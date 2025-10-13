돌아온 '싱어게인4', 시청자 감동 시킬 주인공은?

jtbc 화면 캡처

태연은 스케줄 문제로 하차한 선미 대신 <싱어게인4>의 새로운 심사위원으로 합류한다.2024년 1월 시즌3를 끝내고 1년이 넘는 공백기가 있었던 <싱어게인>은 14일 4번째 시즌으로 돌아온다. 시즌 1부터 시즌3까지 MC 자리를 지켰던 이승기는 시즌4에서도 변함없이 MC로 활약할 예정이다. 이승기는 2018년 Mnet의 <프로듀스48>과 2021년 SBS의 <라우드>를 진행했을 정도로 오디션 프로그램 진행에는 풍부한 경험이 있어 <싱어게인4>에서도 매끄럽고 유쾌한 진행을 선보일 예정이다.심사위원에도 작은 변화가 생긴다. 시즌1부터 주니어 심사위원을 맡았던 선미가 스케줄 문제로 하차하면서 새로운 주니어 심사위원의 자리를 소녀시대의 리더이자 솔로가수 태연이 메운다. 태연은 소녀시대 시절은 물론이고 솔로로도 정점에 올랐던 가수지만 심사위원으로 나서는 것은 데뷔 후 처음이다. 태연이 무대나 예능이 아닌 심사위원 자리에서 어떤 매력을 보여줄지도 기대되는 부분이다.<싱어게인4>는 이미 공식 홈페이지를 통해 본선에 진출한 81명의 가수들을 공개했다. 물론 <싱어게인> 시리즈의 전통(?)에 따라 이번에도 가수의 이름은 공개하지 않고 "나는 'OO' 가수다"라는 수식어와 함께 가수의 사진이 공개됐다. 물론 가요를 썩 좋아하지 않는 대중들이라면 낯선 얼굴이 많겠지만 가요를 즐겨 듣고 음악 프로그램을 열심히 본 사람이라면 정체(?)를 알 수 있을 법한 가수들도 많았다.'아직도 꿈꾸는 가수'라는 수식어를 가지고 참가한 앞머리가 긴 중년의 7호 가수는 1990년 KBS 대학가요축제 출신으로 '아라비안 나이트'와 '마마보이', '너를 품에 안으면' 같은 히트곡을 부른 싱어송라이터 김준선일 확률이 높다. 이미 수식어에서 엄청난 힌트를 준 50호 '화해가 필요한 가수'는 2000년대 혼성듀오 '더 자두'로 활동하며 '대화가 필요해'와 '김밥' 같은 히트곡을 불렀던 자두로 추정된다.대부분의 시즌제 예능이 갖는 공통적인 고민이지만 <싱어게인> 역시 시즌1에서 10.06%까지 올라갔던 최고 시청률이 시즌2에서는 8.66%, 시즌3에서는 7.58%로 점점 떨어졌다(닐슨코리아 시청률 기준). 시즌이 거듭되면서 고정 시청층은 탄탄해지지만 새로운 시청자들이 유입되긴 힘들어진다는 뜻이다. 과연 <싱어게인>는 시즌제 예능이 가진 여러 고민들을 극복하고 4번째 시즌도 성공할 수 있을까.