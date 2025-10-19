100미터 달리기에 담긴 인생들... 우정 또한 사치였다

미디어캐슬

스틸컷<100 미터.>는 육상만화다. 그중에서도 단거리의 꽃인 100미터 달리기를 다룬다. 토가시와 코미야가 처음 만난 어린 시절에서 시작한 만화는 이내 고등학교 동아리로 건너가 도 대회에서 꿈을 펼치려는 선수들의 화려한 한 때로 건너간다. 그리고 다시 한 번 점프. 이번엔 토가시와 코미야 모두 어느덧 일본 육상 실업 선수가 되어있다. 매 순간의 상황이 이전과는 전혀 다르다. 토가시는 매 시즌을 앞두고 재계약을 걱정해야 하는 처지다. 기대만큼 기록이 꾸준히 늘지 않아서라고 했다. 반면 코미야는 절정의 기량을 가진 주목받는 신예가 되어 있다.<100 미터.> 가운데 여러 인물이 등장한다. 토가시는 단거리에 분명한 재능을 가진 어린 선수였다. 중학교에서 본격적으로 뛰었으나 기대만큼 기록이 단축되지 않아 어려움을 겪는다. 마침내 육상을 포기하려던 어느 날인가. 고등학교에서 우연히 찾아온 계기가 그로 하여금 다시 달리도록 이끈다. 그가 고등학교에서 만난 이들이 있다.부원 부족으로 폐부 위기에 놓인 육상부에 이름만 빌려줬다는 니가미 선배. 그는 한 때 일본 학생육상 최고의 기대주였다. 국가대표였던 아버지의 자질을 물려받아 차기 국가대표감이라 불렸던 그가 어느 순간 기대만큼 성적을 내지 못한 건 그저 노력의 부재 때문은 아닌 것이다. 그는 끝내 육상을 포기하고 방 안에 틀어박혀 아무렇게나 살아가고 있다. 토가시와의 만남은 그에게 다시 한 번 달리고 싶다는 마음을 품도록 한다. 트랙 위로 돌아와 전의 기록엔 댈 수 없다지만 어찌됐든 저의 최선과 경주하는 그의 모습이 영화 허리즈음에서 인상적으로 표현된다.이들 뿐이 아니다. 고등학교 시절의 화려한 복귀는 그저 옛일이 된 듯, 토가시의 현재는 초라하기만 하다. 그저 그런 선수, 국가는커녕 팀을 대표하지도 못하는 자리만 채운 존재다. 그의 뜀박질은 세계나 국가, 대회는커녕 제 최고기록에도 턱없이 미치지 못한다. 매일 수도 없이 뛰고 다시 뛰어도 기록은 나아질 줄 모른다. 토가시에게 달려야 할 이유가 무엇일까. 이 시대 흔한 직장인처럼 연봉, 그것이 전부일까.