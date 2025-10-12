'클루이베르트 승부수 실패' 인도네시아, 4차 예선서 끝내 탈락... WC 본선 진출 좌절

인도네시아가 월드컵을 향해 던진 클루이베르트 승부수는 실패로 돌아갔다.패트릭 클루이베르트 감독이 이끄는 인도네시아 축구 대표팀은 12일 오전 4시 30분(한국시간) 사우디아라비아 제다에 자리한 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 아시아 지역 4차 예선 B조 2차전서 이라크에 1-0으로 패배했다.경기에 앞서 인도네시아는 월드컵 본선 진출을 위해 무조건 '승리'가 필요했다. 3차 예선에서 C조에 속했던 이들은 일본·호주·사우디에 밀려 4위를 기록하며 4차 예선으로 추락했다. 4차는 중립 지역에서 6개 팀이 A조와 B조로 나뉘어 조에 3팀이 들어가고, 싱글 풀리그(팀당 2경기)로 치른 뒤 각 조 1위는 본선행, 각 조 2위는 아시아 지역 플레이오프에 진출하는 구조다.즉 단 한 번의 삐끗함은 치명적일 수 있었다는 뜻. 하지만, 첫 스텝부터 꼬였다. B조에 속한 인도네시아는 홈 이점을 누리고 있는 사우디를 상대로 분전을 펼쳤으나 2-3으로 쓰라린 패배를 맛봤다. 첫 경기서 패배를 맛본 인도네시아는 월드컵 희망을 살리기 위해서 이라크전에서 필사적으로 경기에 임하는 모습을 보여줬다.경기 초반에는 이라크의 거센 공세를 막아내면서 기회를 엿봤고, 최전방에 자리한 마우로 자일스트라를 중심으로 반격에 나섰다. 인도네시아는 전반에만 7개의 슈팅을 날릴 정도로 의욕적인 모습을 보여줬으나 끝내 골문을 열지 못했다. 후반에는 오히려 허둥대는 모습이 포착되면서 공간이 벌어지기 시작했고, 후반 30분에는 이라크 지단 이크발에 선제 실점을 내줬다.이후 인도네시아는 총공세를 펼쳤지만, 이렇다 할 장면을 만들지 못했고 끝내 경기는 1-0으로 종료됐다. 이로써 1차전 사우디아라비아에 이어 이번 이라크전에서도 패배를 경험한 인도네시아는 끝내 B조 최하위가 확정, 끝내 월드컵 본선 진출이 좌절됐다.월드컵 본선에 도달하지 못하며 고개를 숙인 인도네시아. 그들의 던진 도박 수는 결국 실패로 귀결됐다. 당초 이들은 클루이베르트 체제가 아닌 신태용 감독 지휘 아래 월드컵 도전을 시작했었다. 2차 예선에서 인도네시아는 쉽지 않은 상대들을 마주했다. F조에서 동남아 '라이벌' 베트남, 이라크, 필리핀과 한 조에 묶인 가운데 출발은 쉽지 않았다.1차전서 이라크에 1-5로 대패한 후 반드시 잡아야 했던 필리핀과 1-1 무승부를 거두며 흔들렸다. 하지만 반전이 일어났다. 베트남과의 2연전에서 2연승을 챙기며 분위기 반등에 성공했다. 또 최종전에서는 필리핀을 2-0으로 승리하며 3차 예선으로 향했다. 이는 인도네시아 축구 역사상 첫 3차 예선 진출이었다.신 감독 지휘 아래 3차 예선에서도 인상적인 행보는 이어졌다. 6차전까지 진행된 가운데 인도네시아는 신 감독의 지휘 아래 일본-사우디-호주 등과 같은 강호들과의 경쟁에서도 밀리지 않으며 조에서 1승 3무 2패로 3위를 차지, 월드컵 자력 진출 가능성을 높이고 있었다. 