'3연속 1순위' 도로공사, 성적-세대교체 다 잡는다

타나차 합류 후 분위기 반전에 성공했지만 작년 FA시장에서 '최대어' 강소휘를 3년 총액 24억 원의 거액을 주고 영입했던 도로공사로서는 5위라는 성적표가 만족스러울 리 없다.

타나차 합류 후 분위기 반전에 성공했지만 작년 FA시장에서 '최대어' 강소휘를 3년 총액 24억 원의 거액을 주고 영입했던 도로공사로서는 5위라는 성적표가 만족스러울 리 없다. 강소휘 영입으로 영봉 상한선이 한계에 다다랐던 도로공사는 연봉 규모를 줄이기 위해 10년 동안 도로공사를 이끌었던 베테랑 임명옥 리베로와 총액 1억5000만원에 FA계약을 체결한 후 곧바로 기업은행으로 현금 트레이드했다.



아시아쿼터 타나차를 붙잡고 외국인 선수 니콜로바와의 재계약을 포기한 도로공사는 외국인 선수 드래프트에서 4순위로 V리그 경력자 레티치아 모마 바소코를 지명했다. GS칼텍스에서 두 시즌, 현대건설 힐스테이트에서 두 시즌 동안 활약한 모마는 지난 네 시즌 동안 정규리그에서만 3305득점을 기록했을 정도로 뛰어난 공격력을 자랑하는 선수다. 게다가 같은 기간 결장한 경기는 단 2경기에 불과했다.



도로공사는 지난 9월 5일에 열린 신인 드래프트에서 20%의 확률을 뚫고 3년 연속 1순위 지명권을 따내는 기염을 토했다. 도로공사는 망설임 없이 이번 드래프트의 최대어로 꼽히는 중앙여고의 미들블로커 이지윤을 지명했다. 물론 현재 도로공사에는 배유나와 김세빈이라는 뛰어난 미들블로커 듀오가 있지만 배유나가 30대 중반의 노장이 된 만큼 이지윤의 합류는 도로공사에게 큰 호재가 아닐 수 없다.



임명옥 리베로가 빠진 자리는 도로공사가 자랑하던 '2인 리시브'의 한 축이었던 V리그 최고의 '리시빙 아포짓' 문정원이 리베로로 변신하면서 메운다. 서른을 훌쩍 넘은 적지 않은 나이에 포지션을 변경하는 것은 부담스럽지만 문정원은 공격수 시절에도 리시브 효율 50%를 자주 넘나들었던 만큼 도로공사의 수비를 맡기기에 부족함이 없다. 실제로 문정원은 지난 컵대회에서 명불허전의 수비를 선보인 바 있다.



도로공사는 최연소(2003년생) 외국인 선수 니콜로바와 189cm의 장신 아웃사이드히터 유니로 지난 시즌을 시작했다가 유니의 기량 미달과 니콜로바의 아쉬운 활약으로 전반기를 망친 바 있다. 하지만 이번 시즌엔 후반기 도약의 주역 타나차와 재계약했고 V리그에서 검증된 모마를 영입하며 위험 요소를 최소화했다. 과연 도로공사는 다가올 새 시즌 성적과 세대교체라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을까.



도로공사는 지난 시즌 FA 최대어 강소휘를 영입했음에도 봄 배구 진출에 실패했다.도로공사는 2022-2023 시즌 챔피언 결정전에서 '배구여제' 김연경이 속해 있던 흥국생명 핑크스파이더스를 상대로 2연패 뒤 3연승을 기록하며 '리버스 스윕' 우승을 달성했다. 하지만 시즌이 끝나고 주전급 선수 5명이 한꺼번에 FA자격을 얻은 도로공사는 문정원과 배유나, 전새얀을 붙잡는데 성공했지만 박정아가 페퍼저축은행 AI페퍼스, 정대영이 GS칼텍스 KIXX로 이적하는 것을 막지 못했다.하지만 도로공사는 박정아의 보상선수로 이고은 세터(흥국생명)를 지명하는 기지를 발휘했고 페퍼저축은행과의 추가 트레이드를 통해 최가은(GS칼텍스)와 페퍼저축은행의 2023년 1라운드 신인 지명권을 받아왔다. 그리고 도로공사는 페퍼저축은행의 지명권을 통해 미들블로커 김세빈을 지명했고 김세빈은 속공 7위(44.38%)와 블로킹 5위(세트당 0.60개)에 오르며 2023-2024 시즌 신인왕에 선정됐다.김세빈의 활약에도 2023-2024 시즌을 6위로 마감한 도로공사는 작년 신인 드래프트에서도 30%의 확률로 42%의 확률을 가지고 있던 GS칼텍스를 제치고 두 시즌 연속 1순위 지명권을 얻었다. 도로공사는 전체 1순위로 목포여상의 김다은 세터를 지명했고 지난 시즌 전 경기에 출전한 김다은은 도로공사의 주전세터로 활약하면서 영플레이어상(프로 1~3년 차 중 최고의 선수에게 주어지는 상)을 수상했다.도로공사는 지난 시즌을 통해 김다은이라는 젊은 세터를 발굴하는 수확이 있었지만 정작 팀은 고전을 면치 못했다. 아시아쿼터로 선발했던 유니에스카 로블레스 바티스타가 2경기에서 7득점을 기록한 채 조기 퇴출 되면서 시즌 개막 후 13경기에서 2승11패에 그친 것이다. 여기에 불가리아 출신의 외국인 선수 메렐린 니콜로바도 다른 구단의 외국인 선수들에 비해 뛰어난 경쟁력을 보여주지 못했다.그렇게 GS칼텍스와 최하위 다툼을 벌이던 도로공사는 3라운드 시작과 함께 2023-2024 시즌에 활약한 타나차 쑥솟을 재영입하면서 팀 분위기가 살아나기 시작했다. 타나차는 도로공사 합류 후 24경기에서 388득점을 기록하며 니콜로바, 강소휘와 함께 도로공사의 삼각편대로 맹활약했다. 시즌 첫 13경기에서 2승11패에 머물렀던 도로공사는 이후 23경기에서 15승8패를 기록하며 5위로 시즌을 마감했다.