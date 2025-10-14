극장에서 만나는 전시회, 베일에 싸인 베르메르의 작품세계

네덜란드 제3의 도시 헤이그. 한국엔 고종이 만국평화회의에 일본의 무도한 침략을 규탄하기 위해 밀사를 파견한 사건 정도로만 알려져 있을 뿐이다. 관광지로는 네덜란드 1,2위 도시인 암스테르담이나 로테르담에 비해 덜 유명한 이곳을 그러나 적잖은 한국인 관광객이 꾸준히 찾고 있단 사실이 자못 놀랍다. 그 주된 이유가 한 점의 그림이란 사실은 더욱 그렇다. 그 그림의 이름은 바로 '진주 귀걸이를 한 소녀'. 네덜란드의 행정수도 역할을 하는 도시로, 찾는 이 그리 많지 않은 이 곳의 손꼽히는 보물이 바로 이 그림이 되겠다.
'진주 귀걸이를 한 소녀'는 한국에서 가장 유명한 서양화 중 하나라 해도 좋을 테다. 이 그림을 소재로 스칼렛 요한슨이 주연한 영화 <진주 귀걸이를 한 소녀>가 만들어져 널리 감상되기도 했던 터다. 덕택일까. 이 그림의 작가 요하네스 베르메르는 램브란트와 함께 네덜란드 회화의 전성기를 대표하는 인물로 자리하며, 한국에서도 상식에 가까운 인지도를 자랑한다.
요하네스 베르메르의 인기는 전 세계적이라 해도 좋다. 그를 주인공 삼아 콜린 퍼스, 스칼렛 요한슨, 킬리언 머피 등이 공연하는 영화가 제작되었을 만큼 화제성이 높다. 그 작풍 또한 오늘의 대중들에게 친근하며 매력적이어서, 네덜란드 관광을 하는 이중 적잖은 수가 구태여 그의 대표작이 있는 헤이그의 마우리츠하위스나 그가 살아간 델프트의 흔적들을 꾸준히 돌아볼 정도다.