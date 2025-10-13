성남 FC '이정빈', 친정 팀 인천 유나이티드 상대 3게임 연속골

Ohmynews, 심재철

1골 1도움 활약을 보여준 성남 FC 이정빈(맨 오른쪽)초반 기세는 어웨이 팀 인천 유나이티드 FC가 휘어잡았다. 시작 후 1분 39초만에 이주용이 왼쪽 코너킥으로 올린 공을 센터백 김건희가 이마로 꽂아 넣으며 K리그 데뷔 71게임만에 감격의 첫 골을 터뜨린 것이다.이번 시즌 성남 FC를 상대로 내리 두 게임을 1-2로 패했기 때문에 꼭 이기고 싶었던 인천 유나이티드는 성남 FC 양한빈 골키퍼의 파울로 얻은 페널티킥까지 박승호가 오른발 킥(21분 56초)으로 성공시키며 그 의지를 분명히 드러냈다.어웨이 게임에서 2-0 점수판을 안고 후반을 시작했으니 인천 유나이티드로서는 충분히 이길 수 있다는 자신감을 품고 있었다. 하지만 후반 시작하며 들어온 성남 FC 오른쪽 날개 공격수 이정빈에게 또 한 방을 얻어맞고 말았다. 박광일의 오른쪽 크로스를 받은 이정빈이 인천 유나이티드 수비 사이로 빠져 들어가 기막힌 헤더 골(49분 6초)을 터뜨린 것이다.성남 FC의 오른쪽 측면을 책임지고 있는 신재원이 경고 누적 징계로 나오지 못했지만 일본, 인도, 말레이시아 등 해외리그와 전남 드래곤즈, 경남 FC, 김포 FC에서도 경험 많은 박광일이 완벽한 크로스로 신재원의 빈 자리를 채워준 것이다.이정빈은 이 골로 친정 팀 인천 유나이티드와의 이번 시즌 세 게임 연속골을 묶어 프로 데뷔 136게임만에 20호 골 기록을 찍어냈다. 이정빈은 이 활약도 모자라 86분 41초에 김범수의 왼발 극장 동점골까지 도와 71분에 퇴장당한 핵심 수비수 베니시오의 빈 자리를 잊게 만들었다.