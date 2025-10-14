극장에서 만나는 전시회, 베일에 싸인 베르메르의 작품세계

▲베르메르: 위대한 전시회포스터 영화사빅

극장에서 만나는 전시회, 비주얼 아트멘터리



진위논란이 약간 일고 있으나 '프락세디스 성인 Saint Praxedis'과 같은 작품도 베르메르 작품세계를 잘 보여준다. 프락세디스 성인은 한국은 물론이고 전 세계, 심지어 교회 내부에도 얼마 알려지지 않은 생소한 이다. 교회에 의해 성인으로 추존되긴 했으나 그녀가 언급되는 경우를 거의 찾아보기 어렵다. 그녀는 2세기 교회가 탄압받던 로마에서 박해받던 그리스도 교인들을 돌보던 인물로 알려져 있다. 순교자들이 처형을 당한 뒤 그 시체를 수습하거나 피를 모으는 일을 했다고도 전한다. 베르메르는 프락세디스 항아리에 헝겊을 짜 핏물을 떨어뜨리는 모습을 작품으로 그렸는데, 구태여 수많은 가톨릭 성인 가운데서 별 인지도 없는 그녀를 그렸던 이유가 남아 있지 않아 호기심을 자아낸다. 앞서 언급했듯 베르메르의 작품세계가 당대 교회와도 거리를 두고 있다는 점을 고려하면 더욱 흥미로운 대목이다.



발전한 기술은 정보가 박약한 그의 작품세계를 이해하는 또 다른 수단으로써 주목된다. 엑스레이를 활용해 겉으로 드러나는 그림 아래를 들여다봄으로써 표면엔 드러나지 않는 진실을 캐어내는 것이다. 처음엔 그렸던 것이 나중에 덧칠돼 사라지기도 하고, 처음엔 그리지 않았던 것을 나중에 그려 넣기도 한다. 그를 역으로 해석하여 연구자들은 베르메르가 작품을 완성하기까지 중시했던 것이나 꺼려했던 것을 추청하는 것이다. 이러한 방법은 그림을 그저 평면적으로만 접하는 평범한 관객에게 이해의 지평을 넓히도록 자극한다. 하나의 작품이 완성되기까지 작가가 고민하는 지점이 어떤 것인지 또한 알도록 한다.



한국에서 화가의 삶과 작품세계를 다룬 다큐, 소위 '비주얼 아트멘터리'가 점차 많은 관객의 관심을 받고 있다는 점이 이색적이다. 카라바조와 에드워드 호퍼, 안젤름 키퍼 등 시대도, 작품의 성격도 전혀 달리 하는 많은 작가들이 영화를 통하여 관객에게 보다 가깝게 다가선다. 대중의 기호와 괴리돼 있다는 오명을 받기도 하는 오늘의 미술 한편에선, 이처럼 대중에게 가까이 다가서려는 노력 또한 존재하는 것이다. 미술관 안에서만 만나는 도슨트가 아닌, 미술관을 벗어나 관객에게 찾아가는 영화로써 말이다. 그런 노력이라면 어찌 반기지 않을쏘냐.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기