시아쿼터를 세터로 활용했다. 이번 시즌엔 아시아쿼터로 공격수 킨켈라를 지명했기 때문에 국내 세터들이 경기 운영을 담당해야 한다. 기업은행은 세터들 중 가장 경험이 많은 김하경 세터를 중심으로 2년 차 유망주 최연진과 컵대회 결승에서 깜짝 활약을 선보인 박은서 세터가 뒤를 받칠 전망이다.지난 시즌 36경기에서 372득점을 기록하며 국내 선수들 중 득점 7위에 올랐던 육서영은 데뷔 첫 FA 계약 후 컵대회에서 MVP에 선정되면서 최고의 컨디션으로 시즌을 맞게 됐다. 지난 시즌을 통해 공격력은 리그 정상급이라는 사실을 증명했던 만큼 지난 시즌 29.3%에 그쳤던 리시브 효율을 더 끌어올린다면 육서영은 이번 시즌에도 충분히 기업은행의 붙박이 주전 아웃사이드히터로 활약할 수 있다.모든 종목이 마찬가지지만 특히 여자배구는 흐름과 분위기가 매우 중요한 종목이다. 그런 점에서 9년 만에 컵대회 우승을 차지하며 자신감을 한껏 끌어올린 기업은행은 최고의 분위기 속에서 시즌을 시작할 수 있다. 고질적인 세터 문제가 재발하거나 지난 시즌처럼 시즌 중반 이후 자멸했던 대형 실수를 반복하지 않는다면 배구팬들은 내년 봄 기업은행을 포스트시즌 무대에서 보게 될 확률이 높을 것이다. 여자배구 V리그여자부미리보기 IBK기업은행알토스 빅토리아댄착 육서영 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

기업은행은 외국인 선수 드래프트 1순위 지명권을 얻었음에도 빅토리아와의 재계약을 선택했다.기업은행은 2021년 12월 이탈리아 프로팀과 남자부의 현대캐피탈 스카이워커스, 남자배구 대표팀을 이끌었던 베테랑 김호철 감독을 영입한 후에도 세 시즌 연속 플레이오프 진출에 실패했다. 사실 이 정도로 성적이 나오지 않으면 구단들은 감독 교체를 통해 분위기를 바꾸려 하는 경우가 많지만 기업은행은 오히려 어수선했던 팀을 수습한 김호철 감독과 2+1년 계약을 체결하며 재신임을 보냈다.김호철 감독과 재계약한 기업은행은 F작년 A시장에서도 과감한 투자를 아끼지 않았다. 2023-2024 시즌 후반기 맹활약으로 정관장 레드스파크스를 플레이오프로 이끌었던 아웃사이드히터 이소영을 3년 총액 21억 원에 영입했고 국가대표 미들블로커 이주아도 3년 총액 12억 원을 주고 데려왔다. 재계약이 불발된 폰푼 게드파르드(올랜도 발키리스)의 자리엔 중국 출신 세터 천신통을 지명했다.기업은행은 2라운드까지 12경기에서 8승4패의 성적으로 2~3위권을 유지하며 플레이오프 복귀에 대한 희망을 높였다. 외국인 선수 빅토리아 댄착은 2023-2024 시즌 득점왕(1005득점) 지젤 실바(GS칼텍스 KIXX)가 부상으로 주춤하는 사이 득점 1위를 질주하며 최고의 외국인 선수로 떠올랐다. 데뷔 첫 풀타임 주전으로 나선 육서영 역시 일취월장한 기량을 선보이며 기업은행의 토종 에이스로 맹활약했다.하지만 3라운드에서 상위권 팀들을 상대로 승점조차 따내지 못하며 4위로 밀려난 기업은행은 4라운드 전패, 5라운드 1승5패로 부진하며 사실상 봄 배구 진출이 좌절됐다. 시즌 초반 엄청난 활약을 선보였던 빅토리아와 육서영은 시즌을 거듭할수록 체력적인 부담이 쌓이며 경기력이 떨어졌다. 여기에 세터 천신통과 주장 황민경마저 부상에 시달리면서 반등의 계기를 마련하지 못하고 4위로 시즌을 마쳤다.기업은행의 후반기 추락에는 21억 원을 투자하며 영입한 이소영의 부진이 치명적이었다. 기업은행 이적 후 어깨 부상에 시달리며 시즌 초 수비만 담당하던 이소영은 3라운드부터 본격적으로 전위에 투입됐지만 34경기에서 단 69득점을 올리는데 그쳤다. 이소영이 정관장에서 활약하던 세 시즌 동안 94경기에 출전해 1049득점을 올렸던 선수라는 점을 고려하면 그야말로 최악의 시즌을 보낸 셈이다.