가정 떠나 있던 남자가 집으로 돌아와서 아내에게 들은 말

아름다운 사람들이 갖는 직업을 이야기할 때 흔히 영화배우가 거론된다. 영화가 태동해 대중예술로의 지위를 확고히 한 이래 빼어난 미남미녀가 줄곧 영화계에 진출한 영향이겠다. 인간의 삶과 행위를 재현하는 배우란 업이 어디 미모만을 중시하겠느냐만, 탁월한 외모가 배우의 주요한 요건이 되고는 한다는 것도 부인할 수 없는 일이다. 그로부터 외양은 훌륭하나 연기력이 부족한 배우에 대한 거부감과 또 그 반대에 대한 하소연을 영화계 안팎에서 흔히 마주하게 된다. 특히 남다른 외모를 가진 배우에게 그 외모야말로 연기활동의 주된 장애물이 되고는 한다는 점도 특기할 만하다.
압도적 외모를 가진 배우 가운데 지극히 적은 이만이 연기력 논란을 극복한다. 이 시대 최고 배우 반열에 올라 있는 탐 크루즈와 레오나르도 디카프리오, 브래드 피트가 모두 그와 같은 길을 걸었다. 단박에 보는 이를 매료시키는 미남으로 당대의 스타가 되었으나 이어진 연기 경력으로 제게 주어진 모든 편견을 단박에 박살냈다.
그러나 모두가 이들과 같은 길을 걸은 건 아니다. 한순간 일대의 주목을 받았으나 외양을 빼면 별 볼 일이 없더라는 날 선 평가에 주저앉은 이들도 여럿이다. 당대 미남미녀란 평가에도 대표작이라 부를 만한 작품이 몇 없는 배우가 한국만 해도 적잖다. 배우와 스타 사이의 미묘하지만 분명한 경계선을 뛰어넘은 소수의 이들이 더욱 대단해 보이는 이유다.