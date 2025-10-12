액션도 드라마도 안 되는데... 승부수 없는 '사마귀'의 한계

극복할 수 없는 재능적 격차에 대한 질투. 그는 예술이 자주 천착하는 주제 가운데 하나다. 어쩌면 자연스러운 일일 테다. 예술, 즉 창작과 표현이 중추가 되는 영역에서 타고난 재능이야말로 가장 큰 자산이 되고는 하는 때문이다. 아무리 노력해도 감히 범접할 수 없는 재능을 마주할 때 인간은 절망한다. 때로 절망은 박차고 일어나 한 걸음 나아가는 계기가 되지만, 그보다 많은 경우 스스로를 질투와 자기파괴적 욕망의 제물로 삼고는 한다.
영화예술은 그와 같은 절망의 순간을 수많은 작품으로 기록해왔다. 가장 유명한 건 저 밀로스 포만의 역작 <아마데우스>일 테다. 올해 리마스터링 재개봉하기도 한 이 영화는 모차르트의 천재성에 충격을 받는 비엔나 왕실 궁정음악가 살리에리의 이야기다. 제57회 아카데미시상식 작품, 감독, 남우주연 등 모두 8개 부문에서 오스카트로피를 거머쥔 이 명성 높은 작품은 재능의 차이에 기인한 질투가 어떻게 인간과 관계를 망가뜨리는지를 실감나게 보여준다.
비슷한 이야기가 많다. 동양 제일의 고전이라 해도 좋을 나관중의 <삼국지연의>에도 그와 같은 이야기가 등장한다. 위촉오 삼분의 계기가 되는 적벽대전을 앞에 두고 제갈량의 재능에 한계를 느낀 주유가 "하늘은 왜 나를 낳고 제갈량을 낳았는가" 외치며 피를 토하고 죽었다는 일화다. 위나라 조조에 대항하는 동맹의 두 축으로 서로가 서로를 의지할 수 있었던 이들의 관계가 끝내 파탄에 이르는 데 재능의 격차에 대한 질시가 결정적 영향을 미쳤음이 명백하다.