특히 6차전서 사우디를 2-0으로 잡아낸 경기는 환상적이었다.그렇게 신 감독과 함께 월드컵 도전을 이어 나갔던 인도네시아는 지난 1월 충격적인 소식을 발표했다. 바로 지난 1월 6일 신 감독을 전격적으로 경질한 것. 인도네시아 축구협회(PSSI)는 이에 대해 "장기적인 목표를 위한 결정이다. 그동안 팀의 발전을 위해 헌신한 그의 노고에 감사를 표한다"라고 이유를 밝혔다.표면적인 이유는 지난해 12월 열린 미쓰비시컵서 우승을 차지하지 못했다는 연유였지만, 에릭 토하흐 축구협회장과의 갈등이 결정적이었다. 대표팀 운영을 놓고 갈등을 빚었다는 이야기가 들려오기도 했으며, 또 자국 내 축구 인기가 올라가면서 유명한 사령탑 영입을 원했다. 그 결과 신 감독을 내치고 사령탑 족적이 전무한 클루이베르르를 수혈하는 도박 수를 던졌다.네덜란드 대표팀 출신으로 AC밀란-바르셀로나서 선수 시절 미친 활약으로 스타 공격수 반열에 올랐던 클루이베르트였지만, 지도자 변신 후 뚜렷한 성과는 없었다. 네덜란드 트렌테 유스 팀에서 우승 후 퀴라소-아약스A1-데미스포르의 지휘봉을 잡았으나 맡는 족족 성적 부진을 경험했다. 인도네시아는 이런 인물을 택하는 승부수를 던졌지만, 끝내 실패로 돌아갔다.클루이베르트는 인도네시아 부임 후 기존 귀화 선수 마르턴 파스, 샌디 월시, 저스틴 허브너, 이바르 제너, 스트라윅, 아우데로, 딘 제임스, 케빈 딕스, 엘리아노 라인더르스, 페르동크 등과 같은 자원들을 적극적으로 기용하는 선택을 내렸고, 괜찮은 성과를 기록했다. 데뷔전이었던 호주와의 맞대결서는 5-1로 대패를 경험했으나 바레인-중국을 꺾는 기염을 토해내기도 했다.이후 최종전서는 일본에 6-0으로 완패를 기록하면서 4위로 3차 예선을 마감, 4차 예선으로 향하는 데 성공했다. 이어 9월 평가전 일전서도 대만을 상대로 6-0 대승으로 분위기를 한껏 띄웠으며, 만만치 않은 전력이었던 레바논에는 0-0 무승부를 거두며 기대감을 키웠다. 부풀었던 기대와는 달리 클루이베르트는 4차 예선에서 힘을 쓰지 못했다.첫 경기였던 사우디전서는 2-3으로 무너졌고, 반드시 승점 3점이 필요했던 이라크전서는 단 한 개의 유효 슈팅에 그치면서 고개를 숙였다. 클루이베르트 감독과 인도네시아의 실패는 어찌 보면 예견된 결과다. 사령탑으로 인상적인 성과를 내고 있었던 신 감독을 내치고 감독으로서 뚜렷한 결과물이 없는 인물을 내세웠고, 무자비한 귀화는 오히려 독이 된 모양새였다.결국 이런 클루이베르트 승부수가 통하지 않았고, 현지 민심은 완벽하게 폭발했다. 현지 매체 <자카르타 글로브>는 경기 직후 보도를 통해 "경기 후 실망감은 소셜 미디어에 빠르게 퍼졌고, 좌절한 팬들은 클루이베르트아웃과 패트릭아웃이라는 해시태그로 분노를 표출했다"라며 "토요일 늦은 시간 현재 플랫폼 X에는 3만 개 이상의 게시물이 게시됐고, 많은 게시물이 감독과 국가 축구협회(PSSI)를 비판하고 있다"라며 폭발한 민심에 대해서 설명했다.클루이베르트 감독은 "미래에 대해 말하기 어렵고, 현재는 돌아봐야 할 때"라며 말을 아끼기도 했다.월드컵 희망이 잠시 나마 부풀었던 인도네시아였지만, 끝내 꿈은 이뤄지지 않았다. 그들이 던진 클루이베르트 도박 수는 결국 실패로 돌아갔고, 이제 5년 후 2030 월드컵을 기약해야만 하는 상황에 놓였다.