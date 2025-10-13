'3연속 1순위' 도로공사, 성적-세대교체 다 잡는다

프로 스포츠에서는 당장 좋은 성적을 올리는 것이 가장 중요하지만 그만큼 미래를 위한 대비를 하는 것도 매우 중요하다. 아무리 뛰어난 선수들을 많이 보유하고 있더라도 그들이 이적이나 은퇴도 하지 않고 영원히 소속팀을 위해 현역으로 뛸 수는 없기 때문이다. 따라서 각 구단들은 신인 드래프트 등 여러 경로를 통해 유망한 신인들을 발굴해 미래의 주역으로 육성하는 것을 게을리하지 않는다.
그런 점에서 보면 V리그 여자부의 한국도로공사 하이패스는 성적에 신경 쓰느라 본의 아니게 선수육성을 소홀히 했던 대표적인 팀이었다. 실제로 도로공사가 2번의 챔프전 우승을 차지한 기간에는 세터 이효희(도로공사 코치)와 미들블로커 정대영, 배유나, 리베로 임명옥(IBK기업은행 알토스) 같은 베테랑 선수들이 즐비했다. 베테랑 선수 위주로 시즌을 운영하다 보니 유망주가 성장할 기회는 상대적으로 부족했다.
하지만 세대교체가 늦어지던 도로공사는 최근 3년 연속으로 커다란 행운이 찾아왔다. 2023년부터 3년 연속 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 행사한 것이다. 특히 올해는 단 20%라는 낮은 확률을 뚫고 전체 1순위 지명권을 얻었다. 3년 연속 신인 최대어 지명과 함께 과감한 투자를 통해 전력을 강화한 도로공사는 챔프전 우승을 차지했던 2022-2023 시즌 이후 3년 만에 봄 배구 진출에 도전한다.
2시즌 연속 신인왕 배출하고도 봄 배구 실패