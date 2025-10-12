'트론: 아레스' AI 최종 병기가 현실 세계로 넘어 온다면?

월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화 <트론: 아레스> 스틸컷영화 <트론: 아레스>는 1982년 시작된 '트론 프랜차이즈'의 세 번째 영화다. 세계관은 구상은 시나리오와 연출을 겸한 스티븐 리스버거 감독의 머릿속에서 시작되었다. 컴퓨터 게임 속으로 들어가 프로그램과 싸운다는 획기적인 아이디어를 구현한 <트론>은 개봉 당시 시대를 앞서가는 바람에 큰 주목을 받지 못했다. 컴퓨터 언어, 프로그램의 개념, 가상현실 등이 대중화되지 않았던 시절이었기 때문이다.하지만 애니메이션에 가까운 독창적 CG로 놀라운 상상력을 보여 주었다. 가히 혁신적이었던 <트론>은 당시 아카데미 시상식 특수효과 부분에서도 탈락했다. CG 사용이 특수효과 부문에서 편법이나 반칙이라 여겼기 때문이다. 2024년 <브루탈 리스트>가 아카데미 시상식에서 AI 사용으로 구설수에 오른 것과 비슷하다. AI 기술이 영화제작에도 널리 쓰이는 만큼 AI 부문이 신설되어야 한다는 기조와 비슷하다. 시간이 지난 후에서야 비디오 게임 및 SF 장르 마니아 사이에 재평가 받으며 가치를 인정받았다. 얼마나 시대를 앞서갔는지를 말해주는 사례로 기록되었다.<트론>은 엔컴의 프로그래머 케빈 플린(제프 브리지스)이 만든 디지털 세계 속으로 빨려 들어가게 되면서 벌어지는 이야기다. 그리드(디지털 공간)에서 프로그램들과 죽음의 게임을 벌이던 중 최고 전사 트론과 힘을 합쳐 사악해진 메인프레임 컴퓨터를 무찌르는 선악구도가 핵심이다.이후 28년 만에 공개된 속편 <트론: 새로운 시작>(2010)은 원작의 레거시를 그대로 이어받았다. 다시 게임 속으로 들어가 자신만의 세상을 구축하던 케빈 플린이 아들 샘 플린(가렛 헤드룬드)과 만나 반역을 꾀하는 이야기로 프로그램 클루와 맞대결을 펼치는 고군분투다. 그 과정에서 샘이 프로그램 쿠오라(올리비아 와일드)와 현실 세계로 빠져나오며 새로운 기류를 더했다. <탑건> < F1 더 무비 >의 조셉 코신스키 감독의 데뷔작으로 <트론>의 오랜 팬이었던 다프트 펑크의 OST가 주목받았던 속편이다.15년 만에 나온 시리즈의 3편 <트론: 아레스>(2025)는 우리 생활 속에 익숙한 AI의 실체를 구현하는 데 성공했다. 앞선 두 편을 몰라도 전개에 큰 무리 없겠지만 세심한 부분까지 이해하는 데 필요한 개념과 전사 공부가 필요한 영화다.