가정부 할머니로 변신한 '천만 배우' 황정민... 절절한 사연의 비밀

뮤지컬 <미세스 다웃파이어> 공연 사진미란다는 다니엘의 자유분방한 성격에 매료되어 결혼을 결심했다. 다니엘의 성격을 그 누구보다 사랑했다. 하지만 이제는 상황이 완전히 바뀌었다. 미란다는 남편 다니엘의 자유분방하고 우유부단한 성격에 진절머리를 낸다. 미란다가 보기에 다니엘은 현실 감각이 부족한 말썽꾸러기이자 심각한 문제에 진지하게 임하지 않는 한량이다.하지만 다니엘은 미란다와 아이들을 사랑한다. 다니엘의 사랑은 이전이나 지금이나 변함이 없다. 변한 건 다니엘에게 기대되는 역할과 모습이다. 세 아이를 키우는 아버지 다니엘의 모습과 낭만적인 연애를 즐기던 다니엘의 모습은 달라야 한다. 안정적인 직장과 소득을 바탕으로 경제적 능력을 갖춰야 한다는 기대, 부부 사이의 갈등을 책임감 있게 해결하고자 적극적으로 소통하는 남편의 모습은 자유분방하고 우유부단한 다니엘의 모습을 허락하지 않는다.다니엘은 자신을 향한 미란다의 기대를 충족하지 못하는 한 가족과 함께 할 수 없다. 법원도 다니엘이 아버지 역할을 '정상적으로' 수행할 수 있다고 증명하지 못한다면 양육권을 인정할 수 없다고 선언한다. 다니엘은 그 누구보다 미란다와 아이들을 사랑하지만, 문제는 사랑을 표현하는 모범 답안을 따르지 않았다는 데 있다.여기서 갈등이 발생하고, 가정이 파괴되고, 가정부 할머니로 변장해 아이들을 만나는 우스꽝스러운 소동이 비롯된다. 뮤지컬 <미세스 다웃파이어>는 소동의 전 과정에 걸쳐 모범 답안, 정상의 문제를 건드린다. 후반부에 이르러 미란다와 아이들이 다니엘의 진심 어린 사랑을 발견하고 문제를 봉합하지만, 그 방식이 '정상가족'으로의 회귀는 아니다. 서로를 더 잘 이해하고, 마음 깊은 곳에서 우러나오는 사랑을 나눌 수 있는 새로운 형태를 만들어간다. 그렇게 유쾌함 속에서 진지한 사랑이 피어난다.한편 뮤지컬 <미세스 다웃파이어>는 12월 7일까지 서울 송파구 샤롯데씨어터에서 공연된다. '다니엘'과 '다웃파이어'를 연기하는 황정민·정성화·정상훈에 더해 '미란다' 역에 박혜나·린아가 분한다. 여기에 이지훈·김다현('스튜어트' 역), 하은섬·윤사봉('완다' 역) 등 실력파 배우들이 힘을 보탠다.