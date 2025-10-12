사이트 전체보기
'트론: 아레스' AI 최종 병기가 현실 세계로 넘어 온다면?

[리뷰] 영화 <트론: 아레스>

장혜령(doona90)
25.10.12 15:40최종업데이트25.10.12 15:40
영화 <트론: 아레스> 스틸컷
영화 <트론: 아레스> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화 <트론: 아레스>는 1982년 시작된 '트론 프랜차이즈'의 세 번째 영화다. 세계관은 구상은 시나리오와 연출을 겸한 스티븐 리스버거 감독의 머릿속에서 시작되었다. 컴퓨터 게임 속으로 들어가 프로그램과 싸운다는 획기적인 아이디어를 구현한 <트론>은 개봉 당시 시대를 앞서가는 바람에 큰 주목을 받지 못했다. 컴퓨터 언어, 프로그램의 개념, 가상현실 등이 대중화되지 않았던 시절이었기 때문이다.

하지만 애니메이션에 가까운 독창적 CG로 놀라운 상상력을 보여 주었다. 가히 혁신적이었던 <트론>은 당시 아카데미 시상식 특수효과 부분에서도 탈락했다. CG 사용이 특수효과 부문에서 편법이나 반칙이라 여겼기 때문이다. 2024년 <브루탈 리스트>가 아카데미 시상식에서 AI 사용으로 구설수에 오른 것과 비슷하다. AI 기술이 영화제작에도 널리 쓰이는 만큼 AI 부문이 신설되어야 한다는 기조와 비슷하다. 시간이 지난 후에서야 비디오 게임 및 SF 장르 마니아 사이에 재평가 받으며 가치를 인정받았다. 얼마나 시대를 앞서갔는지를 말해주는 사례로 기록되었다.

<트론>은 엔컴의 프로그래머 케빈 플린(제프 브리지스)이 만든 디지털 세계 속으로 빨려 들어가게 되면서 벌어지는 이야기다. 그리드(디지털 공간)에서 프로그램들과 죽음의 게임을 벌이던 중 최고 전사 트론과 힘을 합쳐 사악해진 메인프레임 컴퓨터를 무찌르는 선악구도가 핵심이다.

이후 28년 만에 공개된 속편 <트론: 새로운 시작>(2010)은 원작의 레거시를 그대로 이어받았다. 다시 게임 속으로 들어가 자신만의 세상을 구축하던 케빈 플린이 아들 샘 플린(가렛 헤드룬드)과 만나 반역을 꾀하는 이야기로 프로그램 클루와 맞대결을 펼치는 고군분투다. 그 과정에서 샘이 프로그램 쿠오라(올리비아 와일드)와 현실 세계로 빠져나오며 새로운 기류를 더했다. <탑건> < F1 더 무비 >의 조셉 코신스키 감독의 데뷔작으로 <트론>의 오랜 팬이었던 다프트 펑크의 OST가 주목받았던 속편이다.

15년 만에 나온 시리즈의 3편 <트론: 아레스>(2025)는 우리 생활 속에 익숙한 AI의 실체를 구현하는 데 성공했다. 앞선 두 편을 몰라도 전개에 큰 무리 없겠지만 세심한 부분까지 이해하는 데 필요한 개념과 전사 공부가 필요한 영화다.

AI와 인간의 공존

영화 <트론: 아레스> 스틸컷
영화 <트론: 아레스> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

엔컴의 경쟁사였던 딜린저의 CEO 줄리안 딜린저(에반 피터스)는 업계 우위를 선점하기 위해 가상 세계의 AI 병기 아레스(자레드 레토)를 창조하는 데 성공한다. 다만 아레스는 현실에 29분밖에 존재할 수 없는 치명적 한계를 안고 있어 영속성 코드(디지털 물체가 존재할 기술)를 찾는 게 시급했다. 그러던 중 엔컴의 프로그래머 겸 CEO 이브(그레타 리)가 각고의 노력 끝에 영속성 코드를 발견하고, 이를 빼앗기 위한 전쟁이 도심 한복판에서 벌어진다.

딜린저의 AI 프로그램은 그리스 신화 속 전쟁의 신인 아레스, 아테나의 이름에서 따왔다. 그중 초인적인 힘과 속도, 고도의 기능을 갖춘 무한 재생 병기 아레스는 명령에 의해서만 움직이도록 설계된 최종 병기였다.

처음 현실로 소환되던 날은 비가 왔고 떨어지는 빗방울에 매료된 아레스는 뜻밖의 각성으로 감정이란 게 생겨난다. 결국 자유의지로 발전해 자신을 소모품으로만 여긴 딜린저의 통제에서 벗어나 옳다고 믿는 길을 걷기 시작한다. 영속성 코드로 사적인 영리를 취하려는 딜린저에게 벗어나 기아, 질병 등 인류의 어려움을 해결하려는 이브를 만나 자유를 맛본다.

극강 비주얼의 팝콘 무비

영화 <트론: 아레스> 스틸컷
영화 <트론: 아레스> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화는 화려한 포장과 달리 내용물은 부실한 편이다. 인간을 닮은 존재를 만든 프랑켄슈타인 박사나 피노키오를 만든 제페토 할아버지처럼 마치 신이 된 듯 폭주하는 악인이 등장한다. 붉은색과 녹색으로 구현된 뚜렷한 선악 구도, 뻔한 권선징악형 결말은 AI 역습의 두려움과 긴장감을 끝까지 끌고 가지 못한다. 감정 연기에 뛰어난 배우진의 조합으로 케미스트리를 기대했으나 단순한 스토리 구조와 스테레오 타입 캐릭터로 한계에 부딪힌다. 눈과 귀가 즐거운 엔터테이닝 영화로는 손색없지만 철학적인 주제나 깊은 서사를 원하는 관객에게는 한없는 가벼움을 안긴다.

그럼에도 <트론: 아레스>는 OTT가 아닌 극장에서 봐야 할 영화로는 손색없다. 엄청난 제작비를 쏟아부어 스펙터클한 비주얼을 선보인다. 눈이 아릴 정도로 눈부신 네온 스타일과 업그레이드된 사이버 펑크스타일로 비주얼 충격을 안긴다. 나인 인치 네일스가 만든 오리지널 사운드 트랙과 함께 <파이트 클럽> <소셜 네트워크>의 제프 크로넌웨스 촬영감독이 참여해 몰임감을 더한다.

잘 부각되지 않지만 할리우드 영화 최초로 한국인 여성 주인공이 등장한다. 이브 킴을 연기한 '그레타 리'는 셀린 송 감독의 <패스트 라이브즈>로 한국에 얼굴을 알렸다. 할리우드 업계의 중심에 선 한국계 아티스트로 지난 9월 15일 내한 해 성취감을 온몸으로 발산했다.

결국 <트론: 아레스>를 온전히 즐기고 싶다면 두 편을 함께 보는 게 필요하다. 전편의 레거시를 계승한 장면이 곳곳에 숨어 있다. 몰라도 상관없지만 아는 만큼 보이는 재미가 큰 영화다. 창조자 케빈 플린의 등장, 빛의 궤적이 보여주는 미적 쾌감, <아키라>를 오마주한 바이크(라이트 사이클)의 도심 질주 장면도 볼거리다. 엔딩 후 쿠키 영상이 있으며 이를 통해 후속편을 기대해 볼 수 있겠다. <트론> 시리즈의 OTT 스트리밍은 디즈니+에서 전편을 시청할 수 있다.
트론아레스

