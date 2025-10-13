돌아온 '싱어게인4', 시청자 감동 시킬 주인공은?

< SNL코리아 >와 <강철부대> <바퀴 달린 집> <뿅뿅 지구 오락실> <삼시세끼> <솔로지옥> <텐트 밖은 유럽> <하트시그널> <환승연애> 등은 시청자들의 사랑을 많이 받은 예능 프로그램이라는 점 외에 또 하나의 공통점이 있다. 바로 시청률이나 소재가 떨어질 때까지 길게 끌고 가는 것이 아니라 적절한 시기에 종영하고 장소나 소재, 출연진 등을 바꿔 새롭게 시작하는 시즌제 예능이라는 점이다.
시즌제 예능을 제작하기에 가장 좋은 소재는 바로 '음악'이다. 실제로 음악전문채널 Mnet에서는 8개의 시즌이 제작됐던 < 슈퍼스타K >와 아이오아이와 워너원, 아이즈원을 배출한 <프로듀스> 시리즈, 내년 12번째 시즌이 예정돼 있는 힙합 오디션 <쇼미더머니> 같은 시즌제 음악 예능들을 대거 제작했다. 지상파에서도 <나는 가수다>와 < K팝 스타 > <판타스틱 듀오> 같은 시즌제 음악 예능이 많은 사랑을 받았다.
JTBC 역시 시즌제 음악 예능 제작에 뛰어난 노하우를 가졌다. 진짜 가수와 모창 가수들이 커튼 뒤에서 노래 대결을 하는 <히든싱어>는 내년 시즌8 방송을 앞두고 있고 프로 가수들이 길거리 공연에 나서는 <비긴 어게인> 역시 3개의 시즌과 함께 많은 스핀오프가 제작될 정도로 인기를 얻었다. 그리고 JTBC가 자랑하는 또 하나의 음악예능 <싱어게인-무명가수전>이 14일 4번째 시즌의 첫 방송을 시작한다.
이승윤-이무진-홍이삭 배출한 음악 예능