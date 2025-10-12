'탁류' 드라마보다 더 대단했다... 분단이 앗아간 '마포나루의 번영'

▲
<탁류>의 한 장면디즈니플러스
한반도 분단으로 인해 강원도 철원 같은 전방 지역만 쇠퇴한 것은 아니다. 분단의 영향에 노출되지 않은 곳은 한반도 내에 없겠지만, 사극 <탁류>의 배경인 마포나루도 상당히 큰 피해를 받았다. 이 한강 포구가 입은 손해는 전방 지역에 결코 뒤지지 않는다.
<탁류>에서 묘사되는 마포나루는 비단을 포함한 각종 상품과 더불어 온갖 부류의 사람들로 넘쳐난다. 상인과 여행객은 물론이고 일용직 노동자, 조직폭력배, 포도청 관헌들로 북적인다.
드라마의 스토리를 이끌어가는 조직폭력배 장시율(로운 분)과 왕해(김동원 분), 포도청 종사관 정천(박서함 분)과 이돌개(최귀화 분)는 임진왜란 9년 전인 1583년에 북방에서 발발한 니탕개의 난 때 함경도에 있었던 사람들이다.
여진족이 일으킨 이 침략을 일반 백성의 입장에서 겪은 장시율과 정천, 여진족 군인이 되어 학살 현장에 있었던 왕해, 조선 군인의 신분을 망각하고 도망치기에 바빴던 이돌개가 9년 뒤 마포나루에서 다시 만난다는 것이 드라마의 설정이다. 함경도라는 공간에 있었던 그들이 하필이면 마포나루에서 다시 부딪히게 된 것은 이곳의 인적·물적 교류가 그만큼 활발하기 때문이다.
큰 번영을 누렸던 한국전쟁 이전의 마포나루
한국전쟁 이전의 마포나루는 <탁류>에 묘사된 것보다 훨씬 더한 번영을 누렸다. 물길을 통해 인천과 서울을 이어주는 이곳은 과거에는 전국적인 물류 허브였다. 그랬던 곳이 기능을 상실한 데는 크게 두 가지 계기가 작용했다.
하나는 철도의 출현이다. 강물을 묻히지 않고도 한강을 순식간에 건너는 철도의 등장은 한강물 위를 떠다니는 선박의 효용성을 떨어트렸다. 인천과 서울을 잇는 경인선의 개통이 그 신호탄이었다. 서울시 마포구가 펴낸 지방지인 <마포: 어제와 오늘, 내일>은 이렇게 설명한다.
'1899년 9월 18일 인천-노량진간 경인선이 개통되고, 1905년 서울-초량간 전 구간이 완공, 개통됨에 따라 마포 지역에는 커다란 변화가 왔다. 곧 육상교통을 철도편에 의지하게 되면서 더 이상 수운에 의한 물자 수송을 할 필요가 없었으므로 이로 인해 마포가 담당해야 할 기능도 그만큼 줄어들게 되었다.'
철도의 등장이 마포나루의 기능을 전면적으로 소멸시킨 것은 아니다. 일제강점기에도 이곳은 여전히 상선들로 북적거렸다. 위 마포구지(誌)는 이렇게 설명한다.
'일제강점기에 마포에는 인천과 한강 하류지방으로부터 범선이 왕래하고 있었다. 일본 범선은 대개 30~50톤급으로 수송력이 철도 화차 2~3량과 같았는데, 운임도 톤당 1원 25전으로 철도 운임 t당 3원 50전에 비하여 거의 1/3 정도로 저렴하였다. 운반에 소요되는 시간은 강물이 불었을 때에는 1일, 그렇지 않을 때는 3일 정도 걸려서 마포에 도착하였다.'
이랬던 마포나루의 명맥을 끊어놓은 것은 한국전쟁의 산물인 휴전선이다. 휴전선은 남북의 경계선을 중부와 동부에서는 북쪽으로 올리고 서부에서는 남쪽으로 내렸다.
삼팔선 체제하에서는 개성을 비롯한 강화도 북쪽도 남한 땅이었다. 그래서 개성과 강화도의 중간을 지나 서울로 진입하는 한강 물길이 하나의 정부에 의해 관리됐다. 하지만, 개성이 북한에 넘어간 휴전선 체제하에서는 한강 초입이 두 정부의 관할하에 놓이게 됐다.
이는 서해에서 한강으로 진입하는 선박의 길을 끊어놓았다. "6·25전쟁을 거치면서 휴전선으로 강화만이 막혀 한강으로 선박들의 출입이 금해지자, 마포의 포구문화는 사라지게 되었다"고 위 책은 기술한다. 마포나루가 해상운송 기능을 상실한 가장 결정적인 요인은 휴전선 고착화다. 그런 의미에서, 분단의 상처는 마포나루에도 배어 있다.
인간의 냄새뿐 아니라 해산물 냄새도 풍겼던 마포나루