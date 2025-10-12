'4G 무승 탈출' 화성FC... 'K리그2 숨은 실력자' 임창석 활약 빛났다

4경기 무승 탈출에 성공한 화성. 승리의 중심에는 극장골을 터뜨린 임창석의 활약이 있었다.차두리 감독의 화성FC는 11일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 34라운드서 김길식 감독의 충북청주FC에 1-0으로 승리했다. 이로써 화성은 9승 12무 13패 승점 39점 10위에, 청주는 6승 9무 10패 승점 27점 13위에 자리했다. 또 화성은 청주를 상대로 이번 시즌 단 한 차례도 패배하지 않으며(3전 2승 1무) 자존심을 세웠다.상당히 치열했던 경기 속 청주는 측면에 자리한 양영빈·이강한·최강민·김영환이 차례로 골문을 노렸고, 전반 29분에는 이창훈이 헤더 슈팅으로 골망을 갈랐으나 크로스 상황 시 아웃 판정이 선언되면서 골 취소가 됐다. 일방적인 기세에 밀리던 화성도 김병오·임창석을 중심으로 공격에 나섰으나 청주 골문을 열어젖히지는 못했다.후반에도 흐름은 비슷했다. 청주가 미는 분위기가 형성됐고, 후반 5분에는 송창석이 머리로 골문을 열었으나 오프사이드로 취소됐다. 이후 청주의 기세에 밀린 화성은 후반 16분 연제민이 이승재를 막는 과정서 백태클로 퇴장을 당했지만, VAR 끝에 반칙이 아니라는 결론이 나오면서 기사회생에 성공했다.위기를 넘긴 화성은 흐름을 가져왔고, 결국 선제 결승 골을 뽑아냈다. 후반 45분 데메트리우스의 슈팅을 정진욱이 잘 쳐냈으나 흘러나온 볼을 임창석이 오른발 슈팅으로 밀어 넣으면서, 화성에 승점 3점을 안겼다.홈에서 승리를 맛본 화성은 무려 4경기 만에 승리를 가져오며 활짝 웃었고, 9위 충남 아산과의 격차를 1점으로 좁히는 데 성공했다. 차두리 감독도 경기 후 "오늘 지면 상대가 끝까지 따라오지 못할 걸 그들도 알고 있었고, 그들은 벼랑 끝에 서 있었다. 벼랑 끝에 서 있는 상대를 밀어버리자고 했는데 잘 이행해 줘서 고맙고 자랑스럽다"라며 활짝 웃었다.이와 같이 추석 연휴 끝자락 홈에서 팬들에 선물을 준 화성, 결승 골을 터뜨리며 포효한 임창석이 없었다면 이런 기쁨을 누리지 못했을 것이다. 1999년생인 임창석은 올해 처음으로 K리그 무대를 누빈 선수 중 한 명이다. 2021시즌부터 K3리그 소속인 강릉시민축구단-양주시민축구단에서 실력을 쌓은 이후 지난해 화성FC 유니폼을 입는 데 성공했다.입단 당시 화성 역시 K3리그 소속이었던 가운데 30경기에 나서 3골을 터뜨리며 제 역할을 해냈고, 프로화 과정에서도 팀에 잔류하며 꿈에 그리던 프로 무대에 나설 수 있는 자격을 얻게 됐다. 빠른 발과 저돌적인 움직임을 통해 팀의 우측 수비를 담당했던 임창석은 개막전(성남)부터 차 감독의 선택을 받으며 주전으로 중용됐다.이후 잠시 경기에 나서지 못하는 경우가 있었으나 이를 극복하면서 다시금 화성 우측 수비를 책임졌고, 15라운드 경남전서는 전반 39분 선제 결승 골을 터뜨리며 생애 첫 라운드 베스트 11에 선정되는 기염을 토했다. 이후 꾸준한 활약을 선보인 임창석은 구단이 뽑은 6월 MVP에 오르기도 했고, 청주(25라운드)-천안(30라운드)을 상대로 공격 포인트를 생산해냈다.이와 같이 화성 핵심으로 거듭난 임창석은 이번 청주와의 맞대결에서도 그 상승 곡선을 이어갔다. 우측 풀백으로 선발 출격한 가운데 본인의 장점인 강력한 공격력과 날카로운 킥 능력으로 청주 좌측면을 지배했다. 우측에만 국한되지 않고, 공격 시에는 하프 스페이스 깊숙이 파고들었으며 때로는 중앙으로 자리를 옮기면서 변칙적인 움직임도 가져가는 모습이었다.임창석은 경기 초반부터 위협적인 움직임을 보여줬다. 전반 27분 김병오에 전진 패스를 넣으면서 기회 창출에 성공했고, 이어 전반 33분에는 경기 내내 날카로운 움직임을 선보이던 양영빈을 완벽하게 막아냈다. 공격적인 재능도 확실하게 발휘했다. 전반 39분에는 페널티 박스 앞에서 흘러나온 볼을 잡아서 왼발 슈팅을 날렸으나 골문 위로 살짝 벗어나며 아쉬움을 삼켰다.또 청주의 거센 공세를 막아내며 지칠 법도 했지만, 후반 30분에는 강력한 전방 압박을 통해 정진욱 골키퍼의 패스 실수를 유발하기도 했다. 경기 내내 좋은 몸놀림을 선보인 임창석은 결국 승부의 향방을 결정짓는 득점을 완성했다. 후반 45분 데메트리우스의 슈팅이 막히자 흘러나온 볼을 오른발 슈팅으로 화성 골문을 뚫어내는 데 성공했다.선제 결승 골을 통해 팀에 승리를 안긴 임창석은 풀타임으로 경기장을 누비며 드리블 성공률 100%, 키패스 1회, 공격 진영 패스 성공 7회, 전진 패스 성공 12회, 태클 성공 1회, 팀 내 최다 인터셉트 성공(2회), 팀 내 최다 블락 성공(4회)으로 압도적인 클래스를 선보였다.이처럼 팀을 승리로 이끈 임창석, 이번 시즌 K리그2 최고의 발견 중 하나로 평가받고 있다. 만 25세의 나이로 처음 프로 무대에 도전장을 내민 가운데 전혀 기죽지 않은 플레이와 기동성을 통해 날카로움을 뽐내면서 본인의 장점을 경기마다 확실하게 선보이고 있다. 아직 수비적으로 발전해야 할 부분이 확실하지만, 현재 화성 핵심 전력임에는 틀림없다.현재까지 리그 28경기에 나서고 있는 임창석은 수비수임에도 불구, 4골을 몰아치면서 팀 내 개인 득점 2위에 자리하고 있는 모습이다. 차두리 감독 역시 굳건한 믿음을 보내고 있다.차 감독은 지난 21일 천안전 종료 후 "임창석이 항상 부지런하게 상대 뒷공간을 침투하고 거기에 장점이 있다. 수비할 때나 공격할 때 부지런하게 하고 상대가 수비하기에 어려운 위치를 잡는다. 그런 부지런함과 공에 대한 의지를 가지고 움직인다. 현대 축구에서 윙백은 수비와 공격 모두 해야 한다. 그런 임무를 잘 수행하고 있다"라며 흡족함을 표하기도 했다.한편, 임창석의 활약으로 승점 3점을 챙긴 화성은 휴식 후 오는 19일 홈에서 2위 수원 삼성과 리그 35라운드 일전을 치르게 된다